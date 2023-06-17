НОВОСТИ МИРА

Закат на 42-й улице в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

В Токио открылся крупнейший в мире крытый парк по вселенной Гарри Поттера

Фото: EPA/Vostock-photo

Температура воздуха в Пекине достигла рекордных 39,4 градуса по Цельсию

Фото: AP/ТАСС

Художник Сайпе изобразил выброшенную пластиковую бутылку у береговой линии Женевского озера

Фото: EPA/Vostock-photo

Показ коллекции Valentino весна-лето 2024 на Неделе мужской моды в Милане

Фото: AP/ТАСС

Участники позируют во время фестиваля фэнтези Pyrkon в Познани, Польша

Фото: EPA/Vostock-photo

Округ Вентура в Калифорнии борется с пожарами с помощью коз, которые помогают избавляться от сухих кустов

Фото: Mario Tama/Getty Images

Трехдневная забастовка младшего медицинского персонала началась в Великобритании

Фото: EPA/ТАСС

Дождливая погода в Сараево

Фото: EPA/ТАСС

Зеленый павлин в заповеднике "Чешский рай"

Фото: Zuma/ТАСС

Протест банковских вкладчиков в Бейруте

Фото: EPA/Vostock-photo

Тренировка национальной сборной Аргентины в Пекине

Фото: EPA/Vostock-photo

Модель Наталья Водянова на показе LuisaViaRoma & British Vogue во Флоренции

Фото: Zuma/ТАСС

Аномальная жара в Теуантепеке, Мексика

Фото: EPA/Vostock-photo

Серфинг на реке Айсбах в центре Мюнхена

Фото: EPA/Vostock-photo

Сад гортензий в буддийском храме Хаседера в японском городе Камакура

Фото: EPA/Vostock-photo

Школьники перед картиной Рембрандта в Государственном музее в Амстердаме

Фото: EPA/Vostock-photo

Набережная в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Массовая свадебная церемония в индийском Кашмире

Фото: АР/ТАСС

В Новосибирске строительный кран упал на припаркованные автомобили на стройплощадке в микрорайоне "Европейский берег"

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Жираф в Уипснейдском зоопарке в Великобритании

Фото: Zuma/ТАСС

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси с командой на тренировке накануне товарищеского матча против сборной Австралии в Пекине

Фото: AP/ТАСС

Тренировка кинологического отряда "Центроспас" МЧС России в Подмосковье

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Лесной пожар на территории бывшего военного полигона в Любтене, Германия

Фото: EPA/Vostock-photo

Танцоры Кэссиди Уотерс и Даниэль Матео позируют после выступления в новой постановке в Сиднейском оперном театре

Фото: Don Arnold/WireImage

Экспериментальное выращивание жимолости при институте сельского хозяйства и садоводства в немецком Кведлинбурге

Фото: DPA/ТАСС

Комитет по вопросам привилегий в четверг опубликует отчет по делу о вечеринках бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии

Фото: EPA/ТАСС

23-й Китайский международный фестиваль раков в уезде Сюйи города Хуайань

Фото: Yang Bo/China News Service/VCG/ТАСС

Королева Испании Летиция в первый день своей поездки в Колумбию

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

Озеро Балатон в Венгрии

Фото: EPA/ТАСС

Репетиция праздника выпускников "Алые паруса" прошла в Санкт-Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Участники фестиваля томатов в Колумбии

Фото: Diego Cuevas/Getty Images

Рыбацкая гавань в Ченнаи, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Циклон "Бипарджой" приближается к Индии и Пакистану

Фото: EPA/Vostock-photo

Дети играют с мылом и водой в городе Газа

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Извержение вулкана Майон на Филиппинах

Фото: Lisa Marie David/NurPhoto via Getty Images

Собака среди дикого зеленого лука в Дрездене

Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Жители Непала и соседних стран работают на кирпичном заводе в Лалитпуре

Фото: EPA/Vostock-photo

Ежегодно 13 июня отмечается Международный день распространения информации об альбинизме. На фото: семья в Дакаре, Сенегал.

Фото: Annika Hammerschlag/Anadolu Agency via Getty Images

Баскетбольный клуб "Денвер Наггетс" обыграл "Майами Хит" и впервые в истории стал чемпионом НБА

Фото: ЕРА/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/