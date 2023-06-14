Церемония прощания с Сильвио Берлускони

В Миланском соборе прошли похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который скончался 12 июня на 87-м году жизни

Всего в здании собора на похоронах Берлускони присутствовали около 2 тыс. человек, в том числе президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Тысячи человек собрались вокруг Миланского собора, чтобы наблюдать за церемонией на больших экранах, установленных заранее специально для этих целей

Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Скорбящие стали собираться на площади с утра, многие из них являются фанатами футбольного клуба "Милан", в котором Берлускони был президентом с 1986 по 2017 год

Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Бывшая возлюбленная Берлускони Франческа Паскале

Фото: Ernesto Ruscio/Getty Images

В Италии 14 июня объявлено национальным днем траура

Фото: Oliver Weiken/picture alliance via Getty Images

Итальянская Палата депутатов в связи с трауром приостановила работу до четверга, а сенат — до понедельника

Фото: EPA/Vostock-photo

Гроб с телом экс-премьера внесли в собор под аплодисменты тысяч итальянцев

Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Дети и родственники Берлускони на церемонии прощания

Фото: EPA/Vostock-photo

Ожидается, что миллионы посмотрят прямую трансляцию похорон по телевизору

Фото: EPA/Vostock-photo

С понедельника флаги Италии и ЕС приспущены на всех государственных учреждениях, посольствах и консульствах Италии

Фото: Fernando Sanchez/Europa Press via Getty Images

Прежде чем тело Берлускони доставили в главный городской собор, оно находилось на его вилле Сан-Мартино в городе Аркоре, где с ним простились родные и близкие. Тысячи итальянцев оставили у резиденции Берлускони цветы, флаги, билеты на футбольные матчи и шарфы футбольных клубов "Милан" и "Монца", которыми в разное время владел бизнесмен.

Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6277/65030