Жизнь на Соловках
История лагеря для политзаключенных
100 лет назад, 6 июня 1923 года, на Соловки начали доставлять узников. Каким был первый в СССР исправительно-трудовой лагерь для политзаключенных — в фотогалерее «Ъ».
Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь был основан на Соловецких островах в Белом море в XV веке. В состав архипелага входит более 100 островов, его общая площадь — 300 кв. км
На фото: вид Соловецкого монастыря после пожара 1923 года
Фото: Соловецкий музей-заповедник
Во времена советской власти он превратился в часть ГУЛАГа — Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Соловецкий монастырь был местом, куда ссылали провинившихся священнослужителей, неугодных властям личностей. В 1920-е годы Соловки стали крупнейшим исправительно-трудовым лагерем, первым в России для политзаключенных
Фото: Canadian Institute of Ukrainian Studies
В феврале 1920 года, когда на Севере окончательно установилась cоветская власть, в Соловецком монастыре находилось 400 монахов и 200 послушников. В начале весны на Соловки прибыла комиссия для «выявления запасов оружия и продовольствия, принадлежавших буржуазии и ее пособникам». В результате было вывезено не только оружие, брошенное белогвардейцами и союзными войсками, но и все запасы продовольствия. Осенью монастырь был закрыт, а его имущество постепенно растащили многочисленные советские организации
Фото: Соловецкий музей-заповедник
Первые заключенные прибыли на Соловецкие острова 6 июня 1923 года. Со временем лагерь расширился и казармы были построены уже на материке — в Карелии, в Северном Приуралье. К 1933 году в СЛОНе было уже более 19 тыс. заключенных. Соловецкие лагеря особого назначения и более поздние профильные учреждения приняли, по некоторым данным, около 100 тыс. человек
На фото: заключенные во время работ по обработке кожи
Фото: Соловецкий музей-заповедник
У соловецких политзаключенных был восьмичасовой рабочий день, разрешение свободно передвигаться в пределах зоны в дневное время, возможность выписывать прессу и встречаться с близкими родственниками. 10 июня 1925 года Политбюро приняло постановление о вывозе репрессированных с Соловков на материк, а режим содержания заключенных лагеря был ужесточен
Фото: Соловецкий музей-заповедник
В целях экономии средств, чтобы перевести лагеря на самоокупаемость, заключенных стали использовать на тяжелом производстве: валке леса, строительстве дорог. С 1923 по 1933 год в Соловецком лагере погибли 7,5 тыс. человек
Фото: Соловецкий музей-заповедник
Даже в самый страшный период своей истории Соловки оставались особым местом. Система лагерей еще только формировалась, здесь допускались вольности, немыслимые в других заведениях ГУЛАГа: например, ученые могли не только заниматься профессиональной деятельностью, но и публиковать свои труды в издававшемся в лагере журнале, который так и назывался — СЛОН
На фото: типография в Соловецком лагере
Фото: Соловецкий музей-заповедник
«Однако крайне неверно было бы представлять жизнь в лагере как некую идиллию, а сами Соловки как филиал дома отдыха. Прежде всего это было место строгой изоляции противников советской власти, "социально-опасного" и "социально-вредного" элемента. Контингент заключенных был крайне разнообразным: от членов партий меньшевиков и эсеров и участников белогвардейских формирований до уголовников и членов различных банд» (Моруков Ю.Н., «Соловецкий лагерь особого назначения»)
Фото: Соловецкий музей-заповедник
В 1970-е годы памятники Соловецких островов начали восстанавливать, а в 1990 году Соловки включили во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО. В 1991 году монастырь был возвращен РПЦ. Кроме того, был установлен контроль церкви над Соловецким музеем-заповедником, во владении которого свыше 1 тыс. объектов культурного наследия
Фото: Соловецкий музей-заповедник
30 октября 1990 года на Лубянской площади в Москве был установлен привезенный с Соловецких островов мемориальный камень в память о погибших. Теперь это День памяти жертв политических репрессий, расстрелянных или отправленных в лагеря
Фото: Соловецкий музей-заповедник
В 2008 году Общественная палата обратилась к Владимиру Путину с жалобой на то, что в непосредственной близости от Соловецкого монастыря «проводятся фестивали джаза и самодеятельной песни, устраиваются провокационные выставки современного искусства». В РПЦ заявление общественников поддержали, также выступив против «плясок и концертов»
На фото: моторный бот «Чекист» в Соловецком лагере
Фото: Соловецкий музей-заповедник
«Здесь власть не советская — здесь власть соловецкая»
Дмитрий Лихачев стал политзаключенным в 1928 году, когда его арестовали за участие в неформальном студенческом кружке. Будущий академик три года провел в лагере на Соловках
Фото: Сергей Петрухин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
Кроме него узниками здесь побывали философ и ученый Павел Флоренский (на фото), философ Александр Мейер, историк Владимир Бенешевич, драматург и театровед Лесь Курбас, писатель Борис Ширяев, историк и краевед Николай Анциферов и другие известные деятели
Фото: Wikipedia
Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/2487401?from=multimedia_3#id2384945
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