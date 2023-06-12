Почему элитная греческая гвардия носит юбки и обувь с помпонами

Наблюдать за сменой караула всегда увлекательно и впечатляюще, так что просмотр этой церемонии в Афинах вызовет как минимум те же ощущения. Однако мало кто не сумеет обратить внимание на мундир греческих гвардейцев, которые неподвижно стоят перед зданием Парламента на площади Синтагма. А всё потому, что состоит он из длинных белых юбок, колготок и ботинок с меховыми помпонами.

Форма почётного караула с удивительной историей и символизмом. /Фото: xtreker.ru

Греческие гвардейцы, известны на весь мир своей странной формой, именуются «эвзонами» — название произошло от греческого слова ύζωνοι, что можно перевести как «хорошо подпоясанные». А история их очень долгая, потому что первые упоминания термина «эвзоны» отыщутся ещё во временах Гомера, соответственно, можно предположить, что эти воины в той или иной мере существовали уже в древнегреческий период.

Воины-эвзоны существовали ещё во времена Гомера. /Фото: pinterest.com

Впрочем, официально, тогда ещё полулегальную историю эвзонов принято начинать с момента падения и захвата османскими войсками Константинополя в 1453 году и окончившейся в 1821 году, что является датой начала Греческой национально-освободительной войны. Носящие юбки эвзоны в народе называли «цолиадес», а занимались они в основном партизанской деятельностью в горной местности, на протяжении нескольких столетия сопротивляясь турецкой оккупации и сражаясь за свою греческую идентичность, православную религию и свободу для своего народа.

Неутомимые борцы за независимость Греции. /Фото: bendavpostcards.com

Когда в результате Константинопольского договора 1832 года Греция получила, наконец, статус независимого государства, то уже через несколько лет с целью охраны вдоль греко-османской границы были созданы четыре официальных лёгких пехотных полка эвзонов, причём уже тогда их наделили элитным статусом. Это стало возможным благодаря их храбрости, которую они проявляли в период многовековой схватки с османами за независимость. Но и позднее, в годы Балканских войн и двух мировых войн они не утратили безупречность своей репутации как подлинных греческих героев.

Эвзоны на протяжении столетий являются гордостью греческой нации. /Фото: athensinsider.com

Но время шло, крупных войн больше не было, поэтому роль эвзонов трансформировалась в исключительно церемониальную. С годами пехота эвзонов множество раз меняла своё название — была Дворцовой гвардией, затем Флаговой гвардией, на Охраной Могилы Неизвестного солдата, Королевской гвардий. И в конце концов, с 1974 года она стала официально именоваться Президентской гвардией. Сегодня гвардию эвзонов как исключительно церемониальное подразделение, набирают из пехотинцев, артиллеристов и танкистов греческой армии, тем более что быть эвзоном — это честь для солдата.

Эвзоны много раз меняли название, но вот форма всегда оставалась прежней. /Фото: rua.gr

Поэтому и требования к ним особые: по информации редакции Novate.ru, кандидат должен соответствовать минимальному росту в 1,86 м и перед тем, как претендовать на службу в гвардии отслужить как минимум полгода в действующей армейской греческой части. Как можно понять из названий, одной из главных обязанностей эвзонов является несение почётного караула, охрана Могилы Неизвестного Солдата в Афинах и Президентского дворца. И хотя сегодня роль эвзонов фактически символична, они по-прежнему способны удивлять, но своей униформой, которая, по сути, представляет собой воплощение военного наследия Греции.

Стать эвзоном — честь для греческого солдата. /Фото: bestprivateguides.com

Официальная униформа гвардейцев эвзонов имеет несколько элементов, каждый из которых может похвастаться особым для греческой военной истории значением. Так, например, жилет фермели представляет собой копию жилетки Теодороса Колокотрониса — главнокомандующего войсками Мореи в годы Греческой национально-освободительной революции. Выглядит она следующим образом: на чёрном жилете белыми либо золотыми нитками вышиваются различные греческие традиционные узоры. А золотые полосы на нём расскажут о воинском звании его владельца: сержанты имеют две полосы, а капралы — одну. Впрочем, цвет жилета также варьируется — он может быть синего или малинового оттенка, но последний имеет право носить только капитан гвардии.

