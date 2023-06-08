Десерт из двух ингредиентов, который покорил интернет. Все будет в восторге от этого легко, тающего во рту облачка
Этот необычный десерт, который готовится всего из двух ингредиентов, покорил весь интернет. Способ приготовления десерта очень необычный: необходимо долго взбивать желе, чтобы получить легкую и воздушную массу, которая после застывания будет буквально таять во рту. И взрослые, и дети будут в восторге от такого десерта.
Для приготовления понадобится:
- желе — 2 пачки (по 78г);
- кипяток — 200мл;
- печенье — 8шт (140г).
В форму, застеленную пищевой пленкой, выложите печенье так, чтобы оно полностью покрыло дно формы.
[Еда без Труда] Ольга Мирошниченко/youtubeЗалейте 2 пачки желе любого вкуса 200 мл кипятка и хорошо перемешайте. Оставьте смесь на 5 минут, а затем взбейте миксером, постепенно увеличивая скорость взбивания.
[Еда без Труда] Ольга Мирошниченко/youtubeВзбивайте массу до тех пор, пока она не приобретет консистенцию крема, на это потребуется порядка 15 минут.
[Еда без Труда] Ольга Мирошниченко/youtubeПереложите суфле в форму, разровняйте поверхность и выложите сверху еще один слой печенья.
[Еда без Труда] Ольга Мирошниченко/youtubeЗакройте емкость с десертом пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час. Необычный десерт из покупного желе легко отделяется от формы. Суфле получается очень стабильным, легко режется и практически не прилипает к рукам.
[Еда без Труда] Ольга Мирошниченко/youtube
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