Как 12-летняя Сара Ректор стала «самой богатой афроамериканкой в мире»

12-летняя Сара Ректор вряд ли ожидала, что в столь юном возрасте сказочно разбогатеет — но так и произошло. Чернокожая девочка из семьи, отнюдь не считавшейся богатой, получила участок земли в рамках договора 1866 года с индейскими племенами, на чьей территории проживала вместе с родителями, братьями и сестрами. А в 1911 году компания Standard Oil арендовала этот участок — и спустя два года нашла на нем нефть.

Сара Ректор

Девочка-владелица участка вмиг разбогатела. Скважина давала 2500 баррелей в день — нефть буквально фонтанировала из скважины. Семья Ректор стала получать баснословные деньги, что полностью изменило её судьбу. Standard Oil выплачивала им по 300 долларов в день — на сегодня это примерно 7000–8000 долларов.

Сара стала путешествовать на поездах первого класса и покупать любые понравившиеся вещи. И это в начале 20-го века — во времена, когда представителей черной расы едва считали за людей. 12-летняя девочка была объявлена богатейшей афроамериканкой в мире и постоянно получала со всего мира просьбы о кредите, денежных подарках и даже предложения руки и сердца. В конце концов власти штата Оклахома официально признали её… белой, поскольку множество благ, которыми пользовались американцы того времени, были доступны только белым людям — а богатство девочки определенно давало ей право на привилегии.

«Дом Ректоров»

Сара прожила достаточно долгую и счастливую жизнь, дважды была замужем, вращалась в высшем свете. К 18 годам она уже была миллионеркой и сумела грамотно распорядиться свалившимся на нее богатством — злопыхатели не получили ни цента. Дом в Канзас-Сити, который приобрела Сара для своей семьи, существует до сих пор — в нем выросло уже пять поколений Ректоров. Он известен как «Дом Ректоров».

Источник: https://www.factroom.ru/deti/kak-12-letnyaya-sara-rektor-stala-samoj-bogatoj-afroamerikankoj-v-mire?fbclid=IwAR1jvkNCpRgZtG4tJ8TiKlPSMhzpHaS1U4UcG6SRY0uuymsACqRL-PEClBs