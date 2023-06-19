Как Чингачгук и Ункас оказались на войне. О чем умолчал Ф. Купер

Знакомство читателя с могиканским сагамором Чингачгуком и его сыном Ункасом начинается на берегах реки Гудзон в окрестностях Форта-Эдвард (если быть точным в часе пути от него). С ними же находиться их друг и боевой товарищ — Натаниэль Бампо по прозвищу Соколиный Глаз. На вопрос — как они там оказались, почему странствуют только втроем Фенимор Купер дает короткую подсказку — они выслеживают отряд индейских лазутчиков, союзников французов, рыскающих в окрестностях Форта Эдвард.

Из дальнейшего художественного повествования складывается впечатление, что Могикане и белый разведчик ради собственного удовольствия выслеживают коварного врага и помогают заблудившимся дочерям полковника Мунро, но это далеко не так, во время франко-индейской войны 1754-1763 гг. в этих местах действительно воевали могикане, были они отнюдь не последними и служили в отдельной роте разведчиков.

Соколиный Глаз и Чингачгук

Начало войны, могикане вырывают томагавк

К середине 18 века остатки племени могикан проживали в нескольких деревнях в верховьях рек Коннектикут, Хусатоник и недалеко от излучины реки Гудзон. К этому времени они уже приняли христианство. "Речные" могикане из долины Гудзона попали под влияние миролюбивого учения Моравских братьев, а "Лесные" с верховий Хусатоника под протестантизм кальвинистского толка.

Обвиненные в тайной поддержке канадских французов, Моравские братья со своими индейцами были вынуждены покинуть провинцию Нью-Йорк и перебраться в долину Огайо. Лесные же могикане остались в своей резервации Стокбридж в колонии Массачусетс. Они еще не стали полностью ассимилированы европейским обществом, боевые и охотничьи традиции все еще были сильны в могиканах.

Проповедь моравского брата Дэвида Цайсебергера среди индейцев

В 1754 году в Северной Америке разразилась франко-индейская война (как часть Семилетней войны). На Конгрессе 13 колоний с союзными индейскими племенами в Олбани (пров. Нью-Йорк) могикане заявили английским властям:

Сейчас мы видим вас как очень большое дерево, и мы оглядываемся вокруг, чтобы увидеть, есть ли кто-нибудь, кто хочет причинить ему вред. Если вдруг произойдет , что кто-нибудь достаточно могущественный срубит это дерево, мы готовы упасть вместе с ним.

Несмотря на долгие годы недоброжелательного отношения и притеснений со стороны колонистов, могикане Стокбриджа были удивительно лояльны. Правительство Массачусетса, признавая необходимость союза с Могиканами, рекомендовало, чтобы индейцы Стокбриджа были официально приняты на военную службу с назначением жалованья.

Большая часть мужского населения в Стокбридже с энтузиазмом присоединилась к защите английского дела. Для молодых могикан путь воина давал возможность добиться признания и авторитета в своем племени, что было очень важно для традиционного индейского общества.

Могикане — пешки политических интриг

Могикане Стокбриджа совершили не совсем благовидный поступок по отношению к своим братьям, ушедшим с моравскими миссиями в долину Огайо. Они поддержали решение Союза Ирокезов о переселении могикан и делаваров из деревни Гнадденхуттен в долине Огайо в верховья реки Саскуэханна, т.н. долину Вайоминга, чтобы стать буфером между французскими владениями и английскими поселениями. О чем прислали соответствующий вампум, объясняя соглашение, которое было разработано от их имени.

Могикане на политической карте 18 века, основные деревни могикан обозначены зеленым цветом, английские поселение красным, французские синим

Вождь могикан Авраам и вождь делаваров Тедьюскунг чувствовали себя связанными этим соглашением и впоследствии привели 65 своих людей в вверх по реке Саскуэханна. Другие идти отказались . Таким образом, Гнаденхуттен стал домом раздора, жертвой политических целей англичан, ирокезов и стокбриджских могикан.

Еще одно соперничество возникло между Уильямом Джонсоном (колониальным чиновником назначенным главнокомандующим всех индейских отрядов на Северо-Востоке колоний) и губернатором Массачусетса Уильямом Ширли. Речь шла о том, кто будет командовать могиканами во время войны.

