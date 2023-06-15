Ана́нкусы (Anancus) – слоны или нет?

Когда уже давно пора идти домой с гулянья и сердитый отец пошёл тебя искать.

На слонов они похожи, но их предки не слоны,

Да и с предками их тоже дела вовсе не ладны.

Вышел подразнить хищников.

В настоящее время в мире живёт всего 3 вида хоботных (Proboscidea) и все они относятся к семейству слонов (Elephantidae). Это два вида африканских слонов и один вид азиатского слона. Но в истории нашей планеты разнообразие хоботных было просто огромным. У слонов была масса близких и дальних родственников, от мастодонтов(Mammutidae) и гомфотериев (Gomphotheriidae) до стегодонтов (Stegodontidae). С точным родством некоторых из них возникают проблемы. Так, к примеру, происходит с родом ананкусов (Anancus).

Опять недоумки траву подожгли!

Эти «слоны» появились в Азии (район современного Пакистана) примерно 8.5 млн. лет назад, происходя, как предполагается, от тетралофодонов (Tetralophodon). Те, как раз относятся к гомфотериям и имеют две пары бивней, верхние и нижние. Около 7 млн. лет назад, ананкусы проникают в Европу и Африку, а около 6 млн. лет назад появляются в Китае. Их остатки находят даже у нас на Северном Кавказе. Таким образом, они распространились на обширные пространства. Ананкусов уже накопали порядка 10 видов.

И ведь к каждому Бармалея приставили.

Успеху такого распространения помогали прогрессивные черты этих животных. В отличие от гомфотериевых, ананкусы почти отказались от нижних бивней за ненадобностью. Только один вид этих животных их сохранил. А вот верхние бивни развились максимально, достигая 4-х метров в длину и имели округлое сечение. Они были почти прямые, с лёгкими изгибами. Отказались эти животные и от премоляров (предкоренных зубов). Премоляры и нижние бивни были у молодняка, но выпадали с молочными зубами навсегда, кроме одного вида, как я уже упомянул выше. Интересно у них происходила смена зубов. Коренные зубы сменялись не вертикально, когда новый зуб выталкивает старый, а горизонтально, когда новый зуб растёт рядом со старым. Голова ананкусов укоротилась и стала более высокой. Вообще, эти звери были совсем не маленькими, до 3.5 метров в высоту и 4 – 5 тонн веса, что сопоставимо с крупными африканскими слонами, только ноги у них были несколько короче.

Мишань, переключи канал, этот бой совсем нудный.

Но саванны им были не по душе. Их манили влажные леса, где можно было отведать сочных веточек, листьев и фруктов. Иногда и кора шла в ход. Траву ананкусы презирали как могли, ведь их зубы не были приспособлены для её уверенного перетирания. В лесах у них фактически не имелось врагов, т.к. крупные хищники в основном любили открытые пространства и заросли кустарника.

А ну пошли вон из моего огорода!

Когда тренируешь своих собак прыгать через препятствия.

Но климат становился суше и леса исчезали. Последние виды ананкусов сохранялись в Европе и пытались перейти на питание травой. Это у них так и не получилось и 2 млн. лет назад они вымирают. Африканские виды были вытеснены современными слонами.

Итак, сегодня наша задача слопать тут всё самое вкусное. Приступаем!

И вроде бы в этой истории всё складно. Произошли от тетралофодонов, которые являлись гомфотериидами. Утратили примитивные черты тех самых гомфотериев и стали более прогрессивными, похожими на современных слонов, но нет. Последние исследования показали, что ни тетралофодоны, ни ананкусы не входили в семейство гомфотериид и не входили в семейство элефантид (Elephantidae), куда относят современных слонов. Разбираясь с их родословной, палеонтологи сделали вывод, что тетралофодоны и ананкусы отделились от общего древа хоботных как отдельное семейство. Это семейство было названо в честь ананкусов ананцидами (Anancidae). Примитивные черты им достались не от гомфотериев, а от других ранних хоботных, а схожесть с современными слонами – результат конвергентной эволюции. Такие вот дела.

Источник: https://dzen.ru/a/ZGZH6PVrmxoR7p0D