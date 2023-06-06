15 нереально крутых деревьев, которым плевать на обстоятельства

Деревья растут на этой планете уже около 370 млн лет и, как вы можете понять по фото ниже, на то есть определенные причины. Деревья невероятно сильны — они могут расти сквозь металл, цепляться корнями за край оврага, переносить мощные ураганы. Если бы не было деревьев, нас с вами просто не существовало бы.

Так что давайте посмотрим на подборку с этими 15 нереально крутыми деревьями, которым плевать на обстоятельства, и мысленно им поаплодируем!

1. Просто обворожительно — на это деревце можно смотреть вечно

2. Эта пальма упала, но не сдалась!

3. А из этого упавшего дерева выросло 4 новых дерева

4. Единственное дерево, выжившее во время цунами в Японии. Тогда погибло 70 тыс. деревьев. Сейчас его всячески берегут

5. Дерево жизни, национальный парк «Олимпик», Вашингтон

6. Корни дерева проросли сквозь плитку

7. Дерево внутри столба

8. Сила природы

9. Дерево, отказавшееся умирать

10. Жизнь всегда найдет выход

11. Дерево, тянущее корни к источнику питания

12. «Мой дедушка повесил коньки на маленькое деревце и забыл про них. Он нашел их через несколько лет»

13. Буддийский храм Та Прум, Камбоджа

14. Борьба

Источник: positivno.me

Источник: https://kakao.im/15-nerealno-krutyih-derevev-kotoryim-plevat-na-obstoyatelstva/?fbclid=IwAR1jM8FJL3u5prb8JOFvy5bigIjcsVPM7ygHU1SI-9w64E_iOP_Ek8aGut4