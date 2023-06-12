Памяти Сильвио Берлускони: Что связывало экс-премьера Италии и президента России Путина

Сегодня, 12 июня 2023 года, скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Он был фигурой неоднозначной, но очень яркой. Выходец из небогатой семьи на заре своей трудовой деятельности торговал хозяйственными товарами, работал фотографом, музыкантом, аниматором и гидом. Он смог добиться успеха, построил стабильный процветающий бизнес и стал одним из самых заметных политиков мира. Он называл себя единственным настоящим лидером Запада и гордился дружбой с Владимиром Путиным.

Многогранная личность

Сильвио Берлускони в детстве. / Фото: http://www.joy-pup.com

Он родился в 1936 году в Милане, в семье католиков. В дальнейшем часто в биографии Сильвио Берлускони будут называть выходцем из семьи среднего класса, однако это было очень расплывчатое понятие. Жили Луиджи Берлускони и Розелла Босси с тремя детьми в одном из самых неблагополучных районов Милана, который находился между двумя вокзалами и славился криминальной обстановкой и наличием огромного количества разного рода бродяг. Маленький Сильвио навсегда запомнил жестокие бомбардировки Милана во время Второй мировой войны, не забыл он, как им всей семьёй пришлось бежать в Швейцарию, потому что Луиджи Берлускони был антифашистом, и на родине его ждала расправа.

Сильвио Берлускони в детстве. / Фото: http://www.joy-pup.com

Позже мальчик жил вместе с бабушкой и дедушкой в небольшой деревне неподалёку от Милана. Уже в школьные годы Сильвио стал трудиться. Поначалу собирал овощи, доил коров и был страшно горд собой, когда приносил домой на ужин небольшое ведёрко кисломолочного продукта, напоминавшего по вкусу и консистенции йогурт, часто единственного блюда на столе. Уже тогда он научился выживать в любых условиях и не опускать рук даже в безвыходной ситуации. После окончания войны семья воссоединилась, а к Сильвио и его сестре Марии добавился ещё и малыш Паоло в 1949 году.

Сильвио Берлускони в молодости. / Фото: http://www.glossymag.ru

Родителям пришлось много работать, чтобы дать детям возможность получить приличное образование. Сильвио окончил католический лицей – салезианскую школу Дона Боско, где царила очень строгая дисциплина, а нагрузка была такой, что у Сильвио Берлускони свободное время появлялось только в воскресенье. Он учился хорошо, да ещё за определённую плату или сладости выполнял домашнюю работу за своих одноклассников. Юридический факультет Миланского университета Сильвио Берлускони окончил блестяще, за свою дипломную работу, посвящённую правовому регулированию процессов рекламного бизнеса, он получил премию – 2 миллиона лир. Но ещё в студенческие годы он полностью себя обеспечивал: писал курсовые студентам, торговал хозтоварами и пылесосами, работал фотографом, музыкантом, певцом, аниматором и даже гидом. Он в совершенстве овладел искусством коммуникации и научился находить общий язык даже с самыми несговорчивыми людьми.

Сильвио Берлусконии. / Фото: http://www.vc.ru

После получения диплома он служил в строительной фирме, а позже открыл свой собственный бизнес. Первый серьёзный доход ему принесли строительство и недвижимость, он смог сколотить приличное состояние на продаже взлетевших в цене квартир, а после решил освоить рынок телекоммуникаций и СМИ, добившись значительных успехов в этой сфере. Затем он приобрёл футбольный клуб «Милан», который под его руководством 8 раз становился чемпионом Италии, а после диверсификации бизнеса он открыл один из первых в Италии супермаркетов.

Сильвио Берлусконии. / Фото: http://www.mavink.com

Сильвио Берлусконии. / Фото: http://www.mavink.com

В политику он пришёл в 1994 году и начал своё триумфальное восхождение к вершинам власти с создания политической партии «Вперёд, Италия», которая выиграла парламентские выборы всего через 60 дней с момента основания. Сильвио Берлускони трижды возглавлял итальянское правительство и стал одним из самых ярких политиков мира, несмотря на свою весьма неоднозначную репутацию. Он был близко знаком с коллегами из разных стран, а Владимира Путина называл своим старым другом.

