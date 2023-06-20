ПМЭФ-2023
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Санкт-Петербурге завершается международный экономический форум. Главная тема мероприятия — "Суверенное развитие — основа справедливого мира".
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: "Интерфакс"
Фото: "Интерфакс"
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: "Интерфакс"
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: "Интерфакс"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: "Интерфакс"
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В Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Главная тема мероприятия — "Суверенное развитие — основа справедливого мира".
Первый день работы XXVI Петербургского международного экономического форума
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Стенд банка "ВТБ"
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
Посетительница у стенда компании "РЖД"
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Презентация нейросети "Жириновский"
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Стенд авиакомпании "Аэрофлот"
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
Стенд Санкт-Петербурга
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Беспилотный вертолет БАС-200 на XXVI Петербургском международном экономическом форуме
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Стенд "Уралкалия"
Фото: "Интерфакс"
Стенд компании "Газпром"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму
Фото: Петр Ковалев/ТАС
Стенд компании "1С"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Стенд с чебурашкой на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Стенд "Интерфакса" на XXVI Петербургском международном экономическом форуме
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Первый день работы ПМЭФ-2023
Фото: "Интерфакс"
Участники форума на территории конгрессно-выставочного центра
Фото: "Интерфакс"
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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