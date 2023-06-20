Факты, что великаны действительно существовали в недавнем прошлом

Археологические находки по всему миру подтверждают существование великанов в недавнем прошлом. Одним из доказательств являются гигантские следы, обнаруженные в разных местах планеты. В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, в деревне Пинъянь, была найдена огромная ступня в два с половиной раза больше человеческой. Еще больший след, длиной в 1,28 метра, был обнаружен фермером Стоффелом Коетзи в Южной Африке в начале прошлого века. Эти следы являются доказательствами существования гигантов, чей рост мог достигать 5-10 метров.

Помимо следов, были найдены и другие артефакты, свидетельствующие о существовании великанов. В Карелии был найден огромный череп, принадлежащий гиганту с необычайно широким лбом и глубокими глазницами.



Современные исследования показывают, что рост человека сильно изменялся на протяжении всей истории. Большую роль играли диета, условия жизни и генетические мутации. Возможно, что существовали люди или представители других видов, чьи размеры были несопоставимы с размерами современного человека. Точные доказательства этого факта еще предстоит найти, но археологические находки и мифологические легенды подтверждают, что великаны действительно могли существовать в недавнем прошлом.

Знаменитый естествоиспытатель и создатель системы классификации растений и животных Карл Линней предположил, что первые люди на Земле Адам и Ева были великанами, рост которых составлял соответственно 40 и 35 метров. Кроме того, в Коране упоминается о великанах, которые могли достигать высоты самых высоких пальм. Примером служит Ууджа, который помогал пророку Ною строить ковчег, а также целое племя адитов, самые низкие из которых были высотой в 60 локтей, 18 метров.

Недавно в Южном Йемене были обнаружены развалины города великанов Убара, название и описание которого упоминаются в Коране. Эти находки дополняют сведения о существовании великанов в различных культурах мира. Ведические источники также рассказывают о расе великанов, называемой Дайтьи в индуизме, родственники которых присутствовали в древнеиндийском эпосе в качестве героев. Однако, реальность существования великанов остается спорной темой для науки и требует дополнительных исследований.

Исследование исторических свидетельств о существовании великанов позволяет нам оценить достоверность этих данных. Известный историк I века н.э. Иосиф Флавий описывает великанов как существ, размеры тел которых были огромными, а лица настолько отличались от обычных человеческих, что видеть их было удивительно, а слышать — страшно. Павсаний, живший в II веке, сообщает, что в Сирии был найден хорошо сохранившийся скелет человека ростом более 5 метров. Описания, найденные в русских летописях, рассказывают о гиганте ростом 4 метра, который был выставлен против русских богатырей в битве на Куликовском поле. Ибн Фадлан, арабский путешественник первой половины 10 века, сообщает, что сам видел скелет ростом 6 метров, подданные хазарского царя показали ему это.

В музеях по всему миру можно обнаружить различные артефакты, которые свидетельствуют о существовании великанов. К сожалению, физического доказательства их существования до сих пор не найдено, но можно найти множество гигантских ружей и мечей. Некоторые историки утверждают, что эти мечи изготавливались для ритуальных целей, но на самом деле неизвестно, зачем они были созданы. В Японии и Китае также можно найти мечи, которые превосходят по размеру человеческий рост.

Существует еще один интересный факт, связанный с великанами. В городе Люцерне в Швейцарии хранится скелет, который был обнаружен в 1577 году в горной пещере врачом Феликсом Платнером. Этот скелет был увиден своими глазами такими известными русскими писателями, как Тургенев и Короленко. Между тем, в хрониках также есть упоминание о скелете ростом 20 метров, который был обнаружен испанским военачальником Каноном. Было послано сообщение Папе Римскому о его обнаружении, но ничего не упоминается о его нахождении в музее. Возникает вопрос, сколько подобных скелетов могут храниться в Ватикане, и почему они не обнаружены в музеях.

Итак, вопросы о существовании великанов остаются открытыми. Несмотря на то, что археологическое доказательство их существования до сих пор не найдено, несколько артефактов, связанных с великанами, все же были обнаружены в музеях по всему миру. Кроме того, истории о гигантских скелетах, найденных в прошлом, продолжают захватывать воображение людей до сих пор.

Исследование показывает, что гигантские книги, достигающие высоты человеческого роста, были созданы не только для ритуальных целей, но и для улучшения чтения и изучения текстов. Некоторые такие книги были обнаружены в библиотеке Ватикана и доминиканском монастыре 15 века в Португальской Венеции. Некоторые из них даже не выставляются, но имеют специальный пюпитр для чтения.

Существование гигантского перстня, хранящегося в Эрмитаже, остается загадкой. Он был создан в таких размерах, что не может быть надет на руку обычного человека.

Археологические находки, связанные с гигантскими человеческими костями, были обнародованы в результате решения Верховного суда США о разглашении засекреченных документов в отношении Смитсоновского института. Согласно временной линии эволюции человека, некоторые гигантские человеческие скелеты были уничтожены в начале 1900 годов в целях защиты этой хронологии. Исполнители решения уничтожили десятки тысяч костей по всей Америке. Разоблачающие доказательства выступили на фоне всплывших новых деталей, представленных Джеймсом Чарвордом, представителем Американского института альтернативной археологии (AIAA), в ходе судебного процесса. Куратор Смитсоновского института украл бедренную кость человека длиной 1,3 метра, и тем самым предотвратил ее уничтожение.

