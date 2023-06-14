Каким образом много веков назад люди умудрилось построить такие гигантские сооружения и без технологий?
Древний храм Кайласа (в Эллоре, Индия) камень за камнем вырезался в скале. Конечно же вручную.
Размеры двора — 82 на 46 метров в основании, и 30 метров в высоту.
Структура представляет собой отдельно стоящий многоуровневый храмовый комплекс площадью 2000 кв. метров. В течение двадцати лет индусы Империи Раштракута строили храм, обработав 200 000 тонн породы. Это значит, что в день надо обработать 27 тонн скальной породы.
Помимо этого храма, в этой же скале высечено 33 скальные скульптуры. Они, естественно, вырезаны в ручную.
Источник: https://ecology.md/ru/page/kakim-obrazom-mnogo-vekov-nazad-ludi-umudrilosi-postroiti-takie-gigantskie-sooruzenia-i-bez-tehnologij
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