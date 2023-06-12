Самые красивые греческие имена: как назвать ребенка

Когда родители выбирают имя своему ребенку, они часто руководствуются личными предпочтениями. Но важно знать, что каждое имя несет свою энергетику. Например, большинство привычных нам имен имеет греческое происхождение. Греческие имена всегда отличались особенной красотой и благородством, что сделало их одними из самых популярных в мире.

Каждое из имен несет в себе определенное значение. Поэтому когда раньше ребенку давали имя, рассчитывали, что малыш получит конкретные качества характера или умения. Конечно, сейчас отношение к таким вещам намного более спокойное, чем раньше. Но если тебе предстоит выбирать ребенку имя, лучше ознакомиться. Кстати, а что означает твое собственное имя?

Греческие имена для мужчин и женщин

Большинство греческих имен прославляли силы природы либо отождествляли человека с растением или животным. Таким образом, конкретное имя выступало своеобразным оберегом или даже ориентиром. Поэтому люди стремились называть своих детей именами, которые те будут гордо нести по жизни. Мы собрали для тебя список самых красивых женских и мужских имен, которые пришли к нам из Греции много веков назад.

Женские имена греческого происхождения

Анастасия Одно из самых популярных в мире женских имен — это женская форма имени Анастасий. В переводе с древнегреческого языка Анастасия — значит «воскресшая» или «вернувшаяся к жизни». Обычно носительница имени — женственна, изящна и очаровательна. Она отличается живым пытливым умом. У Анастасии частенько проявляется талант предсказывать будущее и хорошая интуиция. Екатерина Еще одно популярное имя в нашей стране. В переводе с греческого Екатерина означает «непорочная», «чистая». Носительница этого имени, как правило, отличается силой воли и стремлением достигать целей. Окружающие часто отмечают, что Катя — человек прямой и честный, что не позволяет сомневаться в ее невероятной порядочности. Елена С древнегреческого имя переводится как «свет», «факел» или «солнечный луч». У Елены присутствует врожденное ощущение прекрасного. Она очень общительна, отличается хорошим чувством юмора. Еще одно преимущество носительниц этого имени — они очень чутки и внимательны к своим близким людям. Ирина Барышни, получившие это имя, унаследовали его от греческой богини Эйрены, что означает «мир» и «покой». Несмотря на природную влюбчивость, Ира отличается самостоятельностью и независимостью. Обычно она общительна и коммуникабельна, за что ее ценят в каждой компании. Ника В переводе с греческого языка это имя звучит как «победа». И этим всё сказано. Ника отличается логичностью действий и внутренним спокойствием. Она достаточно уравновешенна, что позволяет ей держать мысли и действия под холодным контролем.

Самые красивые греческие имена для мужчин

Александр Наверняка, это самое популярное мужское имя на всём постсоветском пространстве. В переводе с греческого имя означает «защитник». В жизни Саша общительный и остроумный, что делает его приятным любой компании. Хорошая память и сильная любознательность позволяет Александру достигать невероятных высот. Правда, для этого нужно будет справиться с нерешительностью и сомнениями, которые нередко проявляются у носителей имени. Василий В переводе с греческого языка «Басилос» — означает «царский» или «правитель». Василий отличается интеллектом, умом и сообразительностью. У Васи, как правило, крепкая самооценка, что позволяет ему во всех решениях опираться только на свою интуицию и опыт. Дмитрий Имя происходит от греческого «Деметриос» — «принадлежащий Деметре», которая в мифологии была покровительницей земли и плодородия. Главные преимущества Дмитрия — это настойчивость и волевой характер. Обычно носители этого имени отличаются общительностью и влюбчивостью. Они легко продвигаются по карьерной лестнице, ведь проживают все неудачи легко и без лишних эмоций. Петр Это имя на греческом языке означает «камень» или «скала». Обычно у мужчин с таким именем хорошая самооценка. Это делает их целеустремленными и уверенными в своих силах. При этом Петя очень болезненно воспринимает обиды и долго их помнит. С ним очень приятно вести дела, но важно не забывать, что он ценит преданность и честность. Тарас Если переводить это имя, то оно буквально будет значить «тот, кто приводит в смятение» либо «мятежник». Владельцы этого имени обычно выделяются огромной активностью. У них много талантов и идей, которыми они с удовольствием делятся. Хотя частенько внутренних сил на развитие талантов у них недостает. Тогда на помощь приходят жёны и партнеры, которые способны поддержать Тараса в его личных и рабочих начинаниях. Источник: https://mirhitrostey.com/samye-krasivye-grecheskie-imena/?fbclid=IwAR3Et2MaV5whcrJ_YOYc08rky__-4a1NaCXHtdbMEb0TlyH3gzhVmfGJmSM