Со спины особенно хорошо видно узоры на жилетках эвзонов. /Фото: oddviser.com

Следующий элемент мундира, который, бесспорно, бросается в глаза — это белоснежная юбка-фустанелла. Её происхождение идёт ещё от древнеримской тоги, которую позднее носили также византийские аристократы. Юбка-фустанелла всегда будет иметь ровно 400 специальных складок, которые символизируют число лет османской оккупации греческих земель. Юбка фустанелла и окрашена в белый цвет, наравне с рубашкой иподитис, не просто так — таким образом символизируется чистота борьбы Греции за свою независимость.

От цвета до количества складок — продумано было всё. /Фото: almode.ru

К слову, первоначально фустанеллу носили клефты, отказавшиеся подчиняться османскому правлению и бежавшие в горы. Они жили по сути разбойниками, однако именно они составили ядро ​​сопротивления. После войны король Оттон, ставший первым королём Греции, объявил фустанеллу символом греческой национальной гордости, как показатель храбрости и стойкости греков, а уже благодаря его протекции она быстро распространилась среди членов королевскому двору, военных и правительственных чиновников.

Клефты — родоначальники юбки-фустанеллы. /Фото: footstation.com.ua

Алая феска фареона, украшенная кисточкой, на которой изображён национальный герб, имеет аналогичный символизм — обозначает жертвы и кровь греческого народа, которые были принесены воинами-партизанами в период многолетней освободительной борьбы, в свою очередь чёрная шелковая кисточка является символом слёз и скорби по погибшим.

Каждый элемент фески эвзонов несёт свой собственный смысл. /Фото: ilovegreece.ru

Даже сине-белая шелковая бахрома, которую также можно найти на униформе эвзонов, является отсылкой к греческому флагу. Шерстяные чулки под названием перискелиды намекают на суровость условий, в которых велась борьбы — таким образом современному человеку напоминают, что эвзонам с их помощью удавалось держать свои ноги в тепле в горах, где постоянно дули холодные ветры и держалась низкая температура.

Цвет бахромы отсылает к государственному флагу Греции. /Фото: xtreker.ru

Не менее впечатляющей являтся и обувь эвзонов царучиа, которые представляют собой ботинки, подбитые стальными гвоздями и украшенные помпоном. Все эти детали — также дань истории. Стальные гвозди помогали эвзонам легче перемещаться в горной местности. А вот с помпонами история ещё интереснее: оказывается, когда греки находились под османской оккупацией, им запрещалось владеть каким-либо оружием, поэтому клефты и эвзоны придумали спрятать миниатюрные лезвия в пучках шерсти, которые крепили к ботинкам, когда спускались с гор в люди. Вот в качестве дани уважения креативу национальных героев современные эвзоны тоже носят помпоны. Правда, сегодня они уже не прячут холодное оружие в ботинках.

Это сегодня помпоны на ботинках эвзонов выглядят забавно, а раньше они жизни спасали. /Фото: 1gr.tv

Было бы удивительно, если бы такой набор символических элементов не представлял собой проблему в носке мундира. Тем более, что и вес его приличный: так, по данным редакции Novate.ru, одни только ботинки весят больше 3 килограммов, а вся униформа гвардейца достигает массы не менее 20 килограммов. В результате, чтобы её полностью надеть, каждый эвзон тратит минимум 40 минут свободного времени, а в некоторых случаях им приходится ещё и обращаться за помощью ассистента, закреплённого за каждым из солдат на весь период службы. Но бойцы стойко терпят все эти неудобства, чтобы оставаться членами Президентской гвардии эвзонов — гордости греческой нации.

Источник: https://novate.ru/blogs/110623/66609/