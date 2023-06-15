Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ПРЯДИ ЧЕРНЫХ ВОЛОС УЛОЖИЛА В ПРИЧЕСКУ…ARISA NAKAHARA


Белеют плечи мои –
В деревянной бадье купаюсь;
Некто подумает, увидав:
Белых лилий бутоны
Распустились

.

Ветви в цвету –
Ароматные девичьи руки, —
Белея, приветствуют грациозно
Прекрасной весны
Лучшую пору.

Как неотвратимо
Крупные белоснежные лилии
Лепестки роняют –
Так год за годом
Отцветает юность моя.

Стихи Ёсано Акико

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499780268/

15.06.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее |

%d такие блоггеры, как: