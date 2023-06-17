НОВОСТИ МИРА
Закат на 42-й улице в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
В Токио открылся крупнейший в мире крытый парк по вселенной Гарри Поттера
Фото: EPA/Vostock-photo
Температура воздуха в Пекине достигла рекордных 39,4 градуса по Цельсию
Фото: AP/ТАСС
Художник Сайпе изобразил выброшенную пластиковую бутылку у береговой линии Женевского озера
Фото: EPA/Vostock-photo
Показ коллекции Valentino весна-лето 2024 на Неделе мужской моды в Милане
Фото: AP/ТАСС
Участники позируют во время фестиваля фэнтези Pyrkon в Познани, Польша
Фото: EPA/Vostock-photo
Округ Вентура в Калифорнии борется с пожарами с помощью коз, которые помогают избавляться от сухих кустов
Фото: Mario Tama/Getty Images
Трехдневная забастовка младшего медицинского персонала началась в Великобритании
Фото: EPA/ТАСС
Дождливая погода в Сараево
Фото: EPA/ТАСС
Зеленый павлин в заповеднике "Чешский рай"
Фото: Zuma/ТАСС
Протест банковских вкладчиков в Бейруте
Фото: EPA/Vostock-photo
Тренировка национальной сборной Аргентины в Пекине
Фото: EPA/Vostock-photo
Модель Наталья Водянова на показе LuisaViaRoma & British Vogue во Флоренции
Фото: Zuma/ТАСС
Аномальная жара в Теуантепеке, Мексика
Фото: EPA/Vostock-photo
Серфинг на реке Айсбах в центре Мюнхена
Фото: EPA/Vostock-photo
Сад гортензий в буддийском храме Хаседера в японском городе Камакура
Фото: EPA/Vostock-photo
Школьники перед картиной Рембрандта в Государственном музее в Амстердаме
Фото: EPA/Vostock-photo
Набережная в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Массовая свадебная церемония в индийском Кашмире
Фото: АР/ТАСС
В Новосибирске строительный кран упал на припаркованные автомобили на стройплощадке в микрорайоне "Европейский берег"
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Жираф в Уипснейдском зоопарке в Великобритании
Фото: Zuma/ТАСС
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси с командой на тренировке накануне товарищеского матча против сборной Австралии в Пекине
Фото: AP/ТАСС
Тренировка кинологического отряда "Центроспас" МЧС России в Подмосковье
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Лесной пожар на территории бывшего военного полигона в Любтене, Германия
Фото: EPA/Vostock-photo
Танцоры Кэссиди Уотерс и Даниэль Матео позируют после выступления в новой постановке в Сиднейском оперном театре
Фото: Don Arnold/WireImage
Экспериментальное выращивание жимолости при институте сельского хозяйства и садоводства в немецком Кведлинбурге
Фото: DPA/ТАСС
Комитет по вопросам привилегий в четверг опубликует отчет по делу о вечеринках бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии
Фото: EPA/ТАСС
23-й Китайский международный фестиваль раков в уезде Сюйи города Хуайань
Фото: Yang Bo/China News Service/VCG/ТАСС
Королева Испании Летиция в первый день своей поездки в Колумбию
Фото: Carlos Alvarez/Getty Images
Озеро Балатон в Венгрии
Фото: EPA/ТАСС
Репетиция праздника выпускников "Алые паруса" прошла в Санкт-Петербурге
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Участники фестиваля томатов в Колумбии
Фото: Diego Cuevas/Getty Images
Рыбацкая гавань в Ченнаи, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Циклон "Бипарджой" приближается к Индии и Пакистану
Фото: EPA/Vostock-photo
Дети играют с мылом и водой в городе Газа
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
Извержение вулкана Майон на Филиппинах
Фото: Lisa Marie David/NurPhoto via Getty Images
Собака среди дикого зеленого лука в Дрездене
Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images
Жители Непала и соседних стран работают на кирпичном заводе в Лалитпуре
Фото: EPA/Vostock-photo
Ежегодно 13 июня отмечается Международный день распространения информации об альбинизме. На фото: семья в Дакаре, Сенегал.
Фото: Annika Hammerschlag/Anadolu Agency via Getty Images
Баскетбольный клуб "Денвер Наггетс" обыграл "Майами Хит" и впервые в истории стал чемпионом НБА
Фото: ЕРА/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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