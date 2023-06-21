Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Самые интересные снимки животных, выбранных журналом «Решающие моменты»

Животный мир поистине замечателен, и нам так повезло, что мы наделены таким разнообразием. От птиц до кошек, лам или коз, у каждого животного есть уникальность, которую люди пытались запечатлеть на камеру, как только могли. Хотя со временем мы могли бы собрать бесчисленную коллекцию фотографий, некоторые из них хотелось бы выделить отдельно.

К счастью для нас, журнал «Решающие моменты» (TDM) в своем аккаунте в Instagram делится самыми удивительными снимками, сделанными талантливыми фотолюбителями и профессиональными фотографами.

Источник: tdmawards.com

Источник: https://animalworld.com.ua/news/samyje-interesnyje-snimki-zhivotnyh-vybrannyh-zhurnalom-reshajushhije-momenty

21.06.2023 - Posted by | Животные

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