Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Последствия сильного дождя в Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Хостинском районе Сочи река Мацеста вышла из берегов из-за ливней и подтопила придомовые территории и дороги

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6276/65004

14.06.2023 - Posted by | Природа...

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