Разрушение Каховской ГЭС
Большие плотины — особо опасные объекты. После разрушения Каховской ГЭС в потенциальной зоне затопления оказалось до 40 000 людей, не считая военных.
Из истории
Крупнейшим рукотворным наводнением в истории стало разрушение дамб на реке Хуанхэ в ходе Второй японо-китайской войны 9 июня 1938 года. Тогда река устремилась в старое русло, затопив 70 000 кв. км и лишив жизни от 500 000 до 800 000 мирных сельских жителей. Большинство из них не утонуло, а погибло от голода и болезней, вызванных наводнением.
Херсон, 7 июня 2023. (Фото Ivan Antypenko):
Образовавшаяся от разрушения плотины волна перемещается вниз по течению, затопляет прибрежные территории. (Фото Olexander Kornyakov):
Рыба, 40 видов которой населяло водохранилище, будет смыта потопом в море, а мелководные заливы, где ее ловили и разводили, высохнут, лишая местное населения и рыбалки, и рекреации. Жителям берегов придется учиться жить на краю пыльной пустоши. (Фото Libkos):
Каховская ГЭС — это масштабный проект, входящий в понятие «Великие стройки коммунизма», который был реализован СССР в 1956 году на реке Днепр.
Город Голая Пристань Херсонской области, 8 июня 2023. (Фото Alexander Ermochenko):
В своей работе Каховская ГЭС обеспечивала годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. (Фото Libkos):
Каховская ГЭС представляла собой низконапорную русловую гидроэлектростанцию (здание ГЭС входит в состав напорного фронта). Сооружения гидроузла включали в себя четыре земляные плотины, бетонную водосбросную плотину, здание ГЭС, судоходный шлюз, головное сооружение Северо-Крымского канала, ЗРУ 154 кВ; общая протяжённость подпорных сооружений гидроузла составляет 3850 м. На начало 2021 года на Каховской ГЭС работало 251 человек. (Фото Evgeniy Maloletka):
(Фото Aleksey Filippov):
Строительство Каховской ГАС продолжалось с 1950 по 1956 год. (Фото Evgeniy Maloletka):
На протяжении многих лет до разрушения Каховской ГЭС готовился проект расширения Каховского гидроузла за счёт строительства дополнительной станции — так называемой Каховской ГЭС-2. Новая станция увеличила бы мощность Каховского гидроузла с 334.8 МВт до 584.4 МВт за счет использования холостых сбросов существующей ГЭС. Тем самым, при сохранении того же уровня водохранилища удалось бы довести полезное использование стока до 95%. (Фото Genya Savilov):
Херсон, 10 июня 2023. (Фото Oleksandr Klymenko):
Гуманитарная помощь. (Фото Roman Pilipey):
Афанасьево, Николаевская область, 9 июня 2023. (Фото Daniel Carde / Anadolu Agency):
Ид с высоты на затопление. (Фото Libkos):
Собака сидит на крыше в затопленном жилом массиве в городе Голая Пристань Херсонской области, 8 июня 2023. (Фото Alexander Ermochenko):
7 июня 2023 года. (Фото Alex Babenko):
Источник: https://loveopium.ru/katastrofy/razrushenie-kaxovskoj-ges.html
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