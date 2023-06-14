Последствия сильного дождя в Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Хостинском районе Сочи река Мацеста вышла из берегов из-за ливней и подтопила придомовые территории и дороги

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6276/65004