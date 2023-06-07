Римляне принесли в Британию моду на депиляцию

Римляне несли в покоренные провинции свои традиции: сначала они строили бани, а потом местные жители перенимали их гигиенические и эстетические привычки / ©wikipedia.org

При раскопках четвертого по величине города Римской Британии археологи собрали самую большую на островах коллекцию пинцетов. Они утверждают, что волосы на теле выщипывали не только выходцы из метрополии, но и коренные жители провинции.

Вироконий Корновиорум (Viroconium Cornoviorum) первоначально был небольшим военным фортом римлян на западе Британии. Его поставили на месте сторожевого укрепления корновиев — покоренного к тому моменту местного кельтского народа.

Поначалу форт отстраивали даже не легионеры, а фракийцы из вспомогательных частей. Но позже, когда стратегическое значение форта, охраняющего долину реки Северн, стало очевидно, союзников сменил XIV Парный легион. В этот период небольшой форт перестроили уже в серьезную крепость, типичную для римских провинций.

Руины Вирокония Корновиорума, четвертого по величине города Римской Британии / ©English Heritage

В I веке нашей эры наместники Римской Британии стремительно расширяли территорию своих владений, и в 78 году Гней Юлий Агрикола увел XIV легион на север, в карательную экспедицию против пиктов. Вироконий передали XX Победоносному Валериеву легиону, но уже через два года граница провинции отодвинулась так далеко на север, что присутствие крупного воинского соединения в этом месте стало нецелесообразным.

Легионеры покинули Вироконий, и крепость постепенно превращалась в крупный город, населенный как римлянами, так и местными романизированными кельтами. Несмотря на то что последних было значительно больше, город обустраивали по римскому образцу. Из недостроенной бани для легионеров вырос городской форум, от него протянули сетку улиц.

Историки полагают, что в Вироконии времен его расцвета жили до 15 тысяч человек, он был четвертым по величине городом Римской Британии. И оставался одним из последних римских поселений, которые использовали варварские короли после ухода легионов. Вироконий, как и большинство других римских городов, обезлюдел в конце VII века.

Археологи из британской государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии сообщили, что при раскопках Вирокония обнаружили более 50 пинцетов для выщипывания волос. На сегодня это самая большая коллекция таких предметов в Британии.

Сейчас сложно сказать, кто первым додумался до удаления волос на теле. Некоторые полагают, что депиляцию изобрели в Индии, другие — что ее придумала египетская царица Нефертити. Известно, что женщины Спарты делали депиляцию, в том числе зоны бикини, с помощью мышьяка, а это вело к серьезным проблемам со здоровьем.

Можно точно сказать, что римляне переняли культ безволосого тела от греков, которым стремились подражать. Депиляцию делали и мужчины, и женщины. Мышьяком они не пользовались, предпочитая выщипывать волосы скрученной нитью или пинцетом. Проводили эту процедуру в бане, предварительно распарив кожу. Обычно выщипыванием занимались специально обученные рабы.

Древнеримский пинцет / ©English Heritage

Несмотря на распаривание, безболезненным процесс назвать было нельзя. Римский философ, поэт и политик Луций Анней Сенека написал письмо своему другу, в котором жаловался на шум в общественных банях, отмечая «тощего выщипывателя волос из подмышек, чьи крики пронзительны, чтобы привлечь внимание людей, и никогда не прекращаются, кроме тех случаев, когда он делает свою работу и заставляет кричать за него кого-то другого».

Находки в Вироконии говорят о том, что коренное население Британии вполне охотно и широко переняло эстетические привычки римлян. Римские источники отмечают, что вначале мужчины из покоренных племен стали брить бороду: будучи воинами, хоть и проигравшими, они хотели походить на воинов-победителей.

А вот позже, когда легионы отодвинули к северной границе провинции и на месте военной крепости встал крупный город, депиляция стала привычным занятием для местных знатных кельтов.

Во время раскопок археологи обнаружили и другие принадлежности для ухода за собой той эпохи, включая палочки для чистки ушей (в форме небольшого совка) и средство для чистки ногтей. Кроме того, они нашли стеклянные флаконы для духов, масла для ванн и даже аппликаторы для макияжа.

Источник: https://naked-science.ru/article/history/roman-no-body-hair-trend