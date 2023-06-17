Какие тайны хранят в себе Старицкие пещеры на берегу Волги

Эти древние пещеры, расположенные в Тверской области и протянувшиеся вдоль Волги почти на 45 километров, представляют собой комплекс естественных подземных образований и рукотворных карьеров, в которых когда-то добывался «белый камень», используемый для строительства и украшения храмов, мостов и памятников. Старицкие пещеры являются достопримечательностью этого региона и имеют большую историческую ценность. Окутанные вековыми легендами и мифами, они также являются местом притяжения многочисленных туристов и исследователей.

История Старицких каменоломен

Старица, недалеко от которой находятся Старицикие пещеры. Фото: мояпоходнаяжизнь.рф

Образование Старицких пещер происходило более 300 миллионов лет назад, когда на месте Тверской, Новгородской и Московской областей располагалось море. Со временем оно начало мелеть и засыхать. Под воздействием воды, ветра и химических реакций происходило окаменение находящихся на его дне микроорганизмов и образование известнякового пласта. Позднее каменные породы этого пласта постепенно растворялись и образовывали полости, галереи и другие формы пещерного рельефа.

В XIV веке, возле древнего городка Старица были обнаружены природные каменные образования, которые оказались прекрасным строительным материалом. Тогда же началась активная добыча камня, осуществляющаяся путем разрушения скал, выемки больших каменных блоков, их обработки, и дальнейшего применения в строительстве. «Белый камень» из этих мест был известен своим качеством и оказался очень востребован. В древности его называли «старицким мрамором».

Этот камень сыграл важную роль в архитектурном облике России и многих исторических построек, включая Московский и Астраханский Кремль, Храм Христа Спасителя, Храм Василия Блаженного, Старицкий монастырь.

Вход в пещеру. Фото: tata-lind.livejournal.com

Поскольку известняк в естественных подземных условиях является достаточно податливым для обработки, а под воздействием воздуха быстро окаменевает, многие работы по вытачиванию камня проводились прямо под землей, а затем готовые блоки и изразцы для украшений переправляли по Волге на баржах.

Таким образом Старицкие каменоломни в их современном виде — это результат совместного творения природы и рук человека. Они издавна являются местом паломничества многочисленных туристов и привлекают внимание исследователей в различных научных областях.

Исследования пещер и археологические находки

Вход в пещеру. Фото: amsterdamtravel.ru

Старицкие пещеры представляют собой уникальные образования. Внутри них можно увидеть необычные ландшафты, образованные сталактитами и сталагмитами — каменными сосульками, формирующимися в результате осаждения минералов из капель воды, свисающими с потолка или растущими снизу вверх. Здесь встречаются пещерные залы, поражающие своей масштабностью и величием. В пещерах протекают подземные реки, образуются подземные озера, встречаются разнообразные формации из минералов.

Научное исследование Старицких пещер началось в XIX веке. Первые научные исследования были проведены в 1846 году русским геологом Александром Ковалевским. Совершая путешествие по Старицким пещерам, он проводил первые геологические наблюдения и измерения, изучал геологическую структуру пещер, особенности образования сталактитов и сталагмитов, а также процессы эрозии и изменения рельефа.

Впоследствии изучением Старицких пещер занимались археологи, биологи, гидрологи. В результате археологических раскопок в пещерах были обнаружены следы древних поселений, датируемых различными временными периодами, найдены останки жилищ, пепельницы, керамика, орудия труда и другие артефакты, которые позволяют ученым изучать образ жизни и культуру древних обществ, населявших эту местность.

В некоторых частях пещер были обнаружены расписные стены, на которых изображены различные сцены и символы. Эти рисунки, выполненные красками или гравюрами, имеют историческое и художественное значение и могут служить источником информации о древних обычаях, верованиях и искусстве.

В Старицких пещерах встречаются редкие виды животных, насекомых и различных пещерных организмов, которые адаптировались к жизни в темных условиях.

