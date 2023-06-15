Спасибо интернету за подсказку! Идеальный, быстрый и простой десерт из слоеного теста
Слоеное тесто есть в морозилке у каждой хозяйки. С его помощью можно быстро приготовить вкусную выпечку и порадовать семью или гостей. В следующий раз вместо того, чтобы готовить банальные слойки из слоеного теста, приготовьте оригинальные пирожные с кремом. Самое интересное в этом рецепте — необычный способ приготовления, который стоит взять на заметку.
Необходимые ингредиенты:
- слоеное тесто — 600 г;
- яйцо — 1 шт;
- сухая смесь для ванильного пудинга — 40 г;
- сахар — 70 г;
- молоко — 600 мл;
- сливки для взбивания — 200 мл;
- сахарная пудра — 50 г;
- клубника — 120 г;
- сахарная пудра — 25 г.
Раскатайте слоеное тесто в прямоугольный пласт и нарежьте на заготовки треугольной формы. Накрутите треугольные кусочки теста на деревянные палочки, придав им форму круассанов.
Поместите заготовки на противень так, чтобы тесто не касалось дна и стенок формы. Смажьте тесто яйцом и выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
Для приготовления крема взбейте жирные сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. К сухой смеси для ванильного пудинга добавьте сахар и 200 мл молока. Смешайте ингредиенты до получения однородной массы.
Перелейте массу в сотейник, добавьте еще 400 мл молока и варите на среднем огне до загустения пудинга. Накройте пудинг пленкой и оставьте в холодильнике на 50 минут.
Соедините взбитые сливки и остывший пудинг. В результате получится однородный стабильный крем.
При желании в крем можно добавить свежие ягоды. Наполните заготовки из слоеного теста кремом.
Перед подачей на стол посыпьте пирожные сахарной пудрой. Такая выпечка не оставит никого равнодушным.
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