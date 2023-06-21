Первыми самураями были вовсе не японцы

Мало кто знает, но японцы не являются коренным населением Японии. До них на островах проживали айны, таинственный народ, в происхождении которого до сих пор много загадок. Айны некоторое время соседствовали с японцами, пока не были вытеснены на север.

О том, что айны являются древними хозяевами Японского архипелага, Сахалина и Курильских островов, свидетельствуют письменные источники и многочисленные названия географических объектов, происхождение которых связано с языком айнов.

О происхождении айнов учёные спорят до сих пор. Территория проживания айнов была довольно обширна: японские острова, Сахалин, Приморье, Курильские острова и юг Камчатки. То, что айны не родственны другим коренным народам Дальнего Востока и Сибири, уже доказанный факт.

Японцы почему-то в слове»самур-ай» не видят слова «айн» -«человек» — это самоназвание айнов на их языке, а не на японском. Присваивая себе воинскую доблесть айнов, японцы привязывают и этимологию чужого слова к своему японскому языку, делят слово «самурай» на са — «истинный», -морау к японскому «мору» — «защищать». Получают японский глагол: «samorai» — саморай — «защищать» и samoratta — саморатта — защищал (прош. вр.)

А ведь язык айнов, как и русский, относится к группе индоевропейских языков, а японский состоит в японско-рюкюаньской языковой семье. Так что вполне возможно, что слово «самурай» — «человек с Амура».

Доподлинно известно, что айны пришли на острова Японского моря и основали там неолитическую культуру Дзёмон (13 000 года до н. э. — 300 до н. э.) .

Айны не занимались земледелием, они добывали пропитание охотой, собирательством и ловлей рыбы. Жили они вдоль рек на островах архипелага, небольшими поселениями, достаточно удаленными друг от друга.

Охотничье вооружение айнов составляли лук, длинный нож и рогатина. Широко применялись различные западни и ловушки. В рыбной ловле айны издавна использовали «марек» — острогу с подвижным поворотным крючком, захватывающим рыбу. Рыбу ловили нередко по ночам, привлекая её светом факелов.

По мере того, как остров Хоккайдо всё плотнее заселялся японцами, охота потеряла главенствующую роль в жизни айнов. Одновременно возрос удельный вес земледелия и домашнего животноводства. Айны стали возделывать просо, ячмень, картофель.

Охотники и рыболовы, айны создали необычную и богатую культуру Дземон, характерную для народов с очень высоким уровнем развития. Например, у них есть деревянные изделия с необыкновенными спиральными орнаментами и резьбой, удивительной по красоте и выдумке.

Древние айны создавали необыкновенную керамику без гончарного круга, украшая её причудливым веревочным орнаментом.

Айны поражают талантливым фольклорным наследием: песнями, танцами и сказаниями.

Легенда о происхожении айнов.

Давно это было. Среди холмов стояла одна деревня. Обычная деревня, в которой жили обычные люди. Среди них семья, очень добрая. В семье была дочь Айна, добрее всех. Деревня жила привычной жизнью, но однажды на рассвете на деревенской дороге появилась чёрная повозка. Чёрными лошадьми управлял человек, одетый во всё чёрное Чему-то он очень радовался, широко улыбался, иногда смеялся. На повозке стояла чёрная клетка, а в ней на цепи сидел маленький пушистый Медвежонок. Он сосал свою лапу, а слёзы так и текли из глаз. Все люди деревни выглядывали в окна, выходили на улицу и возмущались: как не стыдно чёрному человеку держать на цепи, мучить белого Медвежонка. Люди только возмущались и говорили слова, но ничего не делали. Лишь добрая семья остановила повозку чёрного человека, и Айна стала просить, чтобы тот выпустил несчастного Медвежонка. Незнакомец улыбнулся и сказал, что выпустит зверя, если кто-нибудь отдаст свои глаза. Все молчали. Тогда Айна выступила вперёд и сказала, что готова на это. Чёрный человек громко рассмеялся и открыл чёрную клетку. Белый пушистый Медвежонок вышел из клетки. А добрая Айна потеряла зрение. Пока жители деревни рассматривали Медвежонка и говорили сочувственные слова Айне, чёрный человек на чёрной повозке исчез, неизвестно куда. Медвежонок больше не плакал, но плакала Айна. Тогда белый Медвежонок взял верёвочку в лапки и стал водить Айну везде: по деревне, по холмам и лугами. Так продолжалось не очень долго. И вот как-то раз люди деревни взглянули вверх и увидели, что белый пушистый Медвежонок ведёт Айну прямо в небо, и водит Айну по небосводу. Большая Медведица водит Малую Медведицу и всегда видны на небе, чтобы люди помнили о добре и зле…

