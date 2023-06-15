ПРЯДИ ЧЕРНЫХ ВОЛОС УЛОЖИЛА В ПРИЧЕСКУ…ARISA NAKAHARA



Белеют плечи мои –

В деревянной бадье купаюсь;

Некто подумает, увидав:

Белых лилий бутоны

Распустились

.

Ветви в цвету –

Ароматные девичьи руки, —

Белея, приветствуют грациозно

Прекрасной весны

Лучшую пору.

Как неотвратимо

Крупные белоснежные лилии

Лепестки роняют –

Так год за годом

Отцветает юность моя.

Стихи Ёсано Акико

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499780268/