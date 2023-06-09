Десерт лета: 5 рецептов воздушного мусса для взрослых и детей

Считается, что первый документально подтверждённый рецепт шоколадного мусса был написан Меноном в 1750 году и появился в книге «La Science du Maître d’Hôtel Confiseur» для шеф-кондитеров, но свою популярность во Франции он обрёл только в конце 1800-х годов. Сегодня этот лёгкий и невесомо-воздушный десерт пользуется огромным спросом по всему миру. Его любят как взрослые, так и дети, а кондитеры не перестают удивлять разнообразием рецептов на любой вкус.

1. С маскарпоне и шоколадом

Шоколадный мусс. \ Фото: food-images.files.bbci.co.uk.

Хотите порадовать себя и своих близким вкусным и оригинальным десертом? Подайте шоколадно-маскарпоновый мусс.

Ингредиенты:

• Шоколад горький – 1 плитка (100 г);

• Сливки жирные – 1,5 стакана;

• Маскарпоне – 0,5 стакана.

Шоколадный мусс с маскарпоне. \ Фото: realfood.tesco.com.

Способ приготовления:

• Шоколад разломать на кусочки;

• Выложить в миску;

• Добавить пару столовых ложек сливок;

• Растопить на водяной бане до однородной консистенции;

• После перелить очень в холодную миску (предварительно можно поставить тару в морозильную камеру или в холодильник);

• Добавить маскарпоне;

• Взбить до однородности;

• В другой миске взбить сливки до образования густой пены;

• Соединить с шоколадной массой;

• Перемешать лопаткой;

• Распределить по стаканам;

• Поставить в холодильник на три-четыре часа;

• После подать к столу.

2. Мусс из бананов

Банановый мусс. \ Фото: seriouseats.com.

Банановым муссом запросто можно заменить мороженое или коктейль. Десерт получается лёгким и воздушным, а ещё очень вкусным.

Ингредиенты:

• Бананы спелые – 5 шт;

• Мёд – по вкусу;

• Сливки жирные – 1 стакан;

• Лимонный сок – опционально.

Мусс из бананов. \ Фото: blogspot.com.

Способ приготовления:

• Бананы очистить;

• Произвольно нарезать;

• Перебить блендером до однородной массы без комочков;

• Добавить мёд и лимонный сок по вкусу;

• Перемешать;

• После влить охлаждённые сливки;

• Взбивать около десяти минут;

• Затем разлить по стаканам;

• Поставить в холодильник на пять-шесть часов.

3. Из белого шоколада

Мусс из белого шоколада. \ Фото: google.com.

Мусс из белого шоколада отлично сочетается с чашечкой крепкого кофе. Поэтому если вы хотите насладиться десертом, подавайте его именно в таком сочетании.

Ингредиенты:

• Шоколад белый – 1 плитка (100 г);

• Сливки жирные – 1 стакан.

Лёгкий, нежный и воздушный мусс. \ Фото: clubcrafted.com.

Способ приготовления:

• Шоколад поломать на кусочки;

• Выложить в миску;

• Добавить полстакана сливок;

• Растопить на водяной бане;

• После остудить;

• Оставшуюся часть охлаждённых сливок взбить в густую пену;

• Соединить с шоколадной массой;

• Перемешать лопаткой;

• Разлить по стаканам;

• Отправить в холодильник на несколько часов.

4. Мусс из ягод

Ягодный мусс. \ Фото: tmbidigitalassetsazure.blob.core.windows.net.

Приятная кислинка, лёгкая воздушная консистенция и потрясающий аромат – то, что нужно для жаркого лета.

Ингредиенты:

• Клубника – 1 стакан;

• Малина – 1 стакан;

• Голубика – 0,5 стакана;

• Вода очищенная – опционально;

• Манка – 4 ст.л;

• Сахар – по вкусу.

Мусс из ягод. \ Фото: thehappyfoodie.co.uk.

Способ приготовления:

• Ягоды выложить в дуршлаг и вымыть под холодной проточной водой;

• После переложить в сотейник с толстым дном;

• Залить водой так, чтобы она покрыла ягоды на два пальца;

• Довести до кипения;

• Проварить несколько минут;

• Затем добавить манку и сахар по вкусу;

• Варить пять-семь минут, время от времени помешивая;

• Остудить до комнатной температуры;

• Тщательно взбить миксером (не менее десяти минут);

• Разлить по стаканам;

• Отправить в холодильник на три-четыре часа.

5. Лимонно-крекерный

Лимонный мусс. \ Фото: mashed.com.

Лимонно-крекерный мусс придётся по вкусу всем тем, кто не особо любит сладкое, но изредка балует себя оригинальными десертами.

Ингредиенты:

• Крекеры сладкие – 100 г;

• Лимоны крупные – 1 шт;

• Крем-сыр – 400 г;

• Сахарная пудра – 150 г;

• Соль – опционально;

• Сливки жирные – 1 не полный на два пальца стакан.

Лимонный мусс с крекерами. \ Фото: hips.hearstapps.com.

Способ приготовления:

• Крекеры перебить до состояния средней крошки;

• Равномерно распределить по стаканам;

• Крем-сыр взбить миксером до состояния густой массы;

• Добавить сахарную пудру, лимон и соль по вкусу;

• Перемешать и тщательно взбить;

• В другой миске взбить до густой пены охлаждённые сливки;

• Соединить их с сырной массой;

• Перемешать лопаткой;

• Распределить по стаканам, аккуратно выкладывая поверх печенья;

• Отправить в холодильник на два-три часа;

• Перед подачей при желании можно украсить листочками свежей мяты.

Источник: https://novate.ru/blogs/090623/66558/