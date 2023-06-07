Как желание сохранить память породило шедевр фотографии: "Девушки в окнах" Ормонда Джильи

Ормонд Джильи никогда не был «легендой» модной съемки. С его именем не связаны скандалы, он не делал громких заявлений, а его стиль не переворачивал представления о фотографии с ног на голову. Он снимал с любовью – и к моделям, и к своему делу. Однако один его кадр известен любому – даже тем, кто от ретро-глянца далек. Это фотография «Девушки в окнах», с которой связана удивительная история. Эта история – о стремлении сохранить то, что неизбежно исчезнет, и об умении добиваться целей.

Мальчик, военный и бедный художник: с фотокамерой по жизни

Фотография Ормонда Джильи.

Ормонд Джильи – уроженец Нью-Йорка. Появился он на свет в 1925 году, в скромной семье, однако же даже невысокий достаток не мешал родителям время от времени баловать свое чадо – и вот однажды отец подарил Ормонду, тогда еще подростку, фотокамеру. Это была любовь! Так, сделав свой первый снимок, Джильи понял, в чем его призвание. С тех пор после занятий он мчался… не на прогулку с друзьями или девушками, не домой, не в кино, как следовало бы ожидать от еще совсем юного человека. Он подрабатывал ассистентом у фотографов, стараясь набраться опыта и разгадать тайны мастерства. Именно так он попал в мир модной фотографии – ассистировал на съемках для модного журнала Lady’s Home Journal.

Монахини.

Фотография из путешествия по Сербии.

В 1942 году Ормонд Джильи окончил Школу современной фотографии. Да – обратите внимание на год. В разгар Второй мировой войны Ормонд Джильи не выпускал из рук камеру – служил фотографом на флоте. После окончания войны он отправился во Францию, чтобы окунуться в глубины богемной парижской жизни. Впоследствии он вспоминал, что жил в Париже «жизнью нищего художника» (а чем еще заниматься в Париже?), однако никогда прежде не был так счастлив.

Фотографии на разворотах

Фотография Ормонда Джильи.

Резкий скачок карьера Ормонда Джильи совершила в 1952 году. В тот момент он работал в фотоагентстве Rapho. Культовый журнал LIFE искал фотографа для серии портретов знаменитостей – тот, кого они приглашали к сотрудничеству ранее, по какой-то причине не смог выполнить эту работу. Редакторам результаты съемок пришлись по вкусу. В том же году LIFE пригласили Джильи, бывшего военного фотожурналиста, освещать парижские модные показы. Одна из фотографий оказалась на центральном развороте журнала – это еще не обложка, но уже однозначное признание!

Барбра Стрейзанд.

Джоан Коллинз.

Анита Экберг.

Арнольд Шварценеггер.

И завертелось. Впоследствии двадцать лет Джильи отдал глянцевым журналам. Он работал с самыми известными журналами своего времени, такими как Paris-Match, LIFE, Time, Collier’s и Saturday Evening Post. Все самые яркие звезды, культурные и общественно-политические деятели оказались в его объективе – Софи Лорен, Анита Экберг, Джон Ф. Кеннеди, Джина Лоллобрижида, Диана Вриланд, Марлен Дитрих, Джуди Гарленд, сэр Лоуренс Оливье… Студия Джильи на Манхэттене была центром притяжения звезд. В семидесятые он начал заниматься и рекламной фотографией. За всю свою долгую – девяносто четыре года! – жизнь Джильи создал множество ярких, красочных, эмоциональных фотографий – как модный фотограф, как фотожурналист, как художник.

Фотография Ормонда Джильи.

Фотография Ормонда Джильи.

У Джильи был мягкий, чувственный, очень человечный стиль съемки, великолепное чувство композиции. У него не было славы «скандального фотографа», и редакторы, и клиенты любили с ним работать. Он видел в моделях не средство создания красивой картинки, а живых людей с ярко выраженной индивидуальностью. Джильи отличал невероятно широкий художественный «репертуар» — одинаково мастерски снимал он и камерные портреты, и масштабные модные показы, и путевые заметки… Даже если его творческая фантазия загоняла модель в экстремальные условия, Джильи умудрялся создать атмосферу доверия и расслабленности – и никто не чувствовал себя дискомфортно.

Девушки в окнах

Девушки в окнах.

Но один из его снимков, изобретательный и композиционно безупречный, вошел в историю мировой фотографии как однозначный и безусловный шедевр. Это «Девушки в окнах». Сорок три женщины в изысканных нарядах стоят в окнах на фасаде классического нью-йоркского дома из бурого камня. Фотография появилась в 1960 году, когда Джильи еще не был, что называется, нарасхват. Через улицу от его студии стояли дома, предназначенные для сноса, и Джильи печалило из скорое исчезновение. Он решил сделать несколько снимков, чтобы сохранить красоту домов – не для истории, для себя. Он любил это место – и хотел с любовью попрощаться с тем, что составляло особую прелесть этой улицы.

Он завязал знакомство с прорабом, который руководил сносом, и убедил его предоставить для съемки пару часов. Затем обратился в модельное агентство в поисках девушек, которые на добровольных началах поучаствовали бы в съемке – в полдень, в тех нарядах, которые сами сочтут красивыми. Позировать они тоже могли как хотят – вернее, как «не страшно». Некоторые смело становились на подоконник, другие просто выглядывали из окна, а еще две стояли на улице. Итак, у Джильи были модели и предоставленное ему здание – на пару часов, но все же!.. Однако на тротуаре зияла дыра. Фотографа и это не остановило: он связался с городскими властями и попросил разрешения припарковать Rolls Royce на тротуаре на время съемки. И ему позволили!

Старое здание, которому остались считанные часы, прекрасные женщины, позирующие раскованно и неформально в своих любимых платьях, роскошная машина на переднем плане… Сам же фотограф устроился на пожарной лестнице своей студии, буквально рискуя жизнью ради хорошего кадра.

Результат был сюрреалистичным: модели казались куклами, которых какой-то заигравшийся ребенок шутки ради устроил в окнах картонного домика. Кстати, среди них были и жены непосредственных организаторов съемки – самого Джильи и прораба. Участие последней было своеобразной «платой» за возможность провернуть эту авантюру, но Джильи ни капли не возражал.

На следующий день здание снесли.

А «Девушки в окнах» остались самым известным фотоснимком Ормонда Джильи, несмотря на долгие годы работы в области фотографии. И он этим гордился – ведь далеко не каждому фотографу удается создать пусть один, но шедевр.

Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/060623/56338/