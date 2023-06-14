Церемония прощания с Сильвио Берлускони
В Миланском соборе прошли похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который скончался 12 июня на 87-м году жизни
Всего в здании собора на похоронах Берлускони присутствовали около 2 тыс. человек, в том числе президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: Antonio Masiello/Getty Images
Тысячи человек собрались вокруг Миланского собора, чтобы наблюдать за церемонией на больших экранах, установленных заранее специально для этих целей
Фото: Antonio Masiello/Getty Images
Скорбящие стали собираться на площади с утра, многие из них являются фанатами футбольного клуба "Милан", в котором Берлускони был президентом с 1986 по 2017 год
Фото: Stefano Guidi/Getty Images
Бывшая возлюбленная Берлускони Франческа Паскале
Фото: Ernesto Ruscio/Getty Images
В Италии 14 июня объявлено национальным днем траура
Фото: Oliver Weiken/picture alliance via Getty Images
Итальянская Палата депутатов в связи с трауром приостановила работу до четверга, а сенат — до понедельника
Фото: EPA/Vostock-photo
Гроб с телом экс-премьера внесли в собор под аплодисменты тысяч итальянцев
Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images
Дети и родственники Берлускони на церемонии прощания
Фото: EPA/Vostock-photo
Ожидается, что миллионы посмотрят прямую трансляцию похорон по телевизору
Фото: EPA/Vostock-photo
С понедельника флаги Италии и ЕС приспущены на всех государственных учреждениях, посольствах и консульствах Италии
Фото: Fernando Sanchez/Europa Press via Getty Images
Прежде чем тело Берлускони доставили в главный городской собор, оно находилось на его вилле Сан-Мартино в городе Аркоре, где с ним простились родные и близкие. Тысячи итальянцев оставили у резиденции Берлускони цветы, флаги, билеты на футбольные матчи и шарфы футбольных клубов "Милан" и "Монца", которыми в разное время владел бизнесмен.
Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images
Фото: АР/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6277/65030
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