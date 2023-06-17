Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

КИСЛОВОДСК — ЖЕМЧУЖИНА СТАВРОПОЛЬЯ

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Среди всех городов Ставропольского края Кисловодск является одним из самых популярных у туристов. Курорт федерального значения круглый год встречает гостей: каждый сезон отличается своей «изюминкой». Зима мягкая малоснежная; лето – в меру жаркое; осень – теплая; а весна – солнечная. Кроме прекрасных условий для оздоровления, путешественников привлекают достопримечательности Кисловодска. Когда-то здесь отдыхали, преимущественно, особы царских кровей, и это, безусловно, отразилось на внешнем облике города.

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Нарзанная галерея – легендарный памятник архитектуры
Основной питьевой центр курорта входит в число главных архитектурных памятников
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Главные нарзанные ванны – старинный архитектурный комплекс
Настоящим украшением Кисловодска является здание Главных нарзанных ванн. Уникальное сооружение сочетает в себе несколько различных архитектурных стилей.
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Каскадная лестница ночью с подсветкой
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Каскадная лестница
В Кисловодском парке находится красивая лестница, оформленная в стиле античной классики
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Замок коварства и любви – скалистый утес с романтичной легендой
С этим местом связана трагичная история любви, где жених с невестой были вынуждены бежать от родственников, сопротивлявшихся их отношениям, и, будучи загнанными на вершину скалы, прыгнули вместе вниз.
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Музей «Дача Шаляпина» в Кисловодске
Это дача великого русского исполнителя Федора Шаляпина. Артист мировой оперы долгое время снимал дом для своей семьи.
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Цветочный календарь – изюминка Кисловодского парка
Календарь ежедневно «перелистывается», то есть число и месяц всегда актуальны. Даже зимой календарь не останавливает отсчет времени, и каждый день работники парка устанавливают новую дату
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Павильон Стеклянная струя – оригинальная беседка на берегу Зеркального пруда
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Медовые водопады
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Канатная дорога
В 1973 году состоялся первый рейс Кисловодской канатной дороги. По однопролетному пути курсируют два вагона, протяженность дороги – 1743 метра. С помощью фуникулера можно быстро добраться до самой высокой точки Кисловодского парка; сверху открывается роскошный вид на город и окрестности.
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Кисловодский государственный цирк
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Кисловодский дельфинарий:
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Музей Кисловодска «Крепость» – место, где берет начало история города
Стены крепости были заложены в 1803 году. Сооружение входило в масштабную оборонительную линию, которая тянулась от реки Терек до Нижнего Дона. Сегодня внутри расположен историко-краеведческий музей. Посетители могут ознакомиться с выставками старинного оружия, монет, посуды; изучить фотографии и документы.
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Лермонтовская скала – важная литературная достопримечательность
Считается, что именно эта достопримечательность подробно описана в романе «Герой нашего времени», как место, где состоялась дуэль между Грушницким и Печориным
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Информационно-Культурный Центр “Музей А.И.Солженицына” – память о почетном гражданине города
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Зеркальный пруд – оригинальный бассейн с минеральной водой
Главная особенность искусственного сооружения в том, что вода в бассейне круглый год имеет одинаковую температуру – +7°С
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Гора-Кольцо – причудливый природный памятник
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Кисловодский Художественный Музей им. Ярошенко
В гостях у хозяина дома, в годы его жизни постоянно были знаменитости: Репин, Станиславский, Менделеев, Рахманинов.
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Природный заповедник Долина нарзанов – кладезь минеральных источников
В Долине нарзанов насчитывается двадцать минеральных источников, вода в которых содержит огромное количество полезных микроэлементов.
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Филармония Кисловодска – культурный центр города
Знаменитая Кисловодская филармония открыта в конце 19 века. Архитекторы постарались на славу, чтобы сооружение получилось по-настоящему помпезным.
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Национальный парк Кисловодский
Кисловодский курортный парк является вторым по величине во всей Европе, он занимает площадь более 950 га. Вся территория условно разделена на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Здесь очень много памятных уголков: знаменитая Долина роз, каскадная лестница, легендарный «храм воздуха»
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Поющий фонтан – современная достопримечательность
Оригинальный поющий фонтан установлен в Кисловодске в 2016 году, но он уже успел стать одной из любимых достопримечательностей у жителей и гостей города.
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Храм Воздуха – самая известная беседка в городе
В самой высокой точке Кисловодского парка, откуда открывается великолепный вид на Эльбрус, в начале 20 века была построена оригинальная беседка.
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Здание железнодорожного вокзала
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Колоннада Курортного парка – величественная белокаменная конструкция
Открытие колоннады состоялось в 1913 году. Двухъярусное полукруглое сооружение выполнено в неоклассическом стиле. Над проектом работал талантливый архитектор Семенов, в задумках которого было разместить на верхнем ярусе летний ресторан. Сегодня через роскошную колоннаду сотни людей ежедневно входят в Кисловодский парк. Более чем за сто лет существования конструкция сумела сохранить первоначальную величественность и грандиозность.
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Долина Роз – вечно цветущая территория
В центре Кисловодского парка раскинулась грандиозная клумба, на которой растет более 80 редких сортов роз. Гигантский розарий ведет свою историю с первой половины 19 века.
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Rietta

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/3370207/post499760859/

17.06.2023 - Posted by | Путешествия...

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