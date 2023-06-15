Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Ана́нкусы (Anancus) – слоны или нет?

Когда уже давно пора идти домой с гулянья и сердитый отец пошёл тебя искать.

Когда уже давно пора идти домой с гулянья и сердитый отец пошёл тебя искать.

На слонов они похожи, но их предки не слоны,

Да и с предками их тоже дела вовсе не ладны.

Вышел подразнить хищников.

Вышел подразнить хищников.

В настоящее время в мире живёт всего 3 вида хоботных (Proboscidea) и все они относятся к семейству слонов (Elephantidae). Это два вида африканских слонов и один вид азиатского слона. Но в истории нашей планеты разнообразие хоботных было просто огромным. У слонов была масса близких и дальних родственников, от мастодонтов(Mammutidae) и гомфотериев (Gomphotheriidae) до стегодонтов (Stegodontidae). С точным родством некоторых из них возникают проблемы. Так, к примеру, происходит с родом ананкусов (Anancus).

Опять недоумки траву подожгли!

Опять недоумки траву подожгли!

Эти «слоны» появились в Азии (район современного Пакистана) примерно 8.5 млн. лет назад, происходя, как предполагается, от тетралофодонов (Tetralophodon). Те, как раз относятся к гомфотериям и имеют две пары бивней, верхние и нижние. Около 7 млн. лет назад, ананкусы проникают в Европу и Африку, а около 6 млн. лет назад появляются в Китае. Их остатки находят даже у нас на Северном Кавказе. Таким образом, они распространились на обширные пространства. Ананкусов уже накопали порядка 10 видов.

Ана́нкусы (Anancus) – слоны или нет?

И ведь к каждому Бармалея приставили.

И ведь к каждому Бармалея приставили.

Успеху такого распространения помогали прогрессивные черты этих животных. В отличие от гомфотериевых, ананкусы почти отказались от нижних бивней за ненадобностью. Только один вид этих животных их сохранил. А вот верхние бивни развились максимально, достигая 4-х метров в длину и имели округлое сечение. Они были почти прямые, с лёгкими изгибами. Отказались эти животные и от премоляров (предкоренных зубов). Премоляры и нижние бивни были у молодняка, но выпадали с молочными зубами навсегда, кроме одного вида, как я уже упомянул выше. Интересно у них происходила смена зубов. Коренные зубы сменялись не вертикально, когда новый зуб выталкивает старый, а горизонтально, когда новый зуб растёт рядом со старым. Голова ананкусов укоротилась и стала более высокой. Вообще, эти звери были совсем не маленькими, до 3.5 метров в высоту и 4 – 5 тонн веса, что сопоставимо с крупными африканскими слонами, только ноги у них были несколько короче.

Мишань, переключи канал, этот бой совсем нудный.

Мишань, переключи канал, этот бой совсем нудный.

Но саванны им были не по душе. Их манили влажные леса, где можно было отведать сочных веточек, листьев и фруктов. Иногда и кора шла в ход. Траву ананкусы презирали как могли, ведь их зубы не были приспособлены для её уверенного перетирания. В лесах у них фактически не имелось врагов, т.к. крупные хищники в основном любили открытые пространства и заросли кустарника.

А ну пошли вон из моего огорода!

А ну пошли вон из моего огорода!

Когда тренируешь своих собак прыгать через препятствия.

Когда тренируешь своих собак прыгать через препятствия.

Но климат становился суше и леса исчезали. Последние виды ананкусов сохранялись в Европе и пытались перейти на питание травой. Это у них так и не получилось и 2 млн. лет назад они вымирают. Африканские виды были вытеснены современными слонами.

Итак, сегодня наша задача слопать тут всё самое вкусное. Приступаем!

Итак, сегодня наша задача слопать тут всё самое вкусное. Приступаем!

И вроде бы в этой истории всё складно. Произошли от тетралофодонов, которые являлись гомфотериидами. Утратили примитивные черты тех самых гомфотериев и стали более прогрессивными, похожими на современных слонов, но нет. Последние исследования показали, что ни тетралофодоны, ни ананкусы не входили в семейство гомфотериид и не входили в семейство элефантид (Elephantidae), куда относят современных слонов. Разбираясь с их родословной, палеонтологи сделали вывод, что тетралофодоны и ананкусы отделились от общего древа хоботных как отдельное семейство. Это семейство было названо в честь ананкусов ананцидами (Anancidae). Примитивные черты им достались не от гомфотериев, а от других ранних хоботных, а схожесть с современными слонами – результат конвергентной эволюции. Такие вот дела.

Источник: https://dzen.ru/a/ZGZH6PVrmxoR7p0D

15.06.2023 - Posted by | Животные

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: