Ученые так и не смогли понять, как это сделано…

Вещь родом из шестнадцатого века. Материал: самшит. Их всего 135 в мире и каждая ставит в тупик знатоков. Объяснение до сих пор не найдено, вся надежда на рентген, человеческий глаз просто не справляется.

Миниатюрные алтари из самшита давно озадачивали исследователей по всему миру. Недавно эти крошечные предметы религиозного обихода были собраны по частным коллекциям и исследованы вновь.

Считается, что коробочки были изготовлены в течении небольшого отрезка времени, где-то между 1500 и 1530 годами нашей эры. Либо во Фландрии, либо в Нидерландах. Давайте на минуту окунемся в историю, чтобы разобраться в вопросе чуть лучше.

На протяжении всего Средневековья церковь играла значительную роль в жизни общества, идеально вписываясь в господствующий на Западе феодальный строй. Являясь крупным феодалом, церковь в разных государствах Западной Европы владела до 1/3 количества всей обрабатываемой земли, на которой использовала труд крепостных, применяя те же методы и приёмы, что и светские феодалы, и получая от них бесчисленные плоды.

Феодальная католическая церковь могла существовать и процветать до тех пор, пока господствовала её материальная основа — феодальный строй. Но уже в XIV—XV веках сначала в Средней Италии и Фландрии, а с конца XV века и повсюду в Европе началось формирование нового класса, постепенно захватывавшего в свои руки экономику, — класса буржуазии.

Ей нужна была новая религия, которая отличалась бы от католицизма в первую очередь простотой и дешевизной. Для них католическая епархия становилась не только ненужной, но и просто вредной вся дорогостоящая организация церкви с её папой, кардиналами, епископами, монастырями и церковным землевладением.

Так вот, возникновение наших коробочек связано с появлением нового социального класса: буржуазии. Они были сделаны именно в тот небольшой временной промежуток, когда буржуазия уже возникла, а церковь еще не раскололась.

Представители нового класса нуждались в портативной религиозной утвари и готовы были за нее нормально платить. Но с переменами в церкви, коробочки просто вышли из моды.

С помощью микроскопа и продвинутого программного обеспечения для трехмерного сканирования, исследователи выяснили, насколько запутанны эти миниатюрные алтари на самом деле. Внутренние слои примыкают друг другу настолько плотно, что скрывают украшения, которые за ними. Только с помощью рентгена их можно обнаружить. В изделиях встречаются крошечные шпили, по размеру не превосходящие семечко травы.

Несмотря на исследования, большая часть производственного процесса остается загадкой.















Небольшое видео о выставке: https://www.youtube.com/watch?v=ytTcrjKMzcc

Источник: https://ochendaje.livejournal.com/940068.html