АМАЗОНСКИЙ КОРОЛЕВСКИЙ МУХОЕД

На территории Центральной и Южной Америки обитает небольшая птица с красивым хохолком. Он появляется только у самцов в брачный период. Вес у этой особи 13-21 г, туловище до 17 см. Окрас серо-оливковый. Питаются насекомыми. Ведут они особенный образ жизни и поэтому люди встречают их очень редко.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post499781004/