Здесь всегда сохраняется постоянная температура +7⁰С. Считается, что воздух в пещерах обладает целебными свойствами и длительное пребывание в пещере помогает восстановить здоровье и излечиться от различных недугов.

Почему по приказу Сталина Старицкие пещеры были взорваны и завалены после войны

В пещере. Фото: turizm.pibig.info

Старицкие пещеры, как и многие исторические объекты, являются свидетелями разных эпох и событий. Во время нескольких войн и гражданских конфликтов, которые происходили на этой территории, они не раз становились местом укрытия, проведения ритуалов, хранения различных ценностей.

Некоторые исследователи считают, что личная библиотека Ивана Грозного — Либерея, которую с XVII века безуспешно ищут в подземельях Кремля, может храниться именно в Старицких пещерах. В подтверждение этой версии они приводят факты о частом посещении царем Старицы, которая была его «удельной столицей». Находясь там, Иван Грозный осуществлял переписку с князем Андреем Курбским, нередко цитируя римских и греческих философов. По мнению исследователей, для цитирования под рукой обязательно должны были находиться их труды.

Во время Гражданской войны в районе Старицких пещер велись бои между Красной армией и белогвардейцами. Пещеры использовались военными формированиями для укрытия, создания командных пунктов и хранения боеприпасов.

Сталактиты Старицких пещер. Фото: gotonature.ru

В Великую Отечественную войну Старицкие пещеры являлись местом укрытия для партизанских отрядов, ведущих борьбу с оккупантами. Также в оккупацию здесь прятались от немцев жители целой большой деревни.

В архивах хранится информация о том, что в 1941 году в Старицких пещерах был размещен большой склад оружия. После оккупации три красноармейца, охранявшие этот склад, приняли бой в пещерах, и были схвачены оккупантами, но даже под пытками они не показали дорогу к складу. Поскольку после войны не осталось никого, кто знал бы его точное месторасположение, Сталин приказал взорвать и замуровать все входы в пещеры, чтобы складом не могли воспользоваться «враги народа». Однако, по некоторой информации, этот склад был все-таки обнаружен в 70-х годах «черными старателями», а оружие, в нем хранящееся, стало трофеем для местных бандитских формирований

Легенды, мифы и различные странности Старицких пещерах

Сталактит в пещере. Фото: autotravel.ru

Со Старицкими пещерами связаны различные мифы и легенды, которые веками передаются из поколения в поколение. Эти истории придают особую атмосферу и загадочность этим местам.

В одной из пещер можно увидеть каменное образование, похожее на фигуру девушки. Согласно легенде, во время прохождения по этим местам армии Наполеона одна из местных девушек испугалась приближающегося войска, и чтобы избежать опасности, спряталась в пещере, превратившись в камень.

По древнему преданию, в глубинах Старицких пещер хранится огромное количество богатств, запрятанных древними людьми. Те, кто отправляется на поиски этих сокровищ, сталкиваются со смертельными опасностями и могут погибнуть под завалами каменных лабиринтов.

Существует также легенда о потерянном городе, скрытом в недрах Старицких пещер. Говорят, что этот город был полон богатств и великолепия, но по какой-то причине он исчез без следа. Некоторые искатели приключений исследуют пещеры в поисках этого загадочного города.

Вся история Старицких пещер сопровождается различными тайнами, загадочными событиями и рассказами о пропавших в них людях. В каменоломнях нередко случаются обвалы, и в прежние времена немало исследователей нашли здесь свою погибель. По поверью их души вселяются в летучих мышей, которые в большом количестве обитают в пещерах.

В Старицких пещерах. Фото: tata-lind.livejournal.com

Многие опытные исследователи пещер утверждают, что в их лабиринтах иногда наблюдается загадочное свечение неизвестного происхождения, а фото и видеоаппаратура без всякой причины отказывается работать.

Однажды в каменных катакомбах была найдена древняя икона с изображением сошествия Святого Духа, но как только ее вынесли на поверхность, под воздействием воздуха она мгновенно рассыпалась, превратившись в пыль.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/130623/56469/