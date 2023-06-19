В чем секрет разноцветных скал в Китае — природного чуда, где горные пики окрашены во все цвета радуги

Разноцветные горы в китайской провинции Чжанъе – пожалуй, самая недооцененная достопримечательность на Земле. Об этом месте знают немногие туристы, и хотя от гостей здесь отбоя нет, все-таки эти невероятные горы, переливающиеся всеми цветами радуги, не столь широко известны, как другие нерукотворные шедевры на нашей планете. А ведь такое природное чудо вряд ли где-либо ещё встретишь. Горы словно специально раскрашены яркими красками, и просто не верится, что это их «натуральный» цвет.

Редкая локация со всеми удобствами

Природный парк Чжанъе Данься расположен на северо-западе страны, в предгорьях хребта Циляньшань, поблизости от города Чжанъе. Он внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и, как и любой другой подобный объект, обеспечен инфраструктурой, необходимой для туристов.

Тут есть деревянные дорожки, туалеты, в разных частях парка можно купить лапшу и напитки. Есть даже места для курения. Более того, туристов возит по территории бесплатный автобус, доставляя на наиболее удобные для обозрения окрестностей смотровые площадки, которых тут несколько. Каждая из таких локаций весьма масштабна и на её осмотр уходит минут 30-40.

разглядеть радужные красоты помогают смотровые площадки.

Любителям же острых ощущений даже предлагают полюбоваться чудо-горами с воздуха, поднявшись в небо на воздушном шаре.

Вид на парк с высоты.

Разноцветный «пирог»

Посмотреть тут, действительно, есть на что. Скалы в Чжанъе Данься разноцветные в прямом смысле слова, причем в разных зонах этого парка их оттенки разные – например, есть зеленоватая локация, есть огненно-красно-рыжая и так далее. Самые красивые части парка – Бингоу, Линьцзэ и Сунань. Именно их так любят фотографировать туристы и профессиональные фотографы. Кадры получаются похожими на картины, написанные художниками яркими красками.

Этот природный пейзаж словно написан крупными мазками.

Интересен не только цвет этих скал, но и их форма, структура и рельеф. Они гладкие, острые и разной высоты. Некоторые пики поднимаются вверх на несколько сотен метров.

Нерукотворное чудо.

Обычно Чжанъе Данься сравнивают с разноцветным слоёным пирогом, который в разрезе очень напоминает эти радужные горы.

Как появился радужный пейзаж

Скалы невероятного парка – это осадочные горные породы, песчаники и разнообразные полезные ископаемые, образовавшиеся здесь десятки миллионов лет назад, в меловой период мезозоя. Так что этим радужным пейзажам не менее 60 млн. лет!

Когда-то здесь был водоём.

До появления разноцветных гор на этом месте был гигантский водоем, который затем высох. Образовавшийся на его дне осадок, постепенно окисляясь, и создал цветные неровности. В бассейне из красного песчаника сформировался толстый, 4-километровый меловый пласт.

Из верхних твердых слоев образовались горные пики. Благодаря водным потокам и ветрам в результате дождей появились склоны, а из-за периодически возникавших землетрясений горные породы сдвигались, перемещались. Всё это происходило медленно – год за годом, век за веком, тысячелетие за тысячелетием.

Фантастика, созданная природными явлениями.

Так, постепенно, появились радужные скалы, которые теперь, миллионы лет спустя, восхищают современных людей. И даже теперь процесс ещё не завершен: горные пики продолжают постепенно расти, увеличиваясь примерно на метр за каждые 10 тыс. лет.

Как сюда попасть

Обычно туристы узнают про этот геопарк случайно: иногда его можно увидеть в интернете в подборке самых красивых мест на Земле или в блоге какого-нибудь путешественника.

Эти фантастические виды стоят того, чтобы проделать столь долгий путь.

Чтобы понять, как добраться до этих гор, а тем более, чтобы совершить такое путешествие, настойчивому иностранцу придется потрудиться. Найти подробную информацию не так просто, но всё-таки она есть.

Итак, до ближайшего к геопарку города удобнее и дешевле всего добираться на поезде. Но и это путешествие потребует времени. Из Пекина поездка займет 20 часов, из Шанхая – все 30. А вот из китайского города Сианя ехать к радужным горам ближе всего: 7 часов.

Если вы окажетесь в парке, передвигаться по нему будет удобно на бесплатном автобусе.

Хотите узнать про другие нестандартно окрашенные природные достопримечательности, которые можно встретить в разных уголках нашей Земли и которые не слишком широко известны?

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190623/56471/