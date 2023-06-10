НОВОСТИ МИРА
Шествие в традиционных костюмах дьявола в Ла Вилья де Лос Сантос, Панама
Фото: EPA/Vostock-photo
Птицы-портнихи вьют свои гнезда на окраине столицы Катманду
Фото: EPA/Vostock-photo
Массовая эвакуация в провинции Албай на Филиппинах из-за проснувшегося вулкана Майон
Фото: ЕРА/ТАСС
Скульптуры резиновых уток голландского художника Флорентина Хофмана в Гонконге
Фото: АР/ТАСС
Мультимедийное шоу в фонтане в Дебрецене, Венгрия
Фото: EPA/Vostock-photo
Рыбаки в Порт-Саиде, Египет
Фото: Mohamed Elshahed/Anadolu Agency via Getty Images
Активность вулкана Килауэа на Гавайях
Фото: АР/ТАСС
Свободная тренировка Гран-при Италии по мотогонкам в Скарперии
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль парусных судов в Руане, Франция
Фото: EPA/Vostock-photo
Подготовка к празднованию Дня России в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo
Выставка RA Schools Show проходит с 8 по 25 июня в Королевской академии художеств в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Туристы катаются на верблюдах на горе Минша в Цзюцюане, Китай
Фото: Zhang Xiaoliang/VCG via Getty Images
Религиозная процессия на немецком озере Штаффельзее
Фото: EPA/Vostock-photo
Коренные жители бразильской Амазонии следят за трансляцией судебного процесса по правам на их землю
Фото: EPA/Vostock-photo
Дым от канадских лесных пожаров окутал Вашингтон
Фото: EPA/Vostock-photo
По меньшей мере четверо детей получили ножевые ранения в Анси, Франция
Фото: EPA/Vostock-photo
Картина "Девушка с жемчужной сережкой" увеличена в 100 раз и представлена в музее в Гааге
Фото: EPA/Vostock-photo
Рэпер Tupac посмертно получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде
Фото: AP/ТАСС
Превью выставки "Пьер Боннар: Дизайн Индии Мадави" в Мельбурне
Фото: EPA/Vostock-photo
Финал НБА в Майами
Фото: EPA/Vostock-photo
Мальчик играет в футбол в Иванове
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Дым от лесных пожаров в Канаде окутал Нью-Йорк
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Лошади в природном заповеднике "Гельтингер Бирк" в Германии
Фото: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images
Болельщики из Индии во время соревнований по крикету в Лондоне
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
Подтопленный Дворец культуры в Новой Каховке
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Пресс-показ выставки "Выбор Добычиной" в Музее русского импрессионизма в Москве
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Продавец тянет глыбу льда на рынке в Кесон-Сити, Филиппины
Фото: EPA/Vostock-photo
Атмосфера в Праге перед финалом Лиги конференций УЕФА
Фото: EPA/Vostock-photo
Мальчик отдыхает на рыболовной сети в Чуао, Венесуэла
Фото: АР/ТАСС
Жители Казани на территории речного порта
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Apple представила новые продукты. На фото: журналисты и блогеры на всемирной конференции разработчиков в Купертино, Калифорния.
Фото: Justin Sullivan/Getty Images
Цветение маков во Франкфурте-На-Майне
Фото: AP/ТАСС
Принц Гарри прибыл в Высокий суд Лондона на заседание по иску против Daily Mirror
Фото: AP/ТАСС
Пресс-конференция Lamborghini Revuelto в Токио
Фото: Jun Sato/WireImage
В Пекине открылся Национальный музей естественной истории Китая
Фото: Guo Qian/Beijing Youth Daily/VCG/ТАСС
Вид на вьетнамский Ханой, где уличное освещение отключено для экономии электроэнергии
Фото: EPA/Vostock-photo
Скульптура Земли, сделанная из пластика ко Всемирному дню окружающей среды, выставлена в вестибюле Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
Фото: EPA/Vostock-photo
Подготовка к продаже редкой фарфоровой куклы Kammer & Reinhardt Walter
Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images
Береговая охрана США, Японии и Филиппин провела трехсторонние учения в Южно-Китайском море
Фото: EPA/Vostock-photo
Группа охраны границы в Тибете патрулирует на мотоциклах город Чанго
Фото: EPA/Vostock-photo
Выжигание стерни перед новой посадкой риса в окрестностях Мумбаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Скульптура в виде фекалий из переработанного пластика на пляже в Сиднее, Австралия
Фото: Lisa Maree Williams/Getty Images
На месте крушения поездов в индийском штате Одиша
Фото: EPA/Vostock-photo
Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертом круге Открытого чемпионата Франции
Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images
Вид на жилые дома в Порт-о-Пренс, Гаити
Фото: АР/ТАСС
Полная луна в Шринагаре, Индия
Фото: Saqib Majeed/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Местный житель моет пластиковые отходы в реке Буриганга, Бангладеш
Фото: ЕРА/ТАСС
Лягушка среди кувшинок в Ломбардии, Италия
Фото: Andrea Carrubba/Anadolu Agency via Getty Images
Полиция продолжает расследование пожара в центре Сиднея
Фото: ЕРА/ТАСС
Икона "Троицы" в храме Христа Спасителя
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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