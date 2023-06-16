Остров Ормуз — марсианские пейзажи в Иране

Фотографии и текст Славы Степанова

Остров Ормуз расположен в северной части одноимённого пролива, в 8 км от берега. Это Иран, но от Тегерана до Ормуза около 1000 км. Гораздо ближе находится Дубай — в 230 км. Остров овальный и не слишком большой — примерно 8 на 7 км. Летом на острове очень жарко — температура днём иногда поднимается до 42°C. Здесь нет пресной воды, грунт скалистый и пропитан солью. Растительности тоже почти нет — только солончаковая рядом с некоторыми приливными ручьями.

Раньше у острова было важное стратегическое значение — это был крупный порт, в который свозили товары со всего мира. В своё время Ормуз даже был отдельным арабским торговым государством. Сейчас остров больше известен как туристическая достопримечательность — сюда приезжают любители пляжного отдыха, дайвинга и уникальных «внеземных марсианских» пейзажей.

1. В древности этот остров называли Органа, Гармоция или Джарун. Современное название произошло от крупного портового города Ормуз, который находился на побережье в 60 км от острова. Примерно в 1300 году местный правитель решил перенести свою резиденцию на остров, чтобы спастись от монгольских нашествий. Поначалу город на острове назывался Новый Ормуз. А когда старую столицу разрушили — просто Ормуз. А вместе с ним так стали называть и весь остров, потому что других поселений на нём не было.

2. Остров был важной торговой точкой — путешественники писали в воспоминаниях, что здесь можно было найти товары из любой точки мира. И захватить город-порт на острове сложнее, чем на побережье. Но несколько раз это удавалось — например, в начале 16-го века остров захватили португальцы, которые построили здесь крепость. Сейчас её развалины — одна из местных достопримечательностей.

3. Жить на острове сложно — сюда приходится доставлять буквально всё, включая питьевую воду. Со временем крупный портовый город стал гораздо меньше, а на остров начали массово приезжать туристы — чтобы увидеть уникальные «марсианские» пейзажи.

4. Радужная долина на Ормузе. У многих локаций на острове есть свои названия. Радужная долина — потому что в ней можно найти камни любого цвета. Холмы разукрашены десятками оттенков — от чёрного до красного, розового и жёлтого.

5. На закате картина меняется и блестящие вкрапления становятся похожи на реку.

6. Из-за обилия красок Радужной называют не только долину, но и весь остров. Иногда путешественники так и пишут — Радужный остров Ормуз.

7. Радужная долина.

8. Долина Шафрана. Valley of the saffron.

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10. Соляная река в долине Шафрана. Местные называют её Shur.

11. Солью здесь пропитано всё — она выступает даже на поверхности скал.

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13. Поверхность острова словно сделана из разных материалов — всё из-за обилия минеральных соединений, которые придают грунту и песку особый цвет.

14. Соляная гора, богиня соли. Salt Goddess. Считается одной из самых красивых природных достопримечательностей острова Ормуз. Состоит из соляной горы с красочными текстурами.

15. Долина тишины. Расположена на удалении от побережья, а окружающие скалы поглощают звуки, поэтому здесь действительно тихо.

16. Соляные скалы можно встретить почти в любой части острова.

17. На месте пересохших ручьёв остаются огромные кристаллы соли.

18. Радужная пещера. Rainbow Cave. Её своды тоже играют всеми цветами радуги.

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21. Долина статуй. Valley of the Statues. Одно из самых популярных мест острова Ормуз среди туристов.

22. Долину так назвали из-за причудливых форм окружающих скал. Некоторые напоминают по форме голову барана, курицы, дракона. Долину статуй иногда называют «долина скульптур» или «долина воображения» — каждый видит в скалах что-то своё.

23. Туристы очень любят встречать закат в долине статуй. По расщелине можно спуститься прямо к обрыву над морем.

24. Закат солнца на Персидском заливе.

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26. Скалы здесь как бы слоёные и «сделаны» из разных материалов. Геологи считают, что дело в вулканическом происхождении. Остров образовался около 600 млн лет назад и за эти годы ветры, соль и эрозия повлияли на его облик.

