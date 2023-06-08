10 неразгаданных тайн древнего Египта, над которыми и сегодня бьются археологи

Неразгаданные тайны древнего Египта.

Древний Египет будоражит умы учёных и обывателей с тех самых пор, как впервые был расчищен от песка Большой Сфинкс. И хотя археологи сделали уже немало открытий, связанных с Египтом, земля фараонов хранит под своими песками ещё множество тайн. И порой случается так, что новые находки порождают появление ещё большего количества загадок и отвеченных вопросов.

1. Затерянный лабиринт Египта

Возможно, это и есть затерянный великий лабиринт.

2 500 лет назад в Египте был огромный лабиринт, который, если верить египетским летописцам, «превосходил даже пирамиды». Это было огромное здание высотой в два этажа, внутри которого находилось 3 000 различных комнат, связанных извилистым лабиринтом проходов, настолько сложных, что никто не мог найти выход без провожатого. Внизу находился подземный уровень, который служил гробницей для королей, а наверху была массивная крыша, сделанная из одного гигантского камня.

Бесчисленные древние авторы описывали лабиринт, утверждая, что видели его собственными глазами, но 2500 лет спустя ученые не имеют ни малейшего понятия о том, куда он делся. Самое похожее, что было найдено, это массивное 300-метровое каменное плато, которое, по мнению некоторых, было основанием лабиринта. Если это так, то историю нужно переписывать.

В 2008 году группа специалистов по геолокации проверила плато и обнаружила, что под ним находится подземный лабиринт, как это описывал один из древних писателей. На данный момент, однако, никто даже не начинал раскопки этого места, которое может быть величайшим археологическим чудом Египта.

2. Неизвестная царица Египта

Могила неизвестной царицы Египта.

В 2015 году археологи наткнулись на гробницу женщины, которая была похоронена среди великих пирамид Древнего царства Египта. В ее могиле были надписи, который называли ее «женой фараона» и «матерью фараона». 4500 лет назад она была одной из самых могущественных женщин на планете. Но никто не знает, кто это. Историки окрестили ее «Хентакавесс III», исходя из предположения, что она была дочерью фараона Нефериркара Какаи и царицы Хенткаус II, а также женой фараона Неферефры и матерью фараона Менкаухора. Но это лишь предположение. Кем бы она ни была, она когда-то была невероятно могущественной женщиной, но сегодня о ней все забыли.

3. Израильский Сфинкс

Лапы сфинкса, оказавшегося в Израиле.

В 2013 году в Тель-Хазоре (Израиль) археологи обнаружили то, чего они никогда не ожидали найти так далеко от Египта: 4000-летнего египетского сфинкса. Если быть точнее, то они нашли лапы статуи, опирающиеся на пьедестал. Остальная часть, как считается, была сознательно уничтожена тысячи лет назад.

Прежде чем кто-то разрушил этого сфинкса, он высотой примерно 1 метр и весил полтонны. Никто не знает, что делает египетская статуя в Израиле. Единственная подсказка, которую сумели найти, — это надпись на пьедестале, гласившая «Фараон Микерин» (фараон, правивший Египтом около 2500 г. до нашей эры). Очень маловероятно, что Тель-Хазор был завоеван египтянами. Во время правления Микерина (или Маенкаура) Тель-Хазор был торговым центром в Ханаане, непосредственно между Египтом и Вавилоном. Он имел жизненно важное значение для экономического благосостояния двух крупнейших держав в этом районе. Как предполагают ученые, это мог быть подарок.

4. Таинственная смерть фараона Тутанхамона

Золотая маска Тутанхамона.

Фараону Тутанхамону было всего 19 лет, когда он умер, и никто точно не знает, что произошло с ним. Его смерть — загадка. Учёные считают, что у Тутанхамона был целый букет болезней, и сказать конкретно из-за чего он умер невозможною. У него была малярия, а также он родился с таким количеством генетических нарушений, что историки убеждены, что его родители, должно быть, были братом и сестрой. У него была искривленная нога и генетические дефекты, которые, по мнению некоторых, возможно, сделали его смерть не более чем вопросом времени.

У мумии также был проломлен череп, поэтому археологи в течение долгого времени считали, что фараона убили ударом по голове. Но сегодня есть версия, что его голова просто повреждена при бальзамировании тела. Тутанхамон повредил колено незадолго до смерти, что привело к теории, что он умер в результате аварии на колеснице. Но это тоже только теория. В любом случае, его тело было настолько деформированным, что юный фараон, судя по всему, даже не мог стоять без посторонней помощи.

5. Скрытая камера в пирамиде Хеопса

Скрытая камера в пирамиде Хеопса.

Самая большая пирамида была построена 4500 лет назад для фараона Хуфу (Хеопса). Это огромная структура высотой почти 150 метров, построенная из более чем 2,3 миллионов каменных блоков. До недавнего времени все считали, что внутри ее есть три камеры. Если кому-то покажется, что внутри остается слишком много свободного пространства, то он не одинок. Именно поэтому команда исследователей проверила пирамиду в ноябре 2017 года, чтобы узнать, не пропустили ли что-либо ранее ученые.

Над Большой галереей пирамиды они обнаружили признаки того, что там может быть большая скрытая камера (размером с самую большую найденную камеру во всей пирамиде). Странно, что египтяне сознательно построили скрытую камеру, сделав её полностью недоступной. К ней нет никаких коридоров или иных путей. Единственным способом разместить что-то внутри было сделать это во время постройки пирамиды и запечатать. Никто еще не видел, что находится внутри скрытой камеры. Но что бы там ни было, фараон Хуфу, по-видимому, не хотел, чтобы это когда-либо снова увидело дневной свет.

