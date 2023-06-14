«Америка ищет таланты»: Украинки показали всему миру фантастический номер с дрессированными кошками
В новом сезоне шоу «Америка ищет таланты» участникам приходится придумывать невообразимые номера. За столько лет существования шоу судьи многое повидали. Свои способности в американском шоу решили продемонстрировать две девушки из Украины. Точнее мама и ее дочка! К слову, я была поражена насколько мама молодо выглядит. Может показаться, что это две подружки.
Марина и Светлана Савицкие занимаются дрессировкой кошек. На шоу они пришли для того, чтобы продемонстрировать умения своих подопечных. Поначалу судьи не скрывали своего разочарования и пренебрежения, когда увидели на сцене кошек. Они готовы были попрощаться с девушками, но решили дать им шанс.
Когда Марина и Светлана стали работать с кошками, а те в свою очередь демонстрировать самые разные трюки, жюри замерли. Одна из кошек, словно лев, прыгала в кольцо, другая катила бочонок, третья ползала по перекладине.
Для того, чтобы научить животных таким трюком, нужно обладать хорошими навыками дрессировки. И, конечно же, нельзя не отметить талант и способности подопечных украинских дрессировщиц.
Предлагаем вам посмотреть видео с их выступления.
https://www.youtube.com/watch?v=8e0z3-iZ_TY
Источник: https://kakao.im/amerika-ishhet-talantyi-ukrainki-pokazali-vsemu-miru-fantasticheskiy-nomer-s-dressirovannyimi-koshkami/?fbclid=IwAR3Rk6UXXEK1H5dwkxG4m-b-MwkhkrEYSXvxC01-jEILE_oDQoZ9FGJK2V0
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