У айнов культ медведя резко отличался от подобных культов на территории Европы и Азии. Только айны вскармливали жертвенного медвежонка грудью женщины-кормилицы!

Главное торжество айнов — медвежий праздник, на который съезжались родственники и приглашенные из многих селений. Четыре года в одной из айнских семей выращивали медвежонка. Ему отдавали лучшую пищу, медвежонка готовили к ритуальному жертвоприношению. Утром, в день принесения медвежонка в жертву, айны устраивали массовый плач перед клеткой медведя. После чего зверя выводили из клетки и украшали стружками, надевали ритуальные украшения. Затем его вели по деревне, и пока присутствующие шумом и криками отвлекали внимание зверя, молодые охотники один за другим прыгали на медведя, на мгновение прижимаясь к нему, стараясь коснуться головы, и тотчас отскакивали: своеобразный обряд “целования” зверя. Медведя привязывали на особом месте, старались накормить праздничной едой. Старейшина произносил перед ним прощальное слово, описывал труды и заслуги жителей селения, воспитавших божественного зверя, излагал пожелания айнов, которые медведь должен был передать своему отцу — горному таежному богу. Чести “отправить” зверя к праотцу, т.е. убийство медведя из лука мог удостоиться любой охотник, по желанию хозяина животного, но он должен был быть приезжий. Нужно было попасть точно в сердце. Мясо животного укладывалось на еловые лапы и раздавалось с учётом старшинства и родовитости. Кости аккуратно собирали и уносили в лес. В селении устанавливалась тишина. Считалось, что медведь уже в пути, и шум может сбить его с дороги.

Доказано генетическое родство айнов с людьми неолитической культуры Дзёмон, которые и были предками айнов.

Долгое время считалось, что айны могут иметь общие корни с народами Индонезии и аборигенами Тихого океана, так как у них схожие черты лица. Но генетические исследования исключили и этот вариант.

Японцы уверены, что айны родственны палео-азиатским (?) народностям и пришли на Японские острова из Сибири. В последнее время появились предположения о том, что айны – родственники Мяо-яо, живущих в Южном Китае.

Внешность айнов

Достаточно необычна внешность айнов : они имеют черты европеоидов, у них необыкновенно густые волосы, широкие глаза, светлая кожа. Характерная черта внешности айнов — очень густые волосы и борода у мужчин, чего лишены представители монголоидной расы. Густые длинные волосы, сбившиеся в колтун, заменяли айнам-войнам шлемы.

Русские и голландские путешественники оставили много рассказов об айнах. По их свидетельствам, айны очень добрые, приветливые и открытые люди. Даже европейцы, посещавшие в разные годы острова, отмечали характерную для айнов галантность манер, простоту и искренность.

«Айны — это народ кроткий, скромный, добродушный, доверчивый, общительный, вежливый, уважающий собственность; на охоте смелый и… даже интеллигентный».

А. П. Чехов

Русские землепроходцы — казаки, покоряя Сибирь, добрались до Дальнего Востока. Прибыв на остров Сахалин первые русские казаки даже приняли айнов за русских, настолько они были не похожи на сибирские племена, а напоминали скорее европейцев.

Вот что писал казачий есаул Иван Козырев о первой встрече: «Навстречу высыпало человек полсотни, одетых в шкуры. Смотрели без испуга и были облика необыкновенного — волосатые, длиннобородые, но с белыми лицами и не раскосые, как якуты и камчадалы».

Можно сказать, что айны были похожи на кого угодно: мужиков юга России, жителей Кавказа, Персии или Индии, даже цыган — только не на монголоидов. Эти необычные люди называли себя айнами, что значит «настоящий человек», но казаки окрестили их «курилами», прибавив эпитет — «мохнатые». Впоследствии казаки встречали курилов по всему Дальнему Востоку- на Сахалине, юге Камчатки, Приамурье.