20 с лишним лет тёплого общения

Сильвио Берлусконии и Владимир Путин. / Фото: http://www.twitter.com

Дружеские отношения между Владимиром Путиным и Сильвио Берлускони берут своё начало с 2002 года, когда президент России впервые принял председателя Совета министров Италии в своей резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. Они вместе гуляли по набережной и дегустировали чай в Музее русского чая. Естественно, о чём они говорили, неизвестно, но с тех пор неформальные контакты Путина и Берлускони были довольно частыми. Они встречались в «Завидово» и на вилле Берлускони в Италии, вместе смотрели футбольный матч Лиги UEFA. Дочери Владимира Путина отдыхали на вилле итальянского премьера на Сардинии, а у супруги Берлускони Вероники была возможность познакомиться с мини-лошадью российского президента по кличке Вадик.

Сильвио Берлусконии и Владимир Путин. / Фото: http://www.inosmi.ru

Владимир Путин в одном из своих интервью итальянской газете рассказал о том, что всегда чувствовал искреннее желание Берлускони строить отношения между странами вне зависимости от внутриполитической повестки. В свою очередь, Сильвио Берлускони открыто называл Владимира Путина лучшим политиком на международной арене и говорил: «Иметь такого президента для России – большая удача». При этом итальянский премьер отмечал несоответствие внешнего образа и положительных человеческих качеств своего русского друга. Отношения между политиками были откровенно тёплыми: частые неформальные встречи, совместная охота и рыбалка, отдых в Крыму и прекрасные отзывы друг о друге говорят сами за себя.

Сильвио Берлусконии и Владимир Путин. / Фото: http://www.news.ru

Когда на саммите Россия – ЕС в Риме Владимиру Путину задали не слишком удобный вопрос о Чечне и «деле ЮКОСа», Берлускони тут же заявил о том, что пресса слишком сильно искажает истинное положение вещей, и назвал себя адвокатом президента России. На что последний ответил: «Впервые мы имеем такого сильного адвоката». Но и сам Владимир Путин, какие бы скандалы не разворачивались вокруг итальянского политика, неизменно находил аргументы для его защиты. В Финляндии, говоря о Берлускони, обронившем неосторожную фразу об ужасной финской еде, президент назвал премьера порядочным и приличным человеком, совершенно точно не желавшим никого обидеть. Впрочем, случаев взаимной защиты за 20 лет дружбы у Сильвио Берлускони и Владимира Путина накопилось достаточно.

Сильвио Берлусконии и Владимир Путин. / Фото: http://www.gazeta.ru

Охлаждение наступило в феврале 2022 года, когда Берлускони сказал о своём разочаровании поведением российского лидера, которого он считал человеком демократии и мира. Позже он дважды пытался дозвониться до Владимира Путина, но ему никто не отвечал. Однако политики всё же нашли возможность преодолеть кризис. В прессу попала аудиозапись с закрытого заседания депутатов партии «Вперёд, Италия», на которой Берлускони говорит о присланном Владимиром Путиным ему «милом» письме и ящике водки в подарок на день рождения. Без ответа послание российского президента не осталось. По словам Сильвио Берлускони, он отправил в Кремль итальянское игристое вино ламбруско и такое же милое письмо.

Сильвио Берлусконии и Владимир Путин. / Фото: http://www.rbc.ru

В последнее время Сильвио Берлускони часто бывал в больнице. В апреле он попал в клинику с пневмонией, а врачи диагностировали у него хронический лейкоз. Он проходил курс химиотерапии, 19 мая выписался, а всего через 20 дней снова оказался на больничной койке. 12 июня 2023 года Сильвио Берлускони не стало. В телеграмме, отправленной на имя президента Италии в связи с кончиной «выдающегося итальянского политика Сильвио Берлускони», президент России называет почившего «дорогим человеком, настоящим другом», от которого он всегда заряжался оптимизмом, жизненной энергией и чувством юмора.

Сильвио Берлускони дважды состоял в браке. Вторая его жена, Вероника Ларио, как и другие женщины, расставшиеся с миллиардерами, после развода с богатым политиком не изменила привычного образа жизни.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/120623/56472/