Как приготовить вкусный кофе: 10 оригинальных рецептов со всего мира

История кофе богата и уникальна, также как его яркий насыщенный вкус и пленительный аромат. И совсем неудивительно, что с каждым днём всё больше и больше становится ценителей этого напитка, поскольку пара глотков — не только отличный способ взбодриться утром, а и расслабиться в конце дня. К тому же в мире существует энное количество рецептов, самыми оригинальными из которых делимся с вами.

1. Кофе по-вьетнамски

Кофе по-вьетнамски. \ Фото: eatlittlebird.com.

Вьетнам славится роскошной природой, древними храмами, различными отелями, отличным сервисом, доступными ценами и, конечно же, своим яичным кофе.

Ингредиенты:

• Кофе свежесмолотый – 1 ч.л.

• Вода – 50 мл;

• Яйцо – 1 шт;

• Сгущёнка – 1,5 ст.л;

• Масло сливочное – опционально.

Кофе со сгущёнкой и яйцом. \ Фото: thespruceeats.com.

Способ приготовления:

• Кофе выложить в турку;

• Залить водой;

• На среднем огне довести до кипения;

• Снять с огня;

• Дать постоять пять-десять секунд, после вновь поставить на огонь (повторить ещё два раза);

• Затем отставить турку в сторону и дать напитку настояться пару секунд;

• После процедить в чашку подходящего размера;

• Желток отделить от белка;

• Смешать со сгущёнкой и кусочком сливочного масла;

• Всё хорошенько взбить в густую пену;

• Аккуратно вылить поверх кофе;

• Подавать напиток горячим.

2. Кофе по-фински

Кофе по-фински. \ Фото: bing.com.

Стоит ли говорить о том, что Финляндия пользуется не меньшей популярностью, чем жаркие страны, привлекающие туристов со всех уголков планеты? И на то есть несколько причин: отличные природные виды, сауна, горнолыжные курорты и кофе с кусочком сыра, который обязательно стоит попробовать хотя бы раз в своей жизни, чтобы насладиться необычным вкусом и послевкусием.

Ингредиенты:

• Кофе свежесмолотый – 1,5 ч.л;

• Вода – 50 мл;

• Лапландский сыр или любой другой – опционально.

Кофе с сыром. \ Фото: lavozdelmuro.net.

Способ приготовления:

• Кофе высыпать в турку;

• Залить водой;

• На среднем огне довести до кипения;

• После снять с огня;

• Дать напитку постоять несколько секунд;

• На дно чашки подходящего размера положить кусочек сыра;

• Сверху залить процеженным через фильтр или мелкое сито горячим кофе;

• Подать к столу.

3. Кофе по-мароккански

Кофе по-мароккански. \ Фото: coffeeaffection.com.

Марокко славится своей экзотикой, так сильно привлекающей туристов. Колоритные рынки, необычные традиции, многогранная кухня и восхитительно вкусный кофе с добавлением специй.

Ингредиенты:

• Кофе в зёрнах – 0,2 стакана;

• Вода – 4 чашки;

• Соль крупная – по вкусу;

• Корица молотая – 0,5 ч.л;

• Перец чёрный – 4-5 горошин;

• Мускатный орех – 1-2 шт;

• Имбирь корень сушёный – 1 см;

• Кардамон – несколько зёрен.

Кофе со специями. \ Фото: yenikapihaber.com.

Способ приготовления:

• Кофейные зёрна смешать с чёрным перцем, кардамоном, мускатным орехом, корицей, солью и имбирём;

• Перемолоть на кофемолке;

• Высыпать в сотейник;

• Залить водой;

• Довести до кипения;

• После снять с огня и слегка остудить;

• Затем вновь поставить на огонь и довести до кипения (в общей сложности повторить три раза);

• После дать напитку настояться;

• Процедить через фильтр или сито;

• Разлить по чашкам;

• Подавать с кубиками сахара или сливками.

4. Кофе по-итальянски

Кофе по-итальянски. \ Фото: foodandwine.com.

Италия славится не только темпераментными женщинами, пастой и пиццей, а чашечкой кофе с лимоном.

Ингредиенты:

• Кофе свежесмолотый – 1,5 ч.л;

• Вода – 50 мл;

• Лимон – 1 шт;

• Сахар – по вкусу.

Кофе с лимоном. \ Фото: osfhealthcare.org.

Способ приготовления:

• Лимон очистить;

• Кофе высыпать в турку;

• Залить водой;

• На среднем огне довести до кипения;

• После снять с огня и дать напитку немного постоять;

• Затем повторить всё то же самое дважды;

• Дать напитку отстояться около тридцати секунд;

• Затем выдавить лимонный сок с пары толстых долек;

• Тонкие лимонные дольки выложить на тарелку;

• Посыпать сахаром и подать к столу вместе с напитком.

5. Кофе по-тайваньски

Кофе по-тайваньски. \ Фото: taiwan-scene.com.

Тайвань также может порадовать лютейшей кофе чашечкой ароматного напитка с морской солью.

Ингредиенты:

• Кофе свежесмолотый – 7 ч.л;

• Вода – 1 стакан;

• Соль морская – по вкусу;

• Сахар – по вкусу.

Кофе с морской солью. \ Фото: i.pinimg.com.

