Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Церемония прощания с Сильвио Берлускони

Всего в здании собора на похоронах Берлускони присутствовали около 2 тыс. человек, в том числе президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

В Миланском соборе прошли похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который скончался 12 июня на 87-м году жизни

Всего в здании собора на похоронах Берлускони присутствовали около 2 тыс. человек, в том числе президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Тысячи человек собрались вокруг Миланского собора, чтобы наблюдать за церемонией на больших экранах, установленных заранее специально для этих целей

Тысячи человек собрались вокруг Миланского собора, чтобы наблюдать за церемонией на больших экранах, установленных заранее специально для этих целей

Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Скорбящие стали собираться на площади с утра, многие из них являются фанатами футбольного клуба "Милан", в котором Берлускони был президентом с 1986 по 2017 год

Скорбящие стали собираться на площади с утра, многие из них являются фанатами футбольного клуба "Милан", в котором Берлускони был президентом с 1986 по 2017 год

Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Бывшая возлюбленная Берлускони Франческа Паскале

Бывшая возлюбленная Берлускони Франческа Паскале

Фото: Ernesto Ruscio/Getty Images

В Италии 14 июня объявлено национальным днем траура

В Италии 14 июня объявлено национальным днем траура

Фото: Oliver Weiken/picture alliance via Getty Images

Итальянская Палата депутатов в связи с трауром приостановила работу до четверга, а сенат - до понедельника

Итальянская Палата депутатов в связи с трауром приостановила работу до четверга, а сенат — до понедельника

Фото: EPA/Vostock-photo

Гроб с телом экс-премьера внесли в собор под аплодисменты тысяч итальянцев

Гроб с телом экс-премьера внесли в собор под аплодисменты тысяч итальянцев

Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Дети и родственники Берлускони на церемонии прощания

Дети и родственники Берлускони на церемонии прощания

Фото: EPA/Vostock-photo

Ожидается, что миллионы посмотрят прямую трансляцию похорон по телевизору

Ожидается, что миллионы посмотрят прямую трансляцию похорон по телевизору

Фото: EPA/Vostock-photo

С понедельника флаги Италии и ЕС приспущены на всех государственных учреждениях, посольствах и консульствах Италии

С понедельника флаги Италии и ЕС приспущены на всех государственных учреждениях, посольствах и консульствах Италии

Фото: Fernando Sanchez/Europa Press via Getty Images

Прежде чем тело Берлускони доставили в главный городской собор, оно находилось на его вилле Сан-Мартино в городе Аркоре, где с ним простились родные и близкие. Тысячи итальянцев оставили у резиденции Берлускони цветы, флаги, билеты на футбольные матчи и шарфы футбольных клубов "Милан" и "Монца", которыми в разное время владел бизнесмен.

Прежде чем тело Берлускони доставили в главный городской собор, оно находилось на его вилле Сан-Мартино в городе Аркоре, где с ним простились родные и близкие. Тысячи итальянцев оставили у резиденции Берлускони цветы, флаги, билеты на футбольные матчи и шарфы футбольных клубов "Милан" и "Монца", которыми в разное время владел бизнесмен.

Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6277/65030

14.06.2023 - Posted by | Знаменитости...

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