Лучшие фото “ Интерфакс “ за июнь 2023 года
Закат на 42-й улице в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
В Токио открылся крупнейший в мире крытый парк по вселенной Гарри Поттера
Фото: EPA/Vostock-photo
Температура воздуха в Пекине достигла рекордных 39,4 градуса по Цельсию
Фото: AP/ТАСС
Художник Сайпе изобразил выброшенную пластиковую бутылку у береговой линии Женевского озера
Фото: EPA/Vostock-photo
Показ коллекции Valentino весна-лето 2024 на Неделе мужской моды в Милане
Фото: AP/ТАСС
Участники позируют во время фестиваля фэнтези Pyrkon в Познани, Польша
Фото: EPA/Vostock-photo
Округ Вентура в Калифорнии борется с пожарами с помощью коз, которые помогают избавляться от сухих кустов
Фото: Mario Tama/Getty Images
Трехдневная забастовка младшего медицинского персонала началась в Великобритании
Фото: EPA/ТАСС
Дождливая погода в Сараево
Фото: EPA/ТАСС
Зеленый павлин в заповеднике "Чешский рай"
Фото: Zuma/ТАСС
Индонезийское племя бадуй
Фото: Аditya Irawan/NurPhoto via Getty Images
Восход солнца во Франкфурте
Фото: AP/ТАСС
Палестинский ребенок играет с мылом и водой в Газе
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
Детеныш альпаки в сафари-парке Блэр Драммонд в Шотландии
Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images
Соревнования на мельбурнском крикетном стадионе
Фото: Quinn Rooney/Getty Images
Игра в крикет на пляже в Мумбаи
Фото: EPA/ТАСС
Канадские дети выпускают бабочек в саду
Фото: AP/ТАСС
Забег выпускников школ в Шэньчжэне
Фото: Chen Wen/China News Service/VCG/ТАСС
Христианские паломники в реке Иордан в Израиле
Фото: Amir Levy/Getty Images
Закат в немецком Бранденбурге
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images
Посетительница фермы в Хугелуне, Нидерланды
Фото: EPA/Vostock-photo
Дым от лесных пожаров в Вашингтоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Козленок по кличке Симба с необычайно длинными ушами в Карачи, Пакистан
Фото: Sabir Mazhar/Anadolu Agency via Getty Images
Золотистые щурки в Бранденбурге, Германия
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images
Участники фестиваля театрального и сценического дизайна в Праге
Фото: EPA/Vostock-photo
После бейсбольного матча между "Канзас-Сити Роялс" и "Колорадо Рокиз" в США
Фото: Jay Biggerstaff/Getty Images
Ультраортодоксальные евреи принимают участие в свадебной церемонии в Иерусалиме
Фото: EPA/Vostock-photo
Лисенок в Чжанцзякоу, Китай
Фото: Shaowee/CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Открытый чемпионат Франции по теннису в Париже
Фото: АР/ТАСС
Мужчина пытается укротить дикую лошадь во время фестиваля "Рапа Дас Бестас" в испанской деревне Сабуседо
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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