Гиганты прошлых веков вызывают интерес исследователей археологических находок. В 1899 году шахтеры Рурской области в Германии обнаружили окаменелые скелеты людей ростом от 210 до 240 сантиметров. Между тем, найденные археологами в Египте и Ловлоке мумии гигантов резко отличались чертами лица и сложением от древних египтян и местных жителей соответственно. Рост мумифицированной женщины при жизни составлял два метра, а мужчины — около трех метров, что не является уникальным для наших дней. В документальном отчете в книге «История и античность» в библиотеке Оксфордского университета также описана находка гигантского скелета, сделанная в Камберленде. По описанию, гигант зарыт в землю на глубину четырех ярдов и находится в полном военном облачении, а рядом с ним покоятся его меч и боевой топор. Такие находки представляют большой интерес для изучения прошлого, тем не менее, требуют более детального исследования, чтобы точно определить их происхождение и значение для истории.

Существование гигантов в прошлом земной истории всегда привлекало внимание ученых. В 1936 году Ларсон Коль обнаружил на берегу озера Элайзи в Центральной Африке скелеты 12 гигантских мужчин с ростом от 350 до 375 сантиметров. В период Второй мировой войны окаменелый череп высотой 55 сантиметров был найден на территории Польши, что свидетельствует о росте гиганта не менее 3,5 метров. Также известный зоолог Иван Т. Сандерсон сообщал об обнаружении 58-сантиметрового черепа на Аляске.

Однако и современные находки говорят о существовании великанов. В 2011 году во время научно-практической экспедиции в Армении был собран материал о гигантских существах, которые некогда населяли некоторые районы страны. В 1996 году проходить дорогу через холмы, были найдены кости такой огромной величины, что длина их достигала уровня горла человека.

Все эти находки говорят о том, что гипотеза о существовании гигантов на Земле имеет реальное научное подтверждение.

Область Северной Армении может похвастаться огромными костями, найденными на территории различных населенных пунктов. Комитас Алексанян из села Ава свидетельствует, что на могиле святой Варвары местные жители находили черепа и кости ног, которые были крупнее размеров человеческих. Рубен Мнацаканян обнаружил огромные кости в 1984 году, чей размерен описан его словами: «Череп я нес в руках и мог видеть перед собой не ближе 2 метров. Голень составляла примерно 1 м 15 см». Находки такого рода вызывают поражение и удивление. Директор института археологии, Павел Аветисян, также поделился своими впечатлениями о находках в районе Черной крепости в Гюмри. Он говорит о черепах и целых скелетах античного периода и их огромных размерах. По словам П. Аветисяна, он сам участвовал в раскопках, где часто встречал останки людей, которые были заметно выше него. В селе Тандзатап были найдены огромные кости в 1986 году, когда делали террасы для фруктовых деревьев, и общая длина них достигала высоты пояса человека. Кроме этого, был обнаружен огромный кувшин высотой 2 метра. Все эти находки свидетельствуют о том, что в регионе Северной Армении, возможно, жили гиганты, которых наделяла природа огромными размерами и силой.

Мегалитические сооружения и гигантские здания были обнаружены на разных континентах. Весьма впечатляющим является, например, Баальбек. Рядом с Баальбекской верандой располагается каменоломня, где до сих пор находится 25-метровый гранитный блок массой в 1000 тонн. Есть предположение, что такой блок мог потребоваться для возведения гигантского сооружения. Стоит отметить, что вес этого блока примерно в 15 раз превышает вес полностью загруженного стандартного железнодорожного вагона.

Оказывается, чтобы построить древнее сооружение, необходимо было использовать крупнее блоки. Кроме того, обработка материалов была более искушенной. Существуют описания древнейшего храма в Карнаке, который в настоящее время является развалинами. Например, высота храма превышала высоту Собора Парижской Богоматери, а внутри находилось 140 колонн.

Размеры животных, а также факт их существования в глубокой древности не вызывают удивления, однако это явление необходимо рассмотреть из научно-исследовательской точки зрения. В древности биосфера располагала к гигантизму, что доказано измерениями давления в пузырьках воздуха в янтаре с некоторым содержанием кислорода в нем. Такие условия дали возможность жить и процветать гигантским организмам, в том числе и тем, что уже не существуют в наши дни: динозаврам, птеродактилям, пещерным медведям, саблезубым тиграм и даже стрекозам и птицам. Их размер и сила были обусловлены наличием возможности опираться на крылья, а также более легкой массой тела. Но насколько было бы возможно жить в таких условиях гигантскому человеку?

В современной исследовательской литературе можно найти много упоминаний о людях аномально высокого роста, которые продолжают существовать до настоящего времени. Федор Махнов, российский гигант, все еще остается самым высоким человеком в мире с ростом в 285 см. Помимо фантастических цифр, на фотографиях можно увидеть, что Махнов не страдал генетическими или эндокринными заболеваниями и был здоровым и хорошо сложенным человеком.

Источник: https://dzen.ru/a/ZIn_CMS-wEZ0Wlhq