Способ приготовления:

• Кофе смешать с солью и сахаром;

• Залить водой;

• Довести до кипения;

• После оставить на пару минут настояться;

• Процедить через фильтр или мелкое сито;

• Разлить по чашкам и подать к столу;

• По желанию можно добавить молоко или сливки.

6. Кофе по-немецки

Кофе по-немецки. \ Фото: perfectbrew.com.

Кто-кто, а немцы также славятся своим традициями, разнообразной кухней и кофе с ромом.

Ингредиенты:

• Ром – 50 мл;

• Кофе свежесмолотый – 3 ч.л;

• Вода – 150 мл;

• Сахар – по вкусу;

• Сливки аэрозольные – для подачи.

Кофе с ромом. \ Фото: recipes.net.

Способ приготовления:

• Кофе засыпать в турку;

• Залить водой;

• Довести до кипения;

• После дать настояться и перелить в высокий стакан, процеживая через фильтр или сито;

• Затем аккуратно влить ром;

• Украсить сливками;

• Подавать с соломинкой.

7. Кофе по-гонконгски

Кофе по-гонконгски. \ Фото: asianinspirations.com.au.

Гонконг запросто можно считать истинной жемчужиной Китая. Пожалуй, именно здесь переплетаются многогранные традиции и национальный колорит. Но главной фишкой местных заведений является кофе с добавлением чая.

Ингредиенты:

• Чай цейлонский – 4 ч.л;

• Кофе молотый – 3 ч.л;

• Вода – 1,5 чашки;

• Сгущёнка – опционально.

Кофе с чаем и сгущёнкой. \ Фото: asianinspirations.com.au.

Способ приготовления:

• Чай выложить в небольшой сотейник;

• Залить водой;

• На среднем огне довести до кипения;

• После проварить три-четыре минуты;

• Затем добавить сгущёнку;

• Перемешать;

• Варить ещё около трёх минут;

• В это время приготовить кофе, залив его пятьюдесятью миллилитрами воды;

• Затем аккуратно влить в чайную смесь;

• Тщательно перемешать;

• Проварить на медленном огне около двух-трёх минут;

• Дать напитку настояться;

• Процедить через фильтр или мелкое сито;

• Разлить по чашкам;

• Подавать к столу со сладостями.

8. Кофе по-шведски

Кофе по-шведски. \ Фото: img.einet.kr.

Для любителей холодных напитков – кофе с тоником придётся в самый раз. Впрочем, не исключено, что он понравится всем тем, кто каждый раз любит баловать себя различными новинками.

Ингредиенты:

• Тоник – 1 стакан;

• Кофе свежемолотый – 3 ч.л;

• Вода – 50 мл;

• Лёд – для подачи;

• Лимон – для подачи.

Кофе со льдом и тоником. \ Фото: google.com.

Способ приготовления:

• Высокий стакан наполнить до верху кубиками льда;

• Аккуратно влить тоник;

• Кофе высыпать в турку;

• Залить водой;

• На среднем огне довести до кипения;

• После снять с огня и дать настояться около тридцати секунд;

• Затем процедить через мелкое сито или фильтр;

• Соединить с тоником;

• Украсить лимонными слайсами;

• Подать к столу.

9. Кофе по-турецки

Кофе по-турецки. \ Фото: foolproofliving.com.

А вот турки также не перестают удивлять, и если кофе со специями и восточными сладостями в прикуску – не новость, то ароматный напиток с чесноком – сто процентов что-то новенькое.

Ингредиенты:

• Кофе свежесмолотый – 2 ч.л;

• Мёд – по вкусу;

• Чеснок – 2 зубка;

• Вода – 50 мл.

Кофе с чесноком. \ Фото: simplyrecipes.com.

Способ приготовления:

• Чеснок очистить;

• Нарезать небольшим кубиком;

• Пустую турку разогреть как следует;

• На дно выложить нарезанный чеснок и свежесмолотый кофе;

• Перемешать;

• Прожарить около тридцати секунд, но не более минуты;

• Затем залить кипячённой водой;

• Довести до кипения и образования густой пены:

• После снять с огня, дать пене осесть:

• Повторить дважды;

• Дать напитку настояться около минуты;

• Затем процедить через фильтр или мелкое сито;

• Перелить в чашку;

• Добавить мёд;

• Аккуратно перемешать до полного растворения и подать к столу.

10. Кофе по-карибски

Кофе по-карибски. \ Фото: ctvnews.ca.

И завершает десятку кофейных рецептов со всего мира – напиток по-карибски. Ароматный и пряный, окутанный тайнами и лёгким приятным послевкусием.

Ингредиенты:

• Вода – 50 мл;

• Кофе свежесмолотый – 4 ч.л;

• Корица молотая – 0,5 ч.л;

• Ванильный сахар – по вкусу;

• Гвоздика молотая – по вкусу;

• Апельсиновая цедра – опционально;

• Сахар – по вкусу.

Кофе со специями. \ Фото: dailycoffeenews.com.

Способ приготовления:

• Кофе смешать с сахаром, корицей, ванилью, апельсиновой цедрой, гвоздикой;

• Залить водой;

• На среднем огне довести до образования густой пены;

• Снять с огня;

• Дать пене осесть;

• Повторить ещё дважды;

• После дать напитку настояться;

• Процедить в чашку и подать к столу.

Источник: https://novate.ru/blogs/020623/66491/