Уильям Ширли

Уильям ДЖонсон

Джонсон утверждал, что это была его юрисдикция, так как он имел опыт и был командиром новобранцев ирокезов. Ширли возражал тем, что ведь именно он был назначен главнокомандующими всех английских сил в Северной Америке и что власть Джонсона не распространялась на могикан, которые не принадлежали к Шести нациям и, что более важно, проживали в пределах Массачусетса, а не Нью-Йорка.

В дальнейшем возникли разногласия по поводу структуры могиканской роты и размера жалования. В конце концов, стокбриджи стали частью отряда Ширли в его походе к форту Ниагара в 1755 году. С военной точки зрения результаты экспедиции к Ниагаре были ничтожны и она была прекращена с наступлением осени. Однако, пусть могикане не покрыли себя славой в этому году, но если бы они решили последовать за Уильямом Джонсоном в его походе по долине Гудзона, чтобы построить английский форт и захватить французский пост в Краун-Пойнте, то вероятно многие из могикан были бы убиты.

Джонсон получил известие о французском отряде во главе с бароном де Дискау, который двигался на юг, чтобы помешать строительству форта на южном берегу озера Джордж (форт Уильям Генри). Смешанный англо-ирокезский отряд выступил на отражение французского наступления, но попал в засаду, вслед за этим последовал бой, известный как Битва у озера Джордж. Бой был выигран англичанами, но цена была непомерно высока — погибли 200 ополченцев и около 40 ирокезов-могавков, включая их престарелого вождя Хендрика.

https://www.youtube.com/watch?v=PnQtpxgqGpg

Кровавая разведка, сражение у озера Джордж (сериал Война создавшая Америку)

Деморализующий эффект от "победы" сильно сказался на ополченцах и могавках, а тактическая цель экспедиции даже не была достигнута. Форт Св. Фредерика оставался за французами. По иронии судьбы захваченного в плен Дискау сменил тот, кто следующие 3 года будет вести французов от победы к победе — маркиз де Монкальм.

Могикане рейнджеры

Могикане продолжали служить английской короне на протяжении всей войны. В 1756 году могикане Стокбриджа были организованы в отдельную роту под командованием своего собственного капитана из могикан по имени — Джейкоб Чиксаункун (Чингачгук?), в помощь ему были назначены лейтенант Джейкоб Наунауфтаунк и прапорщик Соломон Уххаунауваунмунт, также могикане. Всего в роте насчитывалось 50 человек, здесь были также пара-тройка могикан из моравских миссий, прельстившимися значительной наградой за скальпы.

Отданный им приказ включал в себя "… беспокоить противника, захватывать пленных и снимать скальпы, перехватывать вражеские конвои, уничтожать провиант, сжигать склады и магазины, назначается награда в 5 фунтов стерлингов за пленного или индейский или французский скальп".

Форт Тикондерога, он же форт Карильон объект для разведки могикан

В июне 1756 года могикане прибыли в Олбани на Гудзоне и сразу были посланы в поиск враждебных индейцев, похитивших маленького сына одного из английских фермеров. Позже из Олбани могикане были переведены в Саратогу, опираясь на которую они производили поиск и разведку в районе озер Джордж и Шамплейн. В середине июня два разведчика стокбриджей сообщили о большом скоплении французских сил в Краун-Пойнте.

Покровитель могикан Уильям Ширли был отозван в Англию и разведчики попали под командование Джонсона. Джонсон не был сторонником самостоятельных индейских отрядов и поэтому решил разделить могикан между английскими подразделениями, ведущими разведку. Одним из таких отрядов стали знаменитые рейнджеры Роберта Роджерса.

Рейнджеры Роджерса соревнуются в меткости с индейскими союзниками

Роджерсу приглянулись могикане, умевшие говорить по английски и не потерявшие навыки истинных детей лесов. Впоследствии именно это товарищество белых разведчиков и могикан послужило одной из причин вдохновения Фенимора Купера, когда он создавал своих героев приграничной саги — Чингачгука и Натаниэля Бампо.

Истинные чингачгуки и бампо

Мальчики Роджерса и могикане Стокбриджа были куда более приземленными персонажами, чем благородные дикари и философ-разведчик Фенимора Купера. Сам Роджерс стал командиром лесовиков, спасаясь от тюрьмы в Нью-Гэмпшире за торговлю поддельными банкнотами. Выбранные им в отряд люди были суровыми жителями колоний, привыкшими брать от леса все, что он дает и даже больше. Что уж говорить про индейцев с их боевыми, жестокими традициями, спрятанными до поры под легким налетом цивилизованности.

