Один день из жизни древних славян

Дом — полуземлянка, обед — похлебка и каша, из развлечений — разгонять тучи и наделять кузнецов божественными характеристиками. А жена? Жен может быть несколько. Сравните свой день с жизнью далекого предка.

Для начала хорошо бы понять, кто такие славяне. Это непросто. Ведь сегодня под этим словом подразумевают огромное число народов, живущих в Центральной, Восточной и Южной Европе. Все они говорят на славянских языках, что принадлежат к индоевропейской языковой семье. Их мы и будем называть славянами.

Вопрос номер два — самый сложный: когда появились эти народы? И здесь ученые делятся на два лагеря: оптимистов и скептиков. Первые считают, что «днем рождения» славян можно назначить время, когда появляются свидетельства материальной культуры: керамика, украшения, орудия труда, остатки жилищ и т. д. Вторые полагают, что этого недостаточно. Похожие предметы могут возникать у вполне себе разных этносов и на одной территории. Скептики уверены, что по-настоящему о славянах можно говорить лишь тогда, когда к археологическим данным прибавляются свидетельства летописцев из соседних регионов — и о самих народах, и об их лексике. Все три компонента начинают «совпадать» лишь в V–VI веках.

Все это, конечно, не означает, что до V столетия никаких славян не было — они ведь не появились из ниоткуда. Но свидетельства о них туманны, как берега острова Ньюфаундленд. Поэтому мы вынуждены огорчить всех желающих провести свою родословную от Адама и Евы. Итак…

Утро

Вы просыпаетесь в прохладном сумраке. Это и понятно, ведь живет ваша семья наполовину под землей — в маленьком домике, чуть ли не полностью углубленном в почву (из-под земли выглядывают лишь три-четыре ряда толстых бревен). Интерьер ваш, прямо скажем, небогат: в углу каменная или вырезанная прямо в земле печка, дерновая крыша и земляной пол. И никакой избы-пятистенки, традиционно считающейся русской (такие жилища начинают появляться лишь в X веке).

Даже двери у вас нет — ее заменяет большое квадратное отверстие, прикрытое парой бревенчатых половинок, связанных вместе. И да, никакой трубы — чад от печи выходит прямо в дом. Вы живете в холодном климате, поэтому зимой, чтобы стало теплее, вы то и дело выливаете на печку воду — сыро, зато тепло.

Итак, представьте, что вы мужчина. Вы проснулись и видите, что ваша супруга поливает пол водой. Значит, сегодня день уборки — после она начнет его подметать. Пол от этого ничуть не размякнет, наоборот, со временем станет как корунд. На деревянном столе вас уже ждет завтрак: молоко, похлебка (которую вы называете «юха») или каша из пшеницы, ячменя, ржи, гороха или овса. Воду вы добываете из колодца.

Про гончарный круг вы знаете примерно столько же, сколько житель амазонской сельвы — про вакуумный поезд Илона Маска. Ваша посуда сделана вручную без особых излишеств. Из узоров максимум лаконичные косые насечки по краю горшка. Почти вся ваша столовая утварь, не считая плоских тарелок, — высокие кувшины со слегка суженным горлом, похожие на цветок тюльпана. В них ваша супруга и готовит пищу.

А в таком сосуде вы год назад похоронили прах своего брата, предварительно сожженного на костре. Для этого в специально отведенном месте вы выкопали небольшую яму; позже археологи назовут ваши «кладбища» культурой полей погребальных урн.

Но утро — не время для грустных мыслей. Пора за работу, в поле или в лесу. А вот ваша жена останется дома — ткать и шить одежду. Дети последят за скотиной (та живет в хлеву). У вас и ваших соседей есть коровы, лошади, свиньи, у некоторых — козы. Овцы у вас тоже есть, но они нужны в основном для шерсти, баранину в пищу вы используете нечасто (вероятно, от безысходности), а вот лошадей, видимо, едите. А еще у некоторых ваших соседей есть куры и утки.

День

Вы земледелец. Помимо пшеницы, ячменя, ржи, овса, вы выращиваете лен и коноплю (для тканей). Главное орудие труда — соха, землю вы зовете матерью. Та, что никогда не была в обработке, — «цель», «цели(з)на», «пустоша», засеваемая — «нива», «полье».

Вы кричите в небо что-то вроде: «Остановись, бычок! Не пускай своих белых говяд. Наши, черные, ваших пересилят. Побьют ваших говяд»

С «полями» у вас напряженка, ведь местность, где вы живете, в основном лесная. Впрочем, вы не унываете, ведь свои пашни вы создаете сами. Раз в несколько лет, зимой, вы с соседями отправляетесь в лес подсекать деревья. Весной, когда они подсохнут, остается их только поджечь, и скоро новое поле готово. А уж урожай после такой процедуры — на зависть! Правда, недолго. Лет через пять снова придется идти в зимний лес. Когда вашим потомкам это надоест, они начнут использовать плуг и колесный транспорт, запряженный волами или лошадьми.

