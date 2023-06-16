Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

КАРТИНЫ ИЗ ГАЛЬКИ.NIZAR ALI BADR

13237706_1241507522527996_5812508266713330455_n (700x525, 196Kb)

52 — летний художник и скульптор из Сирии, создает свои картины из камней, аккуратно выкладывая их на песке. Основная тема его картин из гальки — драматические события, происходящие в Сирии. Каждая картина —
отдельная история, ожившая в камне.Низар Али Бадр длительное время увлекается искусством. В течение последних 35 лет он ежедневно ходил на пляж в Латакии, где собирал красивые камни различной формы и размера.

  
Картины из гальки стали для него способом выразить эмоции и тревогу, не дававшие ему спать, а также поделиться своими чувствами с миром.
Низар собирает материал, ища на берегу моря мелкие камни и гальку разных цветов, форм и размеров.
Береговая линия является частью горы Джебель-Акра, известной также как Цафон, на сирийско-турецкой границе.

13233096_1241507455861336_6407125064350136692_n (521x700, 211Kb)
13254068_1241507462528002_5618664363796544579_n (700x525, 193Kb)
13254130_1241507472528001_4473333435905688446_n (700x525, 271Kb)
13226950_1241507525861329_4323637296511066480_n (521x700, 184Kb)
13266118_1241507572527991_8452672460246527722_n (450x600, 185Kb)
15780999_740914289389736_5997760730818356589_n (393x700, 327Kb)
15740851_738203786327453_5040239571574444502_n (700x466, 261Kb)
15590333_733834786764353_46144828263435269_n (393x700, 261Kb)
15078817_713307922150373_6710226800381575858_n (525x700, 367Kb)
13256485_1241507579194657_3107297379698975383_n (447x600, 108Kb)
13245380_1241507625861319_8510390941126221857_n (450x600, 105Kb)
13245463_1241507629194652_6032877016125955353_n (450x600, 116Kb)
13239195_1241507632527985_9175354643527393019_n (447x600, 104Kb)
13238882_1241507709194644_3520553989821590470_n (600x600, 142Kb)
13256346_1241507722527976_249438234157147138_n (450x600, 151Kb)
13230242_1241507785861303_469867056614561223_n (450x600, 184Kb)
13230169_1241507822527966_8746327354643098251_n (480x640, 127Kb)
13239986_1241507842527964_7237443361497226717_n (525x700, 217Kb)
13265954_1241507879194627_3441798934379441501_n (521x700, 215Kb)
13263799_1241507929194622_4748102474248109047_n (521x700, 195Kb)
13256302_1241507932527955_5590458486062386660_n (521x700, 257Kb)
12190977_607354292735601_8743925049674144031_n (450x600, 147Kb)
12191566_607354016068962_5526154861727133605_n (450x600, 113Kb)
12208628_607353362735694_9144504474437370916_n (450x600, 129Kb)
12191746_607353069402390_5385953657093535270_n (525x700, 321Kb)
12313513_616994641771566_2490962730601108004_n (525x700, 272Kb)
12347576_616994658438231_4214144959726138418_n (700x525, 329Kb)
12291276_616994788438218_3202114688139365192_o (700x525, 293Kb)
12301489_616994865104877_720312784176037935_n (525x700, 206Kb)
12342310_616994898438207_6376706430453639666_n (525x700, 330Kb)
12342751_616994611771569_500872718580684698_n (525x700, 284Kb)
12295330_616995071771523_2068486866143367926_n (525x700, 243Kb)
12339388_616994975104866_5435078341074033141_o (700x525, 252Kb)
12348036_616995108438186_6911278817610814121_n (525x700, 227Kb)
12308024_616995241771506_4144971662038525239_o (700x525, 314Kb)
12346584_616995518438145_858141269764358174_n (700x525, 289Kb)
13585236_647131672101332_248961328850887251_o (700x393, 269Kb)
13315720_635998263214673_2814181533719506342_n (393x700, 224Kb)
13411690_634974833317016_3966389071282803351_o (700x393, 248Kb)
12983205_609386022542564_8399898325775366834_o (700x393, 308Kb)
12743706_584294971718336_8024899518871822767_n (385x700, 242Kb)
12669418_582419301905903_7483084171490331222_n (393x700, 222Kb)
12669570_578740238940476_848272439641424069_n (385x700, 380Kb)
12227778_549297281884772_4724899019292602541_n (393x700, 293Kb)
12195889_546998665447967_8348324865444658366_n (700x393, 235Kb)

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499771324/

16.06.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: