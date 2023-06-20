ПМЭФ-2023

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В Санкт-Петербурге завершается международный экономический форум. Главная тема мероприятия — "Суверенное развитие — основа справедливого мира".

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: "Интерфакс"

Фото: "Интерфакс"

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: "Интерфакс"

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Фото: "Интерфакс"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: "Интерфакс"

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В Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Главная тема мероприятия — "Суверенное развитие — основа справедливого мира".

Первый день работы XXVI Петербургского международного экономического форума

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Стенд банка "ВТБ"

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Посетительница у стенда компании "РЖД"

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Презентация нейросети "Жириновский"

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Стенд авиакомпании "Аэрофлот"

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Стенд Санкт-Петербурга

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Беспилотный вертолет БАС-200 на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Стенд "Уралкалия"

Фото: "Интерфакс"

Стенд компании "Газпром"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму

Фото: Петр Ковалев/ТАС

Стенд компании "1С"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Стенд с чебурашкой на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Стенд "Интерфакса" на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Первый день работы ПМЭФ-2023

Фото: "Интерфакс"

Участники форума на территории конгрессно-выставочного центра

Фото: "Интерфакс"

Источник: https://www.interfax.ru/photo/

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