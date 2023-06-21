Колибри — это не милая маленькая птичка, а еще одна опасность для всех людей

Жуть просто, «Хищник» какой-то.

Вы, должно быть, думаете, что колибри — это такая милая маленькая птичка, которая питается нектаром с цветов, и вообще просто райское создание для эльфийского сада? Чёрта с два.

Это монстры, я боюсь колибри. Недаром по мексиканской легенде, они — воплощение душ погибших воинов. Судите сами.

У них какие-то сверхъестественные физические возможности. Соотношение длины тела и скорости у колибри больше, чем у сверхскоростного истребителя и космического челнока в период вхождения в атмосферу. Вы себе представляете? У них скорость — 400 своих корпусов в секунду.

Все потому, что самые мелкие колибри делают до 100 взмахов крыльев в секунду. Хрен знает, как это у них получается. Но они, благодаря такой скорости взмаха зависают неподвижно в воздухе. И вы даже не поймете сразу, что это — человеческий глаз не в состоянии такое уловить. Висит яркое пятно. А это колибри.

Но и это еще не все. Колибри — единственные птицы, которые могут летать не только вперед, но и вбок, и даже назад. Видели когда-нибудь орла, летящего жопой вперед? Правильно, нет. Потому что он не может. А еще колибри умеют входить в пике, и мгновенно тормозить в воздухе.

На все эти свои фокусы они тратят огромное количество энергии, поэтому все время жрут. Колибри — самые ненасытные птицы на Земле. Сжирают за сутки вдвое больше своего веса.

И вы думаете, такие монстры способны насытиться одним нектаром? Хрен-то там. Колибри — хищники. Главная их пища — насекомые, живущие в цветах.

Сидит на цветке насекомое, которое начиталось сказок про прелестных колибри, и ни о чем не волнуется. А тут подлетает яркое пятно, обвивает его длинным языком и втягивает в пасть.

— Погоди-погоди, — орет несчастная жертва. — Но ты же милая колибри, ты питаешься нектаром!

— Да щас, нектаром я запиваю мясо, — мрачно отвечает колибри, и инфернально хохочет.

Жуть просто, «Хищник» какой-то.

Ко всем прелестям, у колибри чрезвычайно хреновый характер. Они достают всех вокруг. Колибри не уживаются в стаях, они постоянно долбят друг друга до смерти. Например, могут драться за удобные цветы с кормежкой. И не боятся нападать на больших птиц, особенно, если те подлетают к их гнездам. Бедные большие птицы ведь даже не видят, что на них напало.

Еще колибри адски вопят тонким голосом.

Колибри никогда не садятся на землю, они жрут на лету. Я нигде не нашёл информации, как спят колибри. И не надо мне рассказывать, я знать не хочу. Воображение рисует картинку: ночь, темнота, и расплывчатые пятна колибри, спящих прям в воздухе.

А еще есть бражник, у которого движение крыльев точно такое же, как у колибри. И поэтому их часто путают. Чёрт знает, что там за пятно над цветком зависло. Типа, ой какая прелесть, колибри! А оно потом в тебя ударяется, и ты видишь, что это мерзкая жирная бабочка с мертвой головой на спине. Кругом кошмар.

Короче, надо молиться, чтобы колибри не эволюционировали. А то вдруг они вырастут? Представьте себе птицу весом килограммов в двадцать, которая умеет летать жопой вперед, движется со скоростью истребителя, орет, как бензопила, и жрет вдвое больше своего веса. Здесь есть люди, которые весят 40 кг? Вот бойтесь. А прикиньте, сколько бы они гадили с таким аппетитом?

Но даже если это случится, колибри в первую очередь полетят в Англию, мстить за своих. Потому что в Викторианскую эпоху дамы очень любили вешать на себя мертвых колибри. Из их чучел делали шляпные украшения, броши и даже сережки. Так и вижу знатную даму, которая приходит в светское общество, а в ушах дохлые птички болтаются. Так что Англии звиздец.

Поэтому колибри — это ни#ера не мимими. Это, блин, еще одна потенциальная опасность для человечества.

Источник

Источник: https://thereadstory.com/post/1638-kolibri-eto-ne-milaya-ptichka-malenkaya-a-eshhe-odna-opasnost-dlya-vseh-lyudej/?fbclid=IwAR1jvkNCpRgZtG4tJ8TiKlPSMhzpHaS1U4UcG6SRY0uuymsACqRL-PEClBs