Много внимания айны уделяют воспитанию и обучению детей. Прежде всего, считают они, ребёнок должен научиться слушаться старших! В бесприкословном повиновении ребёнка своим родителям, старшим братьям и сёстрам, взрослым вообще, воспитывался будущий воин. Послушание ребёнка, с айнской точки зрения, выражается, в частности, в том, что ребёнок говорит со взрослыми лишь тогда, когда его спрашивают, когда к нему обращаются. Ребёнок должен быть всё время на виду у взрослых, но при этом не шуметь, не докучать им своим присутствием.

Айны дают имена детям не сразу после рождения, как это делают европейцы, а в возрасте от одного года до десяти лет, а то и позже. Чаще всего имя айна отражает отличительное свойство его характера, присущую ему индивидуальную черту, например: Эгоистичный, Грязнуля, Справедливый, Хороший оратор, Заика и т. п. Прозвищ у айнов нет, это их имена.

Мальчиков айнов воспитывает отец семейства. Он учит их охотиться, ориентироваться на местности, выбирать кратчайшую дорогу в лесу, приёмам охоты и владению оружием. Воспитание девочек возлагается на мать. В случаях, когда дети нарушают установленные правила поведения, совершают оплошности или проступки, родители рассказывают им различные поучительные легенды и истории, предпочитая это средство воздействия на психику ребенка физическому наказанию.

Война айнов с японцами

Вскоре идеалистической жизни айнов на японском архипелаге помешали мигранты из Юго-Восточной Азии и Китая — монголоидные племена, ставшие впоследствии предками японцев. Новые поселенцы принесли с собой культуру риса, позволявшую прокормиться большому количеству населения на относительно небольшой территории.

Образовав государство Ямато, они стали угрожать мирной жизни айнов, поэтому часть из них двинулась на Сахалин, нижний Амур, Приморье и Курильские острова. Оставшиеся айны начали эпоху постоянных войн с государством Ямато, длившуюся около тысячи лет.

Первыми самураями были вовсе не японцы.

Айны были искусными воинами, в совершенстве владевшими луком и мечом, и японцам долго не удавалось победить их. Очень долго, почти 1500 лет.

Новое государство Ямато, возникшее в III—IV веках, начинает эпоху постоянной войны с айнами. В 670 году Ямото переименовано в Ниппон (Япония).

«Среди восточных дикарей самые сильные – эмиси», — в японских хрониках под именем «эмиси» фигурируют айны.

Японцы демонизировали непокорный народ, называя айнов дикарями, но японцы довольно долго уступали дикарям — айнам в военном отношении. Сохранилась запись японского хрониста, сделанная в 712 году:

«Когда наши возвышенные предки спустились на корабле с неба, на этом острове (Хонсю) они застали несколько диких народов, среди них самыми дикими были айны».

Айны. 1904 год

Японцы боялись открытого боя с айнами и признавали, что один воин – айн стоит ста японцев. Существовало поверье, что особо умелые воины-айны могли напускать туман, чтобы скрыться незаметно для врагов.

Айны умели управляться с двумя мечами, а на правом бедре они носили два кинжала. Один из них (чейки-макири) служил ножом для совершения ритуального самоубийства — харакири.

Истоки культа самурайства находятся в боевом искусстве айнов, а не японцев. В результате тысячелетних войн с айнами, японцы переняли у айнов особую воинскую культуру – самурайство, происходящая из тысячелетних воинских традиций айнов. А некоторые из современных японских самурайских кланов до сих пор считаются айнскими по своему происхождению.

Даже символ Японии — великая гора Фудзияма — имеет в своём названии айнское слово «фудзи», что означает «божество очага».

Японцы смогли победить айнов только после изобретения пушек, успев к этому моменту перенять у айнов многие приёмы военного искусства. Кодекс чести самураев, умение владеть двумя мечами и упоминавшийся ритуал харакири — многие считают характерными атрибутами японской культуры, но на самом деле эти воинские традиции были заимствованы японцами у айнов, даже само название: с-амур+айн.

