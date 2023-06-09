Вестминстерская выставка собак 2023
В Нью-Йорке прошла 147-я ежегодная выставка собак Вестминстерского клуба собаководства, в которой приняли участие около 4 000 собак более 200 различных пород.
Далматинец. Эта порода собак, выведенная в Хорватии. Название породы дала историческая область Далмация на Балканском полуострове. (Фото Eduardo Munoz):
Пастушья собака. (Фото Bryan Bedder):
Преодоление препятствий во время спортивных соревнований. (Фото Timothy A. Clary):
Аджилити — соревнования, в которых человек, называемый проводником (спортсменом, иногда — хэндлером), направляет собаку через полосу препятствий. При прохождении учитывается и скорость, и точность. (Фото Bryan Bedder):
Пиренейская горная собака. Это французская порода скотогонных и охранных собак. Сформировалась в районе горной Франции, относится к аборигенным породам собак. (Фото Eduardo Munoz):
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Происхождение кавалера тесно связано с происхождением другого той-спаниеля — кинг-чарльз-спаниеля, а как самостоятельная порода кавалер-кинг-чарльз был признан лишь в XX веке. (Фото Timothy A. Clary):
Пудель на скамейке запасных. (Фото Timothy A. Clary):
Последние штрихи. Подготовка к выступлению. (Фото Lokman Vural Elibol):
Афганская борзая. Собака имеет рост в холке около 70 см, длинную шелковистую шерсть. (Фото Jeenah Moon):
Работа собачьего парикмахера. (Фото Lokman Vural Elibol):
Бородатый колли происходит из Шотландии, где порода использовать в качестве пастушьей. Предками породы являются польская низинная овчарка и комондор, завезенные в Шотландию в 16 веке. (Фото Eduardo Munoz):
Бивер-йоркширский терьер. Маленькая собака с длинной прямой шерстью, ниспадающей по бокам туловища и образующей пробор вдоль всей линии верха от головы до основания хвоста. (Фото Timothy A. Clary):
Певец. (Фото Cindy Ord):
Собака отдыхает во время выставки собак Вестминстерского клуба собаководства. (Фото Cindy Ord):
Выступление со своим хозяином. (Фото Sarah Stier):
Комондор. По поводу названия породы существуют разногласия, но основными являются две версии: одни считают, что так мадьяры называли своих больших белых пастушьих собак, другие считают, что слово «комондор» произошло от итальянского «cane commodore», что переводится как «король собак». (Фото Eduardo Munoz):
Стрижка пуделя. (Фото Lokman Vural Elibol):
Ископаемые остатки доисторических собак найдены в человеческих пещерах по всему миру. Ранее на основании археологических находок чаще всего учёными назывались даты одомашнивания собак 13—15 тыс. лет до н. э. (Фото Lokman Vural Elibol):
Претендент на стадионе Артура Эша. (Фото Cindy Ord):
В этом году главная награда Best in Show был присужден Бадди Холли, маленькому вандейскому бассет-грифону.
Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/vestminsterskaya-vystavka-sobak-2023.html
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