Николлетто

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Как появился Алмазный пляж в Исландии с гигантскими камнями и из чего они «сделаны»

Сверкающие на фоне вулканического черного песка ледяные глыбы, словно гигантские алмазы, разбросаны по побережью в Исландии, которое так и называется – Даймонд-бич (алмазный пляж). Фотографы приезжают сюда со всего мира, чтобы запечатлеть эту потрясающую картину. Конечно же, на самом деле огромные «камни» не имеют ничего общего с алмазами. Эти «драгоценности» созданы самой природой. Рассказываем, как появилось в Исландии это нерукотворное чудо.

Ледник и вулканы

Если подойти поближе к этой бриллиантовой россыпи, то можно увидеть, что местный песок усыпан осколками льда и ледяными шарами. Именно то, как они потрясающе сверкают, дало повод называть этот пляж алмазным.

Ледяные алмазы.

Ледяные алмазы.

Все эти ледяные фрагменты появились благодаря расположенному поблизости леднику Брейдамеркурйокюдль. Его медленное таяние приводит к тому, что лед откалывается, всплывает на поверхность и движется к ледниковой лагуне Екульсарлон, а затем медленно продвигаться к берегу. Здесь его выносит волнами на песок, где он и покоится некоторое время – прежде чем его унесет обратно в море.

Всё это осколки ледника.

Всё это осколки ледника.
Однако не сами глыбы интересуют фотографов со всего мира, а именно невероятное сочетание сверкающих ледяных «бриллиантов», синего моря и черного песка. Напомним, что Исландия бурлит из-за вулканической активности, поэтому песок на Даймонд-Бич – черный (осадок образуется из кипящей горячей лавы, когда она попадает в прохладу моря). Некоторые куски льда имеют неземной сияющий голубой цвет именно потому, что вода здесь и на самом деле голубая (это не просто отражение неба). Контраст сверкающего голубого ледникового покрова с вулканическим песком создает восхитительные картины. которые спешат запечатлеть фотографы.

Мечта любого фотографа.

Мечта любого фотографа.

Интересно, что «алмазы» на этом пляже можно увидеть в любое время года, ведь в стране, имеющей такой ледниковый покров, сияющие глыбы даже летом не тают и успешно добираются до берега. Более того, летом из-за обилия солнечного света они светятся в дневное время еще ярче, а поскольку в это время года тут стоит полярный день, туристам не нужно вставать на рассвете и выезжать пораньше, чтобы застать этот пейзаж в светлое время суток. Правда есть один нюанс: если в феврале, когда стоят сильные морозы, ледяные «алмазы» имеют большие размеры, то летом они более мелкие.

Исландское чудо.

Исландское чудо.

Зимой – своя особенность. В этот период года моря часто штормит, волны пенятся и разбиваются о черный песок, что создает еще более драматичную и в то же время очень красивую картину. Вечный золотистый «закатный» свет в зимнее время года делает Даймонд-Бич фотогеничным в любое время суток.
Кстати, зимой на Алмазном пляже можно даже увидеть Северное сияние. Оно здесь очень хорошо заметно, потому что этот участок побережья расположен вдали от населенных пунктов и здесь нет так называемого светового загрязнения.

Северное сияние на Даймонд-Бич.

Северное сияние на Даймонд-Бич.

Волна может унести

Чтобы добраться до Алмазного пляжа, нужно отправиться на южное побережье страны. Чудо природы расположено в 235 милях (377 километрах) от Рейкьявика.

Поездка из столицы до Даймонд-Бич занимает почти пять часов. Исландский Даймонд-Бич находится недалеко от главного кольцевого маршрута, огибающего весь остров, так что те, кто совершает автопутешествие по всей Исландии, эту достопримечательность уж точно не пропустят.

Алмазный пляж расположен в уединенном месте.

Алмазный пляж расположен в уединенном месте.

Фотографировать огромные «алмазы» и бродить между ними одно удовольствие, а вот купаться тут невозможно, потому что вода на берегу дикой Северной Атлантики, круглый год ледяная. Даже грести на веслах здесь не рекомендуется: волны на удивление мощные и могут мчаться с огромной скоростью. Поэтому даже тем, кто стоит на берегу, рекомендуется держаться на безопасном расстоянии от берега. Если же вы стоите не берегу возле воды, вы никогда не должны поворачиваться спиной к морю. Даже если долгое время наблюдаются совсем небольшие волны, в любой момент может нахлынуть одна гигантская, которая способна запросто унести в море взрослого человека (такое здесь не раз случалось).

Стоять нужно лицом к воде и не подходить близко.

Стоять нужно лицом к воде и не подходить близко.

В равной степени восхождение на ледники или сидение на них может показаться потрясающей возможностью сфотографироваться, но стоит помнить: одна мощная волна – и вы можете оказаться выброшенным в море.

Гулять здесь одно удовольствие. Сплошная романтика.

Гулять здесь одно удовольствие. Сплошная романтика.

Впрочем, туристы обычно стараются соблюдать меры предосторожности. И вообще, желающих увидеть эту красоту не смущают ни опасное море, ни морозы, ни неблизкий путь. Исландцы говорят, что застывшие ледяные «алмазы» на вулканическом черном песке – это воплощение льда и огня – символов их страны, ведь Исландию так и называют – «Страна льда и пламени».
Текст: Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/090623/56405/

10.06.2023 - Posted by | Природа..., Путешествия...

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