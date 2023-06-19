Потрясающая фреска в Испании — праздник природы и женственности
Испанская уличная художница Лула Гоче принесла свой вызывающий стиль на улицы Галасии, нарисовав фреску, воспевающую природу и женственность. Произведение под названием «Дона ду Эстейру» изображает матушку-природу в окружении местной флоры и фауны. Это исключительно личное произведение для Гоче, так как оно написано в ее родном городе и посвящено самой сильной женщине, которую она знает, — ее матери.
Гоче была вдохновлена близлежащим устьем реки Фос, в котором обитает невероятное количество животных и растений и которое является излюбленным местом для птиц. В честь этого чуда природы Гоче создала прекрасную композицию, в которой птицы, цветы и трава окружают женскую фигуру, спокойно смотрящую вдаль.
«Эта мать-природа заботится об окружающей среде и питает ее, чтобы остальные живые существа могли жить в равновесии», — говорит она. «Это включает нас, в то, что мы имеем и должны заботиться об окружающей среде, а вместе с ней и о самих себе».
В то время как основным фокусом фрески является сторона вертикального здания, Гоче также расширяет свое видение через длинные горизонтальные стены. Те же самые птицы и цветы на центральной стене разливаются по улице, создавая визуальную взлетно-посадочную полосу для посетителей.
Источник: lulagoce.com
Источник: https://animalworld.com.ua/news/potrjasajushhaja-freska-v-ispanii-prazdnik-prirody-i-zhenstvennosti
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