Но пока вы, вооружившись мотыгой и копалкой, отправляетесь к своим пашням. Кстати, большинство ваших орудий труда деревянные. Железные тоже есть, но они в дефиците. Да что там, ведь немногочисленных кузнецов вы считаете чуть ли не полубогами, которые уж точно якшаются с нечистой силой. Еще бы: создать из куска неприметной руды нож, шило, ножницы или какие-нибудь височные кольца (украшения, которые носят ваши дочь и супруга) и браслеты — это вам не тучи разгонять.

Кстати, о тучах. Кажется, дождь собирается. Поэтому вы кричите в небо что-то вроде: «Остановись, бычок! Не пускай своих белых говяд. Наши, черные, ваших пересилят. Побьют ваших говяд». Все потому, что некоторые славяне (прежде всего сербы) считали тучи стадами быков, облака — коровами, сам же дождь — небесным молоком. Впрочем, буря ничего хорошего не предвещала. Наши предки и в самом деле больше всех почитали пресловутого бога гроз и молний Перуна (возможно, еще Святовита — божество, связанное с войной и победой) и считали ненастье гневом громовержца, а налетевшие тучи — нападением небесных стад на землю. Последнюю, как верили славяне, могут защитить обычные земные стада, поэтому к ним и взывали. Правда, иногда славяне «позволяли» небесному молоку пролиться, ведь они знали, что он «кормит» землю.

На Новый год вы сжигаете березовое или дубовое полено, чтобы на поле был богатый урожай, а в доме — мир и достаток

Кажется, вы все сделали в поле? Пора в лес за медом. Ведь никакой пасеки у вас нет. Ваше занятие называется бортничеством: от слова «борть» — дупло дерева. Это древнейшая форма пчеловодства, когда люди выдалбливали в деревянных колодах полости, устраивали внутри перегородки, а потом подвешивали их на деревья (или просто пользовались естественными дуплами). Колоды вешали на высоте от 4 до 15 м. Вы поджигаете кусок полена и окуриваете пчел дымом — чтобы успокоить, а затем длинной палочкой через узкие отверстия достаете мед.

А вообще, лес дает вам все: ягоды, грибы, орехи, желуди, всевозможные коренья, плоды, смолу, березовый и кленовый сок, кору, бересту, травы (их вы используете в медицинских целях) и древесину. С ней у вас особые отношения. Даже понятие «здоровье» и «дружба» вы, вероятно, связываете с деревом (лингвисты считают, что когда-то эти слова были однокоренными). Особым почетом пользуются дуб и береза. На Новый год (как правило, вы отмечаете его в сентябре, в день осеннего равноденствия) вы сжигаете березовое или дубовое полено, чтобы на поле был богатый урожай, а в доме — мир и достаток.

Кстати, о праздниках. Вы питаетесь просто, но иногда, конечно, позволяете себе и мясо, и рыбу. Впрочем, последнюю редко (рыболовство у древних славян было не слишком развито) — вы ловите ее острогой, корзинами и неводом. А вот мясо, помимо собственной скотины, дает охота. В этом вам помогают всевозможные палицы, рогатины, метательные снаряды и даже луки. Но главным подспорьем служат многочисленные ловушки, силки, сети, западни, клеи (растительного происхождения; они нужны для ловли птиц) и, конечно, ваши старые добрые друзья — собаки. Да и кошки вам тоже известны — они охраняют ваш урожай от грызунов.

Вечер

Вы многое успели и спешите к очагу. Рядом с вами, а может, и в вашем доме живут ваши ближайшие родственники: братья, родители. К последним вы относитесь очень почтительно, так же как и ваша супруга. Последняя вам всегда верна и будет верна не только в этой жизни, но даже после смерти (жены нередко кончали жизнь самоубийством или отправлялись на костер вслед за своими умершими мужьями, о чем свидетельствуют не только письменные источники соседских народов, но и археологические данные). Так что вам едва ли стоит беспокоиться, что какой-нибудь знакомый захаживает в дом в ваше отсутствие. А вот вы, похоже, совсем не прочь заглянуть к незамужней соседке на тарелочку щей. По крайней мере, если бы у вас были возможности — вы могли бы завести себе еще несколько жен. Благо славянские «законы» это позволяют.

Архив 2018, иллюстрации — Midjourney, 2023.

Наша машина времени готова вас перенести также на один день в Средневековье или Древнюю Грецию.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/odin_den_iz_zhizni_drevnih_slavyan_43358