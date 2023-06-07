Жизнь на Соловках

История лагеря для политзаключенных

100 лет назад, 6 июня 1923 года, на Соловки начали доставлять узников. Каким был первый в СССР исправительно-трудовой лагерь для политзаключенных — в фотогалерее «Ъ».

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь был основан на Соловецких островах в Белом море в XV веке. В состав архипелага входит более 100 островов, его общая площадь — 300 кв. км

На фото: вид Соловецкого монастыря после пожара 1923 года

Фото: Соловецкий музей-заповедник

Во времена советской власти он превратился в часть ГУЛАГа — Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Соловецкий монастырь был местом, куда ссылали провинившихся священнослужителей, неугодных властям личностей. В 1920-е годы Соловки стали крупнейшим исправительно-трудовым лагерем, первым в России для политзаключенных

Фото: Canadian Institute of Ukrainian Studies

В феврале 1920 года, когда на Севере окончательно установилась cоветская власть, в Соловецком монастыре находилось 400 монахов и 200 послушников. В начале весны на Соловки прибыла комиссия для «выявления запасов оружия и продовольствия, принадлежавших буржуазии и ее пособникам». В результате было вывезено не только оружие, брошенное белогвардейцами и союзными войсками, но и все запасы продовольствия. Осенью монастырь был закрыт, а его имущество постепенно растащили многочисленные советские организации

Фото: Соловецкий музей-заповедник

Первые заключенные прибыли на Соловецкие острова 6 июня 1923 года. Со временем лагерь расширился и казармы были построены уже на материке — в Карелии, в Северном Приуралье. К 1933 году в СЛОНе было уже более 19 тыс. заключенных. Соловецкие лагеря особого назначения и более поздние профильные учреждения приняли, по некоторым данным, около 100 тыс. человек

На фото: заключенные во время работ по обработке кожи

Фото: Соловецкий музей-заповедник

У соловецких политзаключенных был восьмичасовой рабочий день, разрешение свободно передвигаться в пределах зоны в дневное время, возможность выписывать прессу и встречаться с близкими родственниками. 10 июня 1925 года Политбюро приняло постановление о вывозе репрессированных с Соловков на материк, а режим содержания заключенных лагеря был ужесточен

Фото: Соловецкий музей-заповедник

В целях экономии средств, чтобы перевести лагеря на самоокупаемость, заключенных стали использовать на тяжелом производстве: валке леса, строительстве дорог. С 1923 по 1933 год в Соловецком лагере погибли 7,5 тыс. человек

Фото: Соловецкий музей-заповедник

Даже в самый страшный период своей истории Соловки оставались особым местом. Система лагерей еще только формировалась, здесь допускались вольности, немыслимые в других заведениях ГУЛАГа: например, ученые могли не только заниматься профессиональной деятельностью, но и публиковать свои труды в издававшемся в лагере журнале, который так и назывался — СЛОН

На фото: типография в Соловецком лагере

Фото: Соловецкий музей-заповедник

«Однако крайне неверно было бы представлять жизнь в лагере как некую идиллию, а сами Соловки как филиал дома отдыха. Прежде всего это было место строгой изоляции противников советской власти, "социально-опасного" и "социально-вредного" элемента. Контингент заключенных был крайне разнообразным: от членов партий меньшевиков и эсеров и участников белогвардейских формирований до уголовников и членов различных банд» (Моруков Ю.Н., «Соловецкий лагерь особого назначения»)

Фото: Соловецкий музей-заповедник

В 1970-е годы памятники Соловецких островов начали восстанавливать, а в 1990 году Соловки включили во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО. В 1991 году монастырь был возвращен РПЦ. Кроме того, был установлен контроль церкви над Соловецким музеем-заповедником, во владении которого свыше 1 тыс. объектов культурного наследия

Фото: Соловецкий музей-заповедник

30 октября 1990 года на Лубянской площади в Москве был установлен привезенный с Соловецких островов мемориальный камень в память о погибших. Теперь это День памяти жертв политических репрессий, расстрелянных или отправленных в лагеря

Фото: Соловецкий музей-заповедник

В 2008 году Общественная палата обратилась к Владимиру Путину с жалобой на то, что в непосредственной близости от Соловецкого монастыря «проводятся фестивали джаза и самодеятельной песни, устраиваются провокационные выставки современного искусства». В РПЦ заявление общественников поддержали, также выступив против «плясок и концертов»

На фото: моторный бот «Чекист» в Соловецком лагере

Фото: Соловецкий музей-заповедник

«Здесь власть не советская — здесь власть соловецкая»

Дмитрий Лихачев стал политзаключенным в 1928 году, когда его арестовали за участие в неформальном студенческом кружке. Будущий академик три года провел в лагере на Соловках

Фото: Сергей Петрухин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Кроме него узниками здесь побывали философ и ученый Павел Флоренский (на фото), философ Александр Мейер, историк Владимир Бенешевич, драматург и театровед Лесь Курбас, писатель Борис Ширяев, историк и краевед Николай Анциферов и другие известные деятели

Фото: Wikipedia

Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/2487401?from=multimedia_3#id2384945