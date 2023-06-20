Фотограф делает снимки на улицах, которые рассказывают разные истории

Антимос Нтагкас — уличный фотограф из Греции. Моменты, запечатленные на его снимках, можно охарактеризовать как забавные. Однако дело не только в совпадении, а скорее в фотографе, который всегда начеку, в курсе всего, что происходит вокруг него. Нтагкасу удается оказаться в нужном месте в нужное время и направить камеру на какую-то конкретную сцену. Затем он делает одну из своих уникальных фотографий, запечатлевая обычные сцены с необычным результатом.

«Уличная фотография более артистична и креативна. Это не только захват момента и людей на улицах, но вы также должны быть художественным руководителем, чтобы сочетать людей и элементы в захватывающей перспективе». Давайте погрузимся в список самых последних снимков Антимоса и восхитимся его художественным подходом к уличной фотографии.

Источник: insta

Источник: https://animalworld.com.ua/news/fotograf-delajet-snimki-na-ulicah-kotoryje-rasskazyvajut-raznyje-istorii