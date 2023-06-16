Лучшие фото “ Интерфакс “ за июнь 2023 года

Закат на 42-й улице в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

В Токио открылся крупнейший в мире крытый парк по вселенной Гарри Поттера

Фото: EPA/Vostock-photo

Температура воздуха в Пекине достигла рекордных 39,4 градуса по Цельсию

Фото: AP/ТАСС

Художник Сайпе изобразил выброшенную пластиковую бутылку у береговой линии Женевского озера

Фото: EPA/Vostock-photo

Показ коллекции Valentino весна-лето 2024 на Неделе мужской моды в Милане

Фото: AP/ТАСС

Участники позируют во время фестиваля фэнтези Pyrkon в Познани, Польша

Фото: EPA/Vostock-photo

Округ Вентура в Калифорнии борется с пожарами с помощью коз, которые помогают избавляться от сухих кустов

Фото: Mario Tama/Getty Images

Трехдневная забастовка младшего медицинского персонала началась в Великобритании

Фото: EPA/ТАСС

Дождливая погода в Сараево

Фото: EPA/ТАСС

Зеленый павлин в заповеднике "Чешский рай"

Фото: Zuma/ТАСС

Индонезийское племя бадуй

Фото: Аditya Irawan/NurPhoto via Getty Images

Восход солнца во Франкфурте

Фото: AP/ТАСС

Палестинский ребенок играет с мылом и водой в Газе

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Детеныш альпаки в сафари-парке Блэр Драммонд в Шотландии

Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Соревнования на мельбурнском крикетном стадионе

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Игра в крикет на пляже в Мумбаи

Фото: EPA/ТАСС

Канадские дети выпускают бабочек в саду

Фото: AP/ТАСС

Забег выпускников школ в Шэньчжэне

Фото: Chen Wen/China News Service/VCG/ТАСС

Христианские паломники в реке Иордан в Израиле

Фото: Amir Levy/Getty Images

Закат в немецком Бранденбурге

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Посетительница фермы в Хугелуне, Нидерланды

Фото: EPA/Vostock-photo

Дым от лесных пожаров в Вашингтоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Козленок по кличке Симба с необычайно длинными ушами в Карачи, Пакистан

Фото: Sabir Mazhar/Anadolu Agency via Getty Images

Золотистые щурки в Бранденбурге, Германия

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Участники фестиваля театрального и сценического дизайна в Праге

Фото: EPA/Vostock-photo

После бейсбольного матча между "Канзас-Сити Роялс" и "Колорадо Рокиз" в США

Фото: Jay Biggerstaff/Getty Images

Ультраортодоксальные евреи принимают участие в свадебной церемонии в Иерусалиме

Фото: EPA/Vostock-photo

Лисенок в Чжанцзякоу, Китай

Фото: Shaowee/CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Открытый чемпионат Франции по теннису в Париже

Фото: АР/ТАСС

Мужчина пытается укротить дикую лошадь во время фестиваля "Рапа Дас Бестас" в испанской деревне Сабуседо

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/