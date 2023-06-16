Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

АМАЗОНСКИЙ КОРОЛЕВСКИЙ МУХОЕД

На территории Центральной и Южной Америки обитает небольшая птица с красивым хохолком. Он появляется только у самцов в брачный период. Вес у этой особи 13-21 г, туловище до 17 см. Окрас серо-оливковый. Питаются насекомыми. Ведут они особенный образ жизни и поэтому люди встречают их очень редко.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post499781004/

16.06.2023 - Posted by | Животные

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