Белые рейнджеры служили за 1 фунт стерлингов в месяц, с премией в 5 фунтов за каждый скальп или пленного. Одеты они были в кожаные или зеленные шерстяные рубахи, леггинсы, мокасины, носили головные уборы какие придется и вообщем отличались только прической от могикан, одетых в торговые рубахи, набедренные повязки, леггинсы и те же самые мокасины. Ножи, томагавки, торговые или солдатские ружья были одинаковыми для всех.

Рейнджер Роджерса, лето 1758 г.

Роджерс дал под командование одному из своих лейтенантов 30 стокбриджей лейтенанта Наунауфтаунка и отправил их в Форт Уильям Генри, а остальных могикан с капитаном Чиксаункуном забрал с собой в Форт Эдвард, еще 5 могикан попали в разведчики в полк Томаса Фитча.

Из этих фортов могикане и рейнджеры вели разведку французских сил. В августе 1756 года, лейтенант Наунауфтаунк разведал вражеские силы в форте Карильон (Тикондерога), во время рейда они взяли два французских скальпа, в голове одного из врагов Наунауфтаунк оставил свой томагавк. Это был знак того. чтобы французы знали — могикане принесли войну на свою бывшую территорию. Разведка прошла успешно, рейнджеры выяснили, что французы вдвое превосходят силы англичан в Форте Генри.

Современная реконструкция засады на французский патруль

В сентябре рейнджеры ушли в Канаду, чтобы разорять французские фермы и уничтожать провиант, в конце месяца они вернулись, приведя пленными 1 канадскую семью. Пока рейнджеры опустошали Канаду в рейд к Тикондероге сходил сам Чиксаункун, принеся новые вести о французах и сравнявшись в количестве скальпов со своим лейтенантом, причем один скальп принадлежал офицеру.

Разведка

В октябре 1756 года закончилась летняя компания, с индейцами был проведен расчет. По итогам военных действий стокбриджам причиталось около 1000 фунтов, но конечно же не все из них были получены индейцами. Были найдены недочеты в документации, вычтены штрафы за потерянное снаряжение, а пяти могиканам, бывшими разведчиками в полку Фитча вообще не заплатили ни пенса.

В конце концов Джонсону пришлось дать слово Чиксаункуну, что могиканам будет за все заплачено сполна. Расплатился ли Джонсон не известно, но каждый раз когда к нему приходил Чиксаункун со своими спутниками, то ставил индейцам бочку рома в ущерб их "христианскому воздержанию".

В кампании 1757 года, той что закончилась взятием Форта Уильяма Генри и описана в романе Ф. Купера "Последний из могикан" рота могикан стокбриджей участия не принимала и не созывалась. Очевидно, индейцы были обижены тем как с ними расплатились за компанию 1756 года. В отличии от могикан, рейнджеры Роджерса никуда не делись и продолжали разведку в интересах английской армии, а одна из их рот даже попала в осаду в Форте Уильяма Генри. Впрочем в 1758 году могикане, задобренные подарками снова пошли на войну, сформировав роту в 58 воинов, но это уже другая история.

Могикане Стокбриджа, образца 1777 года, вполне уже цивилизованные

Что можно сказать в конце? Могли ли двое могикан участвовать в летней компании 1757 года в верховьях Гудзона? Да могли, но скорее из любви к военному искусству и личных мотивов. Их исторические прообразы могикане Стокбриджа не собирались за даром рисковать своими скальпами.

Если бы их покровитель Уильям Ширли не был смещен с поста губернатора Массачусетса и им продолжали платить без обмана 1 фунт в месяц + премиальные, то могикане воевали бы у форта Уильям Генри в августе 1757 года и Фенимору Куперу, возможно не судьба была бы втиснуть двух "последних из могикан" в сюжет романа, да и назывался бы он по другому.

По поводу последнего из могикан -Чингачгука у меня возникла довольно интересная мысль, о которой я напишу в одной из следующих статей, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь в соц.сетях, впереди еще много интересного!

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Источник: https://dzen.ru/a/XYRxEHnCbgCt8qFF