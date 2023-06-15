Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Крохотные вязанные фигурки от Suami

Крохотные вязанные фигурки от Suami

Хотелось бы рассказать о целой творческой семье из Вьетнама и их компании под названием Suami. Suami занимается необычным делом — изготовлением миниатюрных амигуруми — крошечные вязаные игрушки. Собственно, идея заключается в создании миниатюрных — достаточно реалистичных, милых и очень забавных, фигурок, вывязанных крючком из ниток. Мастерицы используются цветные нитки для вышивки — хотя можно взять и обычные.К выполнению каждой своей поделки мастерицы подходят индивидуально и с фантазией. Соответственно, изготавливаемые вручную фигурки отличаются друг от друга: как внешним видом, так и размерами. При изготовлении поделок вьетнамские мастерицы используют не только нитки и крючок. Так, набиваются объемные фигурки искусственным пухом — полифилом. А для оформления применяются не только цветные нити, но и пластиковые детали — из них выполнены глаза, носики-пятачки и т.п.Проект был назван в честь младшей дочери в семье Su Ami.

Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/zabavnye_foto/58216-krohotnye-vyazannye-figurki-ot-suami.html

15.06.2023 - Posted by | Креатив...

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