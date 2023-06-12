Битва за Астрахань

Так мог выглядеть Иван Грозный в эти годы. Когда он взял Казань ему было всего 22 года.

Присоединение Астраханского ханства к русскому государству в 1556 году — одно из важнейших событий в русской истории, которое часто недооценивают и упоминают лишь вскользь.

Предыстория. Астраханское ханство образовалось в 1459 году, когда его возглавил бывший хан Большой Орды — Махмуд. Проиграв борьбу за власть своему брату Ахмату, он около 1460 г. ушёл в Хаджи-тархан, где и создал собственное государство. С 1461 года там стал править его сын — Касим. Полную самостоятельность Астраханское ханство получило в 1502 году, после окончательного разгрома Крымским ханством Большой Орды. Астрахань или как его тогда называли Хаджи — тархан находился на важном волжском пути и был довольно богатым городом, но в военной мощи ханство сильно уступало своим соседям — Крымскому ханству и Ногайской Орде.

Постепенное подчинение Астраханского ханства Москве могло бы показаться делом простым — небольшой осколок Орды, население всего примерно 20 000 человек, регулярных войск не более трех, максимум пяти тысяч воинов. Но проблема была в том, что русское государство не граничило напрямую с Астраханским ханством между ними были степи, где после падения Большой Орды царила анархия, по сути безопасным путем туда был путь по Волге. Кроме того более могущественные соседи Астрахани имели свои планы и строили интриги.

Крым, теперь после победы над Большой Ордой претендующий на роль наследника Золотой Орды и её земель, старался подчинить Астрахань династическим путем — утверждения на престоле крымских ставленников представителей Крымской династии Гиреев. Это естественно вызвало противодействие Ногайской Орды, также заинтересованной во внедрении в Астрахани своих ставленников. Чтобы сохранить относительную независимость и противодействовать сильным соседям Астрахань начала сближение с Москвой, которая казалась совершенно безопасной, а для Крыма и ногайцев могла послужить противовесом. Поэтому в 1533 г. Астраханское ханство заключило с Русским государством торгово-политический договор о союзе и взаимопомощи. В Астрахани образовалась при дворе так называемая "русская партия", активно поддерживаемая Москвой и служащая проводником московского влияния.

Но в 1554 году астраханский хан Ямгурчи нарушил договор, ограбил русское посольство и напал на ногайские кочевья, которые придерживались руки русского царя. Ногайские мурзы обратились за помощью к Ивану Грозному и предложили возвести на астраханский престол жившего в Русском государстве в Звенигороде татарского царевича Дервиш-Али. Он уже занимал астраханский стол при помощи ногайцев в 1537-1539 годах. Ногайцы рассматривали Дервиш-Али как своего человека, и поэтому не отказывались от мысли вернуть его в Астрахань.

Покорение Астрахани. В 1554 году Русское государство приняло решение предпринять карательный поход против астраханского хана Ямгурчи. Как гласит летопись:

"И царь великий послал Дербыш царя на Асторохань, а с ним послал воевод своих князя Юрья Ивановича Пронского-Шемякина с товарищи, а велел ему итти на три полка: в большом полку князь Юрья Иванович Пронской да Михайло Петрович Головин, а в передовом полку постельничей Игнатей Михайлович Вишняков да Ширяй Кобяков, в сторожевом полку Стефан Григорьев сын Сидоров да князь Андрей Булгак-Борятинской, а с ними дворяне царского двора и дети боярские из розных городов выбором, да стрельцов и казаков. Да со князем Юрьем же велел быти с вятчины князь Александру Ивановичу Вяземскому. А велел государь князю Юрью с товарищи итти, как лед вскороется"

Весной 1554 года по Волге в сторону Астрахани отправилось войско во главе с князем Пронским. 29 июня 1554 года русский авангард под командованием князя А. Вяземского нанес поражение головному отряду астраханцев у Чёрного острова. Взятие Иваном Грозным Казани очень сильно подняло престиж русского царя. Его армии боялись и после разгрома своего передового отряда хан Ямгурчей не стал вступать в новое сражение.

