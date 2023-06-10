Алабай: 7 важных недостатков одной из старейших сторожевых пород в мире

Среднеазиатская овчарка или просто алабай – это аборигенная порода собак-пастухов и охранников. Порода имеет множество неоспоримых достоинств, однако есть у алабая и совершенно конкретные недостатки. Более того, стоит сразу отметить, что данная овчарка – это отнюдь не собака-игрушка. Каждый, кто заводит алабая, должен быть готов к тому, что породе нужно не только специальное питание, но и постоянные повышенные физические нагрузки.

1. Слишком недоверчив

Кто это, хозяин? |Фото: vitvesti.by.

Большинство сторожевых пород проявляются недоверие к любым чужакам. Однако, алабай в этом отношении является, пожалуй, абсолютным рекордсменом. Проявлять прямую агрессию собака скорее всего не станет. Однако всяким гостям гарантированно будет некомфортно рядом с псом данной породы. В большинстве случаев стоит чужакам появиться на пороге, как алабай тут же превращается в их «хвост».

2. Ночной оркестр

Кто здесь? |Фото: mypetslife.ru.

Среди алабаев бывают тихони. Однако, у большинства собак «кровь и порода» все-таки берут свое. Пес чрезвычайно активен в ночное время. Связано это с тем, что поколения алабаев использовались в качестве ночных сторожей и пастухов. В лучшем случае алабай просто будет передвигаться из угла в угол несколько часов. В худшем – затеет ночной оркестр!

3. Живой трактор

Не даст поспать никому. |Фото: mixyfotos.ru.

Может показаться, что алабай достаточно ленив. На самом деле это не так. При необходимости пес готов подорваться в любую минуту! Особенно, если на вверенной территории оказались чужаки. Но когда алабай спит, хозяевам могут потребоваться наушники с шумоподавлением или беруши. Многие собаки этой породы храпят так сильно, что могли бы заглушить собой двигатель самолета или артиллерийский залп…

4. Не надо перемен

Что-то не так… |Фото: forum.ngs.ru.

У алабаев хорошая память, а еще они очень не любят, когда что-то меняется. Любые серьезные изменения в окружении заставляют породу проявлять повышенную активность и любопытство. Возбужденный даже небольшой перестановкой вещей пес не угомонится в своих изысканиях до тех пор, пока каждый угол вновь не будет исследован.

5. Стремительный рост

Растет по часам! |Фото: ornella.club.

Если вы не готовы «работать» с собакой, то ради ее же блага от идеи взять алабая лучше сразу же отказаться. Дело в том, что собаки этой породы очень быстро растут. Почти также быстро, как теленок в старом советском мультике про волка-папаню. Но чем же проблема? А в том, что без существенных нагрузок мускулатура алабаев не успевает расти за скелетом. Поэтому щенку нужны постоянные и интенсивные нагрузки, а также хорошо подобранное питание. Без этого собака рискует вырасти чахлой с серьезными проблемами со здоровьем.

6. Ранимая натура

Камень за душой. |Фото: catalog-photo.ru.

Как уже было отмечено, у алабаев очень хорошая память не только по собачьим меркам. При этом здоровяки крайне ранимы. Воспитанием алабая лучше не заниматься без помощи специалиста. Собака чрезвычайно злопамятна и в некотором смысле – мелочна. Заставить алабая подчиняться будет непросто. Еще сложнее будет показать собаке кто здесь главный так, чтобы у нее при этом не осталось камня за душой.

7. Смотрите под ноги

Ну, а как?! ¦Фото: novyefoto.ru.

Данный «недостаток» касается большинства крупных собак, однако не упомянуть о нем нельзя. Алабай много ест и охотно помечает территорию! Поэтому нужно быть готовым к тому, что на даче в любимом саду станут появляться незапланированные кучи «компоста». Некоторым хозяевам даже начинает казаться, что у них живет не собака, а динозавр… Убирать за алабаем придется часто. Так что к этому нюансу нужно быть морально готовым.

Источник: https://novate.ru/blogs/090623/66593/