В глубокой древности у айнов была традиция рисовать женщинам усы, так они были похожи на молодых воинов. Эта традиция говорит о том, что женщины-айны тоже были воинами, наряду с мужчинами они сражались, как амазонки. Несмотря на все запреты со стороны японского правительства, даже в ХХ веке айну делали татуаж, считается, что последняя татуированная женщина умерла в 1998 году.

Татуировки, в виде пышных усов над верхней губой, наносили исключительно женщины, считалось, что этому обряду научила предков айну боги мать-прародительница всего живого — Оки-куруми Туреш Махи (Okikurumi Turesh Machi), младшая сестра Бога-творца Окикуруми.

Традиция татуировки передавалась по женской линии, рисунок на тело дочери наносила её мать или бабушка.

В процессе «японизации» народности айну в 1799 году был введён строгий запрет на татуирование девочек-айну, а в 1871 году в Хоккайдо провозглашён повторный строгий запрет, поскольку считалось, что процедура слишком болезненная и негуманная.

Язык айнов — также загадка, в нём есть санскритские корни, а значит пра-индоевропейские корни пра-языка общего для славянских, латинских, англо-германских языков.

Айнский язык сильно выбивается из современной лингвистической картины мира, и ему пока не нашли подходящего места. За время длительной изоляции айны потеряли связь со всеми другими народами Земли, и некоторые исследователи даже выделяют их в особую айнскую расу.

Этнографы бьются над вопросом — откуда в этих суровых землях появились люди, носящие распашной (южный) тип одежды. Их национальная повседневная одежда — платья-халаты, украшенные традиционным орнаментом, праздничная – белого цвета.

Национальная одежда айнов — халат, украшенный ярким орнаментом, меховая шапка или венок. Раньше материал для одежды ткали из полосок луба и волокон крапивы. Теперь национальную одежду айны шьют из покупных тканей, но украшают её богатой вышивкой. Почти каждая айнская деревня имеет свой особый рисунок вышивки. Встретив айна в национальной одежде, можно безошибочно определить, из какой он деревни. Вышивки на мужской и женской одежде разнятся. Мужчина ни за что не наденет одежду с «женской» вышивкой, и наоборот.

Русских путешественников также поразило, что летом айны носили набедренную повязку.

Сегодня айнов осталось очень мало, около 30 000 человек, и они живут в основном на севере Японии, на юге и юго-востоке Хоккайдо. В других источниках озвучивается цифра в 50 тысяч человек, но сюда входят метисы первого поколения с примесью айнской крови — их 150 000 человек, они практически полностью ассимилировались с населением Японии. Культура айнов уходит в небытие вместе со своими тайнами.

Указ императрицы Екатерины II от 1779 года:

«…мохнатых курильцев оставить свободными и никакого сбора с них не требовать, да и впредь обитающих там народов к тому не принуждать, но стараться дружественным обхождением и ласковостью… продолжать заведенное уже с ними знакомство».

Указ императрицы соблюдался не полностью, а ясак с айнов взимался до XIX века. Доверчивые айны верили на слово, и если русские его как-то держали в отношении с ними, то с японцами шла война до последнего вздоха…

В 1884 г. всех северокурильских айнов японцы переселили на остров Шикотан, где последний из них умер в 1941 году. Последний мужчина айну на Сахалине умер в 1961 году, когда похоронив супругу, он, как и положено воину и древним законам своего удивительного народа, сделал себе «эритокпа», вспоров живот и выпустив душу к божественным предкам…

Считается, что в России айнов нет. Этот малочисленный народ, населявший некогда низовья Амура, Камчатку, Сахалин и Курильские острова, полностью ассимилировался. Оказалось, что российские айны не затерялись в общем этническом море. На данный момент их в России – 205 человек.

Как сообщает «Национальный акцент» устами Алексея Накамуры, руководителя общины «Айну», «айны или камчадальские курильцы никуда и не исчезали, просто нас признавать долгие годы не хотели. Самоназвание «айну» происходит от нашего слова «мужчина» или «достойный мужчина» и связано с военными действиями. Мы ведь 650 лет воевали с японцами».

Айны: долгий путь через века

Айны в России