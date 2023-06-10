НОВОСТИ МИРА

Шествие в традиционных костюмах дьявола в Ла Вилья де Лос Сантос, Панама

Фото: EPA/Vostock-photo

Птицы-портнихи вьют свои гнезда на окраине столицы Катманду

Фото: EPA/Vostock-photo

Массовая эвакуация в провинции Албай на Филиппинах из-за проснувшегося вулкана Майон

Фото: ЕРА/ТАСС

Скульптуры резиновых уток голландского художника Флорентина Хофмана в Гонконге

Фото: АР/ТАСС

Мультимедийное шоу в фонтане в Дебрецене, Венгрия

Фото: EPA/Vostock-photo

Рыбаки в Порт-Саиде, Египет

Фото: Mohamed Elshahed/Anadolu Agency via Getty Images

Активность вулкана Килауэа на Гавайях

Фото: АР/ТАСС

Свободная тренировка Гран-при Италии по мотогонкам в Скарперии

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль парусных судов в Руане, Франция

Фото: EPA/Vostock-photo

Подготовка к празднованию Дня России в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка RA Schools Show проходит с 8 по 25 июня в Королевской академии художеств в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Туристы катаются на верблюдах на горе Минша в Цзюцюане, Китай

Фото: Zhang Xiaoliang/VCG via Getty Images

Религиозная процессия на немецком озере Штаффельзее

Фото: EPA/Vostock-photo

Коренные жители бразильской Амазонии следят за трансляцией судебного процесса по правам на их землю

Фото: EPA/Vostock-photo

Дым от канадских лесных пожаров окутал Вашингтон

Фото: EPA/Vostock-photo

По меньшей мере четверо детей получили ножевые ранения в Анси, Франция

Фото: EPA/Vostock-photo

Картина "Девушка с жемчужной сережкой" увеличена в 100 раз и представлена в музее в Гааге

Фото: EPA/Vostock-photo

Рэпер Tupac посмертно получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде

Фото: AP/ТАСС

Превью выставки "Пьер Боннар: Дизайн Индии Мадави" в Мельбурне

Фото: EPA/Vostock-photo

Финал НБА в Майами

Фото: EPA/Vostock-photo

Мальчик играет в футбол в Иванове

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Дым от лесных пожаров в Канаде окутал Нью-Йорк

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Лошади в природном заповеднике "Гельтингер Бирк" в Германии

Фото: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images

Болельщики из Индии во время соревнований по крикету в Лондоне

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Подтопленный Дворец культуры в Новой Каховке

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Пресс-показ выставки "Выбор Добычиной" в Музее русского импрессионизма в Москве

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Продавец тянет глыбу льда на рынке в Кесон-Сити, Филиппины

Фото: EPA/Vostock-photo

Атмосфера в Праге перед финалом Лиги конференций УЕФА

Фото: EPA/Vostock-photo

Мальчик отдыхает на рыболовной сети в Чуао, Венесуэла

Фото: АР/ТАСС

Жители Казани на территории речного порта

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Apple представила новые продукты. На фото: журналисты и блогеры на всемирной конференции разработчиков в Купертино, Калифорния.

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Цветение маков во Франкфурте-На-Майне

Фото: AP/ТАСС

Принц Гарри прибыл в Высокий суд Лондона на заседание по иску против Daily Mirror

Фото: AP/ТАСС

Пресс-конференция Lamborghini Revuelto в Токио

Фото: Jun Sato/WireImage

В Пекине открылся Национальный музей естественной истории Китая

Фото: Guo Qian/Beijing Youth Daily/VCG/ТАСС

Вид на вьетнамский Ханой, где уличное освещение отключено для экономии электроэнергии

Фото: EPA/Vostock-photo

Скульптура Земли, сделанная из пластика ко Всемирному дню окружающей среды, выставлена в вестибюле Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Фото: EPA/Vostock-photo

Подготовка к продаже редкой фарфоровой куклы Kammer & Reinhardt Walter

Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Береговая охрана США, Японии и Филиппин провела трехсторонние учения в Южно-Китайском море

Фото: EPA/Vostock-photo

Группа охраны границы в Тибете патрулирует на мотоциклах город Чанго

Фото: EPA/Vostock-photo

Выжигание стерни перед новой посадкой риса в окрестностях Мумбаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Скульптура в виде фекалий из переработанного пластика на пляже в Сиднее, Австралия

Фото: Lisa Maree Williams/Getty Images

На месте крушения поездов в индийском штате Одиша

Фото: EPA/Vostock-photo

Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертом круге Открытого чемпионата Франции

Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Вид на жилые дома в Порт-о-Пренс, Гаити

Фото: АР/ТАСС

Полная луна в Шринагаре, Индия

Фото: Saqib Majeed/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Местный житель моет пластиковые отходы в реке Буриганга, Бангладеш

Фото: ЕРА/ТАСС

Лягушка среди кувшинок в Ломбардии, Италия

Фото: Andrea Carrubba/Anadolu Agency via Getty Images

Полиция продолжает расследование пожара в центре Сиднея

Фото: ЕРА/ТАСС

Икона "Троицы" в храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/