Взятие русскими войсками Астрахани в 1554 году. Миниатюра лицевого летописного свода.

При приближении основных сил русской армии к Астрахани он бежал из города в турецкую крепость Азов. Русские войска без боя заняли Астрахань. Как гласит летопись:

"И азстороханцы из города побежали… город взяли, и людей пеших поугоняли и многих побили, а иных живых поимали"

Новым ханом в стал Дервиш-Али. Его власть признала астраханская знать и местное население. Как гласит летопись:

"И в тот же день воеводы князь Юрий Иванович с товарищами по наказу царя и великого князя на Асторохань посадили царя Дербыш-Алея, и тех людей, которых переловили, по их челобитью к клятве привели"

Дервиш-Али выполнил главное требование русского царя: освободил из неволи всех находившихся в его стране русских пленников. Он также обязался ежегодно выплачивать Москве дань в 40 тыс. алтын (1200 рублей серебром) и 3 тыс. "осетров в сажень". Русские получили право вести рыбную ловлю от Казани до Астрахани — по всей Волге беспошлинно и без явки (т. е. не извещая об этом и не спрашивая разрешения астраханских властей). Через месяц русские войска ушли из Астрахани, оставив в городе отряд под началом воеводы Петра Тургенева.

"О посажении на Асторохань царя Дербыш Алея. " Миниатюра лицевого летописного свода.

Крымское ханство не могло просто так с этим смириться. Не понравилось усиление русских позиций на Волге и Каспии и туркам. Они предоставили войско (в том числе и турецких янычар) беглому хану Ямгурчи. Однако в апреле 1555 г. русские войска отбили штурм и обратили противника в бегство.

В марте 1556 года союзный Ивану Грозному ногайский хан Измаил известил Москву, что хан Дервиш-Али изменил русскому царю и перешел на сторону Крымского ханства и Османской империи:

"А приказывал Исмаил-князь и все мырзы царю великому князю бити челом и жаловатца на Дербыша-царя, что он царю и великому князю не примит и им поделал нужи великие, чтобы их государь от Дербыша оборонил и учинил бы своих людей на Асторохани так же, как и в Казани"

Немедленно был организован новый поход на Астрахань. Русские войска возглавил Иван Черемисинов. В русское войско вошли стрелецкие приказы Ивана Черемисинова и Тимофея Тетерина, вятская рать воеводы Писемского и отряды казаков Михаила Колупаева и волжского атамана Ляпуна Филимонова.

Крымско-турецкие союзники астраханского хана прислали ему на помощь всего 1000 человек — 700 конных татар и 300 янычар. Казаки Филимонова неожиданно подошли к Астрахани и воспользовавшись тем, что астраханцы не успели затворить ворота — ворвались в город. Подоспевшие донские казаки и стрельцы довершили успех. С остатками своего войска последний астраханский хан бежал в Азов.

После этого Астраханское ханство было ликвидировано. Титул астраханского царя стали носить русские цари, а для управлением города стали назначаться воеводы. Россия полностью завладела Волгой и получила беспрепятственный выход в Каспийское море — важнейшее достижение внешней политики Ивана Грозного. В Астрахань сразу стали прибывать посланники из Ургенча, Шемахи, Дербента с целью установления дружбы, мира и торговли.

Поход турок на Астрахань. Османская империя и ее вассал — Крымское ханство не могли с этим смириться. Кроме утраты влияния на Волге и частично на Каспии русское присутствие здесь также ослабляло влияние Османской империи на Кавказе и способствовало укреплению там Москвы, где и до этого под предлогом защиты пятигорских князей, вассалов Русского государства, постоянно пребывали то московские отряды, то московские гарнизоны, а на реках Тереке и Сунже выросли казачьи заставы.