6. Мумия, обернутая в иностранную книгу

Надписи на этрусском языке.

В 1848 году мужчина купил древнюю египетскую мумию у лавочника в Александрии. В течение многих лет он показывал ее как обычный экспонат, не понимая, насколько странным был артефакт, который он нашел. Только сняв часть бинтов с мумии спустя несколько десятилетий, ученые обнаружили что-то очень необычное. Мумия была обернута в страницы книги, но эта книга была написана не на египетском языке. Понадобились годы исследований, чтобы понять, что это был за язык.

Сегодня ученые знают, что книга была написана на этрусском языке, которым пользовалась древняя цивилизация, когда-то жившая на территории современной Италии. Это язык, о котором сегодня почти никто ничего не знает. Текст, в который завернули мумию, является самым длинным этрусским текстом, когда-либо найденным исследователями. Но никто не знает, о чем говорится в нем. Ученые смогли понять несколько слов, которые, по-видимому, являются датами и именами богов, но остается только предполагать, почему в страницы завернули мертвое тело. Более того, неизвестно, почему египетская мумия была завернута в этрусскую книгу.

7. Свет Дандары

А вдруг и правда лампочка?

На стене храма в египетском Дандаре есть огромный рельеф, показывающий очень странный образ. На нем изображена (согласно обычной интерпретации) змея в большом шаре огня, вылетающем из большого цветка лотоса, который поддерживается столпом с человеческими руками. Это странная картина, но не только потому, что у стойки есть руки. Это просто очень похоже на модель трубки Крукса, разновидности ранней лампочки, изобретенной в XIX веке. На самом деле, это настолько похоже на лампочку, что некоторые люди думают, что это может быть диаграмма, показывающая, как ее создать.

Хотя эта теория похожа на те, которые обычно рассказывают псевдоисторики на Youtube, у нее есть довольно убедительные аргументы. Комната, в которой изображен Свет Дандары, является единственной комнатой во всем храме, в которой не было обычных масляных ламп. Археологи обнаружили нагар, который свидетельствует об использовании египтянами ламп, во всех частях здания, за исключением этой комнаты. Поэтому, если в данном помещении не было подобной ранней версии лампочки, как вообще в нем можно было что-то видеть.

8. Разрушенная пирамида

Основание разрушенной пирамиды Джедефра.

Пирамида Джедефра должна была стать самой высокой пирамидой в Египте. Хотя у Джедефра не было ресурсов для создания самой большой пирамиды, но использовал небольшую хитрость. Он построил пирамиду на холме. Но по какой-то причине, хотя все остальные пирамиды Египта простояли не одну тысячу лет, пирамида Джедефра стала единственной, которая была полностью уничтожена. От нее осталось только основание.

Никто не знает, что с случилось с пирамидой, есть только теории. Некоторые считают, что Джедефра просто умер, прежде чем пирамида была достроена, и она осталась в руинах. Другие считают, что римляне разобрали ее на камень 2000 лет назад, разрушив исторический памятник. А может быть, народ Египта ненавидел Джедефра настолько, что он разрушил целую пирамиду.

9. Исчезновение царицы Нефертити

Исчезнувшая царица Нефертити.

Царица Нефертити вошла в легенды, поскольку является одной из немногих женщин, которые правили Египтом. Она была Великой женой фараона Эхнатона, а также, вероятно, матерью фараона Тутанхамона и, как полагают ученые, в течение определенного времени правила Египтом единолично. Но при этом место упокоения Нефертити неизвестно.

Поиски ее могилы продолжались годами. До 2018 года археологи были почти уверены, что нашли ее захоронение в секретной камере, скрытой в гробнице короля Тутанхамона. Однако, в мае они тщательно осмотрели стену и обнаружили, что там ничего не было. Любопытно, что в египетской истории нет упоминания о ее смерти. После двенадцатого года правления ее мужа Эхнатона все упоминания о ней просто исчезли из исторических документов. Некоторые считают, что это случилось потому, что Нефертити стала фараоном и приняла другое имя, но не все согласны с этой теорией. Некоторые полагают, что отгадка более прозаична. По мнению доктора Джойса Тидзели, Нефертити никогда не была фараоном. Тк или иначе, но её судьба остаётся загадкой.

10. Затерянный Пунт

А был ли Пунт?

Древнеегипетские писания полны ссылок на страну под названием Пунт. Это было древнее африканское царство, полное золота, слоновой кости и экзотических животных, которые будоражили воображение египтян. И оно, должно быть, было чрезвычайно могущественным. Египтяне настолько окрестили это место «Землей богов».

Но нет никаких сомнений в том, что Пунт действительно существовал. В древних писаниях есть многочисленные упоминания об этом. В древнеегипетском храме есть даже картина царицы Пунта, но никаких следов существования этого государства учёным найти не удалосью. Единственная информация, содержащая намёки на существование Пунта, — это артефакты, которыми владели египтяне. Ученые, отчаявшись выяснить, где находилось это царство, изучили мумифицированные останки двух бабуинов, которых египтяне привезли из Пунта, и определили, что бабуины скорее всего происходили примерно из современной Эритреи или Восточной Эфиопии. Это, по крайней мере, дает отправную точку в том, где искать Пунт, но на самом деле это огромная область для археологического поиска.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/070618/39246/?fbclid=IwAR0blg9rhpCkt-hGCbC_G3wjKPlVikrfjNwWfqjXg2Ewi7PjkyAP15Qf9A4