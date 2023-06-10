Как появился Алмазный пляж в Исландии с гигантскими камнями и из чего они «сделаны»

Сверкающие на фоне вулканического черного песка ледяные глыбы, словно гигантские алмазы, разбросаны по побережью в Исландии, которое так и называется – Даймонд-бич (алмазный пляж). Фотографы приезжают сюда со всего мира, чтобы запечатлеть эту потрясающую картину. Конечно же, на самом деле огромные «камни» не имеют ничего общего с алмазами. Эти «драгоценности» созданы самой природой. Рассказываем, как появилось в Исландии это нерукотворное чудо.

Ледник и вулканы

Если подойти поближе к этой бриллиантовой россыпи, то можно увидеть, что местный песок усыпан осколками льда и ледяными шарами. Именно то, как они потрясающе сверкают, дало повод называть этот пляж алмазным.

Ледяные алмазы.

Все эти ледяные фрагменты появились благодаря расположенному поблизости леднику Брейдамеркурйокюдль. Его медленное таяние приводит к тому, что лед откалывается, всплывает на поверхность и движется к ледниковой лагуне Екульсарлон, а затем медленно продвигаться к берегу. Здесь его выносит волнами на песок, где он и покоится некоторое время – прежде чем его унесет обратно в море.

Всё это осколки ледника.

Однако не сами глыбы интересуют фотографов со всего мира, а именно невероятное сочетание сверкающих ледяных «бриллиантов», синего моря и черного песка. Напомним, что Исландия бурлит из-за вулканической активности, поэтому песок на Даймонд-Бич – черный (осадок образуется из кипящей горячей лавы, когда она попадает в прохладу моря). Некоторые куски льда имеют неземной сияющий голубой цвет именно потому, что вода здесь и на самом деле голубая (это не просто отражение неба). Контраст сверкающего голубого ледникового покрова с вулканическим песком создает восхитительные картины. которые спешат запечатлеть фотографы.

Мечта любого фотографа.

Интересно, что «алмазы» на этом пляже можно увидеть в любое время года, ведь в стране, имеющей такой ледниковый покров, сияющие глыбы даже летом не тают и успешно добираются до берега. Более того, летом из-за обилия солнечного света они светятся в дневное время еще ярче, а поскольку в это время года тут стоит полярный день, туристам не нужно вставать на рассвете и выезжать пораньше, чтобы застать этот пейзаж в светлое время суток. Правда есть один нюанс: если в феврале, когда стоят сильные морозы, ледяные «алмазы» имеют большие размеры, то летом они более мелкие.

Исландское чудо.

Зимой – своя особенность. В этот период года моря часто штормит, волны пенятся и разбиваются о черный песок, что создает еще более драматичную и в то же время очень красивую картину. Вечный золотистый «закатный» свет в зимнее время года делает Даймонд-Бич фотогеничным в любое время суток.

Кстати, зимой на Алмазном пляже можно даже увидеть Северное сияние. Оно здесь очень хорошо заметно, потому что этот участок побережья расположен вдали от населенных пунктов и здесь нет так называемого светового загрязнения.

Северное сияние на Даймонд-Бич.

Волна может унести

Чтобы добраться до Алмазного пляжа, нужно отправиться на южное побережье страны. Чудо природы расположено в 235 милях (377 километрах) от Рейкьявика.

Поездка из столицы до Даймонд-Бич занимает почти пять часов. Исландский Даймонд-Бич находится недалеко от главного кольцевого маршрута, огибающего весь остров, так что те, кто совершает автопутешествие по всей Исландии, эту достопримечательность уж точно не пропустят.

Алмазный пляж расположен в уединенном месте.

Фотографировать огромные «алмазы» и бродить между ними одно удовольствие, а вот купаться тут невозможно, потому что вода на берегу дикой Северной Атлантики, круглый год ледяная. Даже грести на веслах здесь не рекомендуется: волны на удивление мощные и могут мчаться с огромной скоростью. Поэтому даже тем, кто стоит на берегу, рекомендуется держаться на безопасном расстоянии от берега. Если же вы стоите не берегу возле воды, вы никогда не должны поворачиваться спиной к морю. Даже если долгое время наблюдаются совсем небольшие волны, в любой момент может нахлынуть одна гигантская, которая способна запросто унести в море взрослого человека (такое здесь не раз случалось).

Стоять нужно лицом к воде и не подходить близко.

В равной степени восхождение на ледники или сидение на них может показаться потрясающей возможностью сфотографироваться, но стоит помнить: одна мощная волна – и вы можете оказаться выброшенным в море.

Гулять здесь одно удовольствие. Сплошная романтика.

Впрочем, туристы обычно стараются соблюдать меры предосторожности. И вообще, желающих увидеть эту красоту не смущают ни опасное море, ни морозы, ни неблизкий путь. Исландцы говорят, что застывшие ледяные «алмазы» на вулканическом черном песке – это воплощение льда и огня – символов их страны, ведь Исландию так и называют – «Страна льда и пламени».

Текст: Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/090623/56405/