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28. Красный пляж. В этом месте грунт богат оксидами железа — от них и вода на пляже становится красной. Красный грунт Ормуза высоко ценится — его экспортируют и используют для окраски тканей, производства стекла и керамики.

29. На закате, когда спадает дневная жара, здесь очень людно.

30. Говорят, местные используют красный песок как специю — готовят с ним джемы и соусы.

31. Основное средство передвижения по острову — тук-туки. Так здесь называют моторикшу с водителем. В повозке помещается несколько пассажиров. В деревне можно взять напрокат скутер или велосипед, но на весь день лучше не выезжать — в обед слишком жарко, а спрятаться от солнца на острове негде.

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33. По периметру острова проходит дорога. Основные достопримечательности расположены вдоль неё — внутреннюю часть Ормуза ездят смотреть реже.

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35. Снежная гора.

36. Черепаший пляж, Turtle’s Beach расположен рядом со скалой на юго-восточном краю острова. Пляж назвали так, потому что здесь откладывают яйца морские черепахи. Миграцию черепах можно посмотреть в зимние месяцы, когда здесь не так жарко.

37. Раньше эта скала уходила чуть дальше в море и напоминала по форме пьющего динозавра. Но в 2022 году часть скалы обрушилась.

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39. В городе Ормузе живёт около 5000 человек. Город расположен в северной части острова.

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41. Руины португальской крепости на самом краю северного мыса острова. Более 100 лет Ормуз был пунктом для остановки португальских судов, которые следовали в Гоа, Гуджарат и Кишм. А затем его захватили объединённые англо-персидские силы по приказу Английской Ост-Индской компании.

42. Набережная.

43. Туристы приезжают на Ормуз не только полюбоваться ландшафтами — многие занимаются здесь дайвингом и просто отдыхают на бесконечных разноцветных пляжах. В водах вокруг острова обитает около 1000 видов рыб, есть разнообразные моллюски, кораллы.

44. Большинство местных жителей занимаются рыболовством. Почти у каждого есть своя лодка, поэтому свободное место в доке найти сложно.

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46. Отель Majara Residence.

Дизайн разрабатывали архитекторы из Тегерана — они постарались вписать отель «Маджара» в окружающий ландшафт. Для этого дома сделали куполообразными и разноцветными. Строители решили, что именно такие здания лучше всего сочетаются с «марсианским» пейзажем.

47. Отель Majara Residence расположен в 8 км от города. Весь комплекс состоит из 200 куполов.

48. В куполах есть жилые апартаменты, магазины, сувенирные лавки, рестораны — все как в обычном туристическом городе.

49. Купола цветные не только снаружи — стены внутри тоже выкрашены яркими красками. Для строительства использовали местные материалы — смесь земли, песка, цемента и известкового раствора укладывали в биоразлагаемые мешки. Из таких мешков и складывали будущие купола.

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52. Радужная пещера. Rainbow Cave. Вход в пещеру небольшой и заметить его со стороны сложно. Говорят, даже местные не знали раньше о существовании этой пещеры, пока одна туристка случайно не обнаружила вход.

53. Ормузский пролив до сих пор остаётся важной точкой для морских перевозок — через него проходят около 25% мирового потребления нефти и примерно треть СПГ. Но на остров суда больше не заходят.

54. На Ормузе можно найти песок любого цвета. Именно здесь в 2008 году создали самый большой почвенный ковёр в мире — площадью около 1200 м². Для его создания использовали 70 разных оттенков грунта.

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56. У многих локаций острова пока даже нет названий — собственные имена получили только самые яркие объекты — красный и серебряный пляж, радужная долина и пещера, долина статуй.

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58. Пейзажи Ормуза нехарактерны не только для Ирана, но и в целом для нашей планеты.

59. После появления на Ормузе современного отеля с купольными зданиями, на остров можно приехать на несколько дней — до этого приходилось останавливаться в рыбацком городке. Обычно туристы добираются сюда через Тегеран — внутренним авиарейсом до Бендер-Аббаса, из которого можно попасть на Ормуз на катере или на пароме.

Источник: https://loveopium.ru/priroda/ostrov-ormuz-marsianskie-pejzazhi-v-irane.html