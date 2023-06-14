Как отказ от сахара в чае помог отменить рабство: Сахарный бойкот в Британии 18 века

Сегодня, когда многие отказываются от сахара в угоду моде или ради здоровья, трудно поверить в то, что некогда решение о том, брать ли сахар к чаю, было веским политическим заявлением. В 18 веке чай, подслащённый сахаром, был основным продуктом питания миллионов семей Великобритании и Северной Америки. Это во многом способствовало ужасному бизнесу — торговле живым товаром, снижая цены на сладкий песок для удовлетворения постоянно растущего спроса. Аболиционисты решили радикальным образом бороться с данной проблемой…

Позорная эпоха в истории Штатов и Великобритании

Сахарные плантации.

По данным Королевских музеев Гринвича, между 1662 и 1807 годами Великобритания продала более 3 миллионов африканцев в Америку в качестве рабов. Большинство из них в конечном итоге работали на сахарных плантациях в Карибском море, известных нечеловеческими условиями и высоким уровнем смертности. По оценкам экспертов, к концу 18 века там погибло более 400 000 рабов.

Труд на сахарных плантациях был невероятно тяжёлым.

Более того, само путешествие через Атлантику могли вынести далеко не все. За всё время процветания работорговли, из Африки в Америку было переправлено около 12 миллионов рабов, чуть больше 3 миллионов из них погибли в пути из-за бесчеловечных условий. Их заковывали в цепи и помещали в трюм, а люки задраивали. Там они задыхались от жары и духоты, страдая от голода и жажды. Тех, кому «посчастливилось» выжить, ожидал адский труд на плантациях.

Сахар — олицетворение рабства

Сахар в Британии 18 века стал подлинным олицетворением рабства.

Христианские квакеры в Великобритании и Америке возглавили движение против рабства. Отвергая любое классовое деление, они считали рабство противоречащим их принципам. Сахар стал олицетворять развращающую силу алчности. Квакеры заявляли о том, что потребительский выбор напрямую формирует политический ландшафт общества. Идея прижилась. В британский парламент был подан законопроект об отмене рабства, но он был отклонён и активисты инициировали сахарный бойкот.

Аболиционисты объявили сахарный бойкот.

Движение набирало силу. Об этом писали все газеты, издавались брошюры. Призывы звучали со всех сторон. Уильям Фокс, новозеландский политик, призывая отказаться от сахара, говорил, что на каждый фунт сахара, который потребляет общество, приходится 2 унции человеческого мяса. Движение поддержало почти полмиллиона человек. Пить чай с сахаром стало просто неприлично. Во всех британских гостиных появились сахарницы, которые украшали лозунги против рабства. Торговцы стали закупать более дорогой сахар в Индии и на товаре всегда писали, что этот «сахар произведён без помощи рабского труда».

Подача сахара в сахарнице, на которой написано, что этот сахар «не произведён рабами».

Из-за столь мощного давления со стороны аболиционистского движения, в 1807 году король Георг III подписал Акт об отмене работорговли. Этим документом была полностью запрещена работорговля во всей Британской империи. Всё же многие работорговцы решили бросить вызов новому законодательству, и рабство продолжало существовать в Карибском бассейне. Это спровоцировало новый бойкот сахара в 1820-х годах, оказав давление на правительство. Только в 1833 году, наконец, когда был принят Закон об освобождении рабов, британскому рабству постепенно пришёл конец.

Король Великобритании Георг III.

Большинство людей связывают это движение лишь с политиками Томасом Кларксоном и Уильямом Уилберфорсом. Но не надо забывать, что всё же решающую роль в продвижении бойкота сахара сыграли обычные британские женщины и дети. Именно дамы принимали решения о том, потреблять их семье сахар или нет, а дети, подчиняясь требованиям матерей, кто поневоле, кто добровольно, соблюдали бойкот. Некоторые даже отказывались от любых продуктов, приготовленных с использованием сахара. Таким образом, можно сказать, что рабство помогли победить простые британские домохозяйки.

Люди любят сладкое. Особенно, если это такой деликатес, как шоколад. Страстная любовь человечества к шоколаду исчисляется тысячелетиями.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/130623/56431/