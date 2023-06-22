Секрет ржавых «железяк» на улицах Петербурга: Для чего нужны эти «пережитки прошлого» и где их можно увидеть

На небольшую поржавевшую «железяку», установленную горизонтально у входа в какое-нибудь старинное здание прямо под ногами, не каждый обратит свое внимание. А ведь в позапрошлом веке это была очень нужная деталь. В те времена, когда в городах еще не было асфальтовых дорог и обувь прохожих очень часто пачкалась в грязи, о такие железки люди вытирали ноги. И назывались эти пластины – декроттуары. На улицах Петербурга можно до сих пор увидеть эти «пережитки прошлого», хотя их осталось не так много. И если приглядеться, каждый из них уникален.

Декроттуар. Проспект Обуховской обороны, 33 / Фото:mondschein.ru

Если для современного россиянина слово «декроттуар» непривычно и не совсем понятно, то в XVIII – XIX веках, когда французский язык в приличных домах знали все, каждый понимал, о чем речь. Ведь в переводе с французского это слово означает «скребок».

Эта деталь городского быта пришла в дореволюционные российские города из буржуазной Европы и быстро завоевала популярность. Особенно модно было ставить декроттуары возле парадных в Петербурге – в силу климатических особенностей этого города.

Декроттуар в Баден-Бадене. /Фото:Frank C. Müller

Скребок для обуви в Европе/ Фото:Frank Vincentz

К началу XX века, по мере асфальтирования дорог, декроттуары утратили свою актуальность. Они уже не были нужны и стали казаться прохожим лишней деталью, о которую только спотыкаешься. Постепенно их демонтировали практически повсеместно. Но, к счастью, у некоторых старых парадных в центре города еще можно встретить декроттуары. Если приглядеться, эти металлические пластины очень интересны, и многие из них выполнены с фантазией. По крайней мере, все они – разные.

Каждый дореволюционный декроттуар уникален. /Фото: sobaka.ru

То, что возле домов знатных особ в больших городах практически не было одинаковых декроттуаров, неудивительно. Как и другие детали городского особняка, скребок для обуви демонстрировал окружающим статус владельца. Так что люди, стремившиеся произвести впечатление на окружающих, старались делать декроттуары изысканными.

Декроттуар на улице Марата, 17. /Фото:ebelyaev.livejournal.com

Жители Санкт-Петербурга, интересующиеся историей и архитектурой родного города, периодически делятся фотографиями таких декроттуаров с интернет-пользователями. Например, необычные декроттуары отыскал на улицах Питера научный работник и путешественник Евгений Беляев.

Декроттуар на Большой Конюшенной улице, 13./Фото:ebelyaev.livejournal.com

Декроттуар на Казанской улице, 60. /Фото:ebelyaev.livejournal.com

Декроттуар на Суворовском проспекте, 33. /Фото:ebelyaev.livejournal.com

Кстати, купить декроттуар можно и в наше время – например, такой скребок пригодится тому, кто живет в частном загородном доме. Стоят современные кованые скребки недорого – на просторах интернета можно найти конторы, которые предлагают их по цене от 250 рублей за штуку. Впрочем, это и неудивительно, ведь подобный новодел никогда не сравнится с настоящим декроттуаром из прошлого.

Декроттуар на Суворовском проспекте, 11,/Фото:ebelyaev.livejournal.com

Ещё один старый декроттуар в Питере. /Фото:sobaka.ru

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/300520/46561/