КАРТИНЫ ИЗ ГАЛЬКИ.NIZAR ALI BADR

52 — летний художник и скульптор из Сирии, создает свои картины из камней, аккуратно выкладывая их на песке. Основная тема его картин из гальки — драматические события, происходящие в Сирии. Каждая картина —

отдельная история, ожившая в камне.Низар Али Бадр длительное время увлекается искусством. В течение последних 35 лет он ежедневно ходил на пляж в Латакии, где собирал красивые камни различной формы и размера.



Картины из гальки стали для него способом выразить эмоции и тревогу, не дававшие ему спать, а также поделиться своими чувствами с миром.

Низар собирает материал, ища на берегу моря мелкие камни и гальку разных цветов, форм и размеров.

Береговая линия является частью горы Джебель-Акра, известной также как Цафон, на сирийско-турецкой границе.



























































































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499771324/