В 1568 году султан Селим II и великий визирь Мехмед Соколлу решили предпринять вместе c Крымским ханством поход на Астрахань. Также одновременно планировалось реализовать возникший ещё в 1563 году у предшественника Селима II — султана Сулеймана Великолепного, план прорыть канал на волгодонской переволоке, для того чтобы облегчить путь между Каспийским и Чёрным морем. Захват Астрахани и строительство канала давали туркам дополнительные возможности в ведении боевых действий против персов, а также лишали последних возможности вести здесь выгодную для себя торговлю, что могло в конце концов привести Персию в полную зависимость от воли султана. Турецкое войско возглавил Касим-паша.

31 мая 1569 года, Касим-паша выступил в поход и соединился с крымским ханом Девлетом Гиреем. Объединенное турецко-крымское войско было довольно большим. В войске под началом Касима-паши было 15 тысяч янычар, 2 тысячи сипахов, несколько тысяч азапов и акынджи. В составе войска Касим-паши были также солдаты из регионов Никопол, Силистра, Амасья, Чорум и Джаник. У крымского хана Девлет Гирея было 50-тысячное конное войско, в которое входили ногайцы и крымские татары. Вслед за войском шли 30 тысяч рабочих из Крыма для рытья канала.

Объединённое крымско-турецкое войско выступило от Азова и поднялось вверх по Дону до Переволоки на реке Царица, где турки попытались прорыть канал от Волги к Дону. Там войско стало ждать прибытия каравана судов, на которых доставлялось снаряжение. Однако по их прибытии переволочь суда на Волгу не удалось. Стала также становиться ясна сложность создания Волго-Донского канала. В связи с этим, турецко-крымское войско решило было вернуться назад. Но в это время к ним прибыли послы астраханских татар и ногаев, обещавшие предоставить им на Волге и Каспии свои суда, если они освободят Астрахань от власти русских и поход был продолжен.

Земляные работы тоже было решено продолжить. Однако в этот момент приготовления крымцев и турок стали ясны возглавлявшему Астраханский гарнизон князю Петру Семёновичу Серебрянному-Оболенскому. Он начал приготовления к встрече турок.

Затея турок прорыть канал в итоге оказалась все же неисполнимой. Турки не смогли переправить галеры с тяжелой артиллерией на Волгу и вернули их по Дону на Черное море.

От переволоки турки и татары вышли к Астрахани. К этому времени русский гарнизон уже был готов их встретить. Не имея тяжелой артиллерии и видя, что русские их ждут, турки не осмелились штурмовать Заячий остров, на котором располагалась крепость.

В это время начали ухудшаться погодные условия. Не было организовано снабжение армии. По некоторым данным Девлет Гирей, не желавший прямого вмешательства Османской империи в свои дела и считавший до этого Астраханское ханство своим вассалом, скрытно саботировал поход. В армии началось дезертирство. Начались также проблемы со своевременной оплатой труда рабочих. Из-за неудачи с рытьем канала, для взятия Астрахани не хватало как пушек, так и людей. Через некоторое время общее недовольство рабочих передалось и солдатам, осаждавшим город, в армии начались беспорядки. Зимовать янычары не захотели и взбунтовались.

Османская армия была вынуждена снять осаду города и уйти. 26 сентября турки и татары сожгли свои укрепления и удалились от города. Во время перехода по безводным степям Северного Кавказа так называемой "кабардинской дорогой" часть армии погибла от голода и болезней. На Дону турок неожиданно атаковали казаки, застав их врасплох.

Не ожидавшая нападения и истощенная долгим переходом турецко-крымская армия была разгромлена. В Азов вернулось только около тысячи турецких солдат.

Весной 1570 года послы Ивана Грозного заключили в Стамбуле с османской империей договор о ненападении.

Таким образом Иван Грозный совсем малой кровью утвердился на Волге, овладев стратегически важным городом-портом. Это была даже более важная победа чем взятие Казани.

Источник: https://dzen.ru/a/YPVEfUmJnDlJ4K4b