Советские красавицы: Какими видели женщин художники соцреализма

За 70 лет своего существования Советский строй создал очень многое: тотальный контроль и специфическое искусство, высокоразвитую индустрию, градостроительство и космическую отрасль, а также — особых людей: волевых, целеустремленных, энергичных, здоровых духом и телом. И сегодня мы поговорим об образах советских женщин в искусстве, в частности в живописи. Ведь женская тема во все эпохи привлекала художников, и советское время также не стало тому исключением.

«Женщина за рулем». Автор: Поляков Валентин.

Перед художниками, как и перед другими деятелями культуры и искусства, правительством Страны Советов ставилась задача — показать всему миру образ «новой женщины» посредством кинематографа, театра, живописи, в свете социалистического реализма. И на смену нежным, утонченным и изысканным пришли новые героини — сильные и волевые со стальным характером, взращенные и воспитанные новым временем. Все это было частью грандиозного общегосударственного проекта по созданию «нового советского человека».

Советские женщины в творчестве А.Н.Самохвалова

Общие понятия о советской женщине.

И безусловно эти женщины не появились из ниоткуда. Они вышли из поколения, родившегося в конце ХIХ начале ХХ столетия, многие из которых были революционерками, активистками и бунтарками. Именно они вели за собой массы, и были примером для подражания. Особую роль сыграла в становлении советской женщины борьба за равноправие. Сбегая из дому, отправляясь в ссылки и участвуя в экспроприации, они всеми силами старались растолкать патриархальный строй бывшей империи для того, чтобы получить равные права с мужчинами.

Тихов Виталий.«Стахановки завода им. ОГПУ»

И справедливости ради нужно отметить, что в сравнении с царской Россией новая власть дала девушкам и женщинам намного больше прав: можно было не слушаться родителей, выходить замуж, за кого хочешь, еще работать везде, куда возьмут, и учиться, где получится. И женщины всей душой потянулись ко всему, что предлагала страна Советов, шли учиться, занимались спортом, осваивали все то, к чему раньше не имели доступа.

Зарецкий Виктор

Но было одно гнетущее "но"… Молодая страна, пережившая голодные годы после революции и гражданской войны, жила очень бедно. И большая часть женского населения одевались просто и без изысков даже актрисы, вплоть до самых известных. А иностранцев, приезжавших тогда в СССР, это невообразимо шокировало. Куда им было понять, что причиной тому является банальная повсеместная бедность. Людям элементарно нечего было есть, поэтому ни о моде, ни о красоте думать было не время. И когда в развитых европейских странах дамы, благодаря феминизму, получили право на работу и стали стройнее в связи с более подвижным образом жизни, советские женщины исхудали из-за голода.

Константин Юон. Комсомолки

Время шло… И с восстановлением экономики в 30-е годы в Советском государстве пришла мода на здоровую крестьянскую полноту, наконец-то вволю можно было поесть и не считать крохи хлеба. "Советская женщина должна была иметь цветущий вид, мощные руки и ноги и по-матерински крупные бедра. Ей нужно было много сил, чтобы работать у станка, в колхозе и рожать при этом здоровое потомство на благо Советской Родины". Худоба в то время в сознании общества выглядела как признак болезни и считалась непривлекательной. Мужчины просто млели от пышногрудых аппетитных женщин, с открытыми добрыми лицами.

Сестрица. (1954 год). Автор: М.И. Самсонов.

Однако вскоре грянула страшная война, и все в корне изменилось. Во время Отечественной войны и в послевоенный период женщины вынуждены были на некоторое время превратиться в мужчин, то есть взять на себя львиную долю мужских обязанностей на производстве, и в сельском хозяйстве. Они пошли на заводы, спустились в шахты. Многим досталась фронтовая доля: санинструкторов, радисток, летчиц, снайперов, а некоторым партизанщина. На фронтах еще совсем юные девчата воевали наравне с взрослыми мужчинами, приближая день за днем долгожданную победу.

Машенька. (1956 год). Автор: Б.М. Неменский.

Женское население страны той страшной эпохи смогло сделать главное: выжить и выстоять. И те, кто прошел через эти испытания, до конца своих дней оставались оптимистами, безмерно влюбленными в жизнь.

Солдатка . (1968 год). Автор: А.А. Прокопенко.

И что интересно, в послевоенную десятилетку повторилась ситуация, что и после революции. Разруха и голод сделали женщин худыми и изможденными. Набрать пару лишних кило было крайне сложно. Однако самой глобальной проблемой послевоенного времени была катастрофическая нехватка мужчин, и за свое личное счастье советским женщинам приходилось бороться, буквально расталкивая локтями конкуренток. А мужчины, пользуясь своим особым положением, стали весьма переборчивыми и начали часто менять жен. Количество разводов в те годы просто зашкаливало.

«Россия, о нас пишут». (1969 год). Автор: Карачарсков Николай.

С восстановлением производства и сельского хозяйства к концу 50-х в стране снова вошел в моду культ крепкого рабоче-крестьянского женского тела. И, что любопытно стандарт женской красоты в СССР длительное время формировался под воздействием политической и особенно экономической обстановки, а не модных канонов. Именно это послужило причиной того, что в Европе и США долгое время считали советскую женщину слишком толстой и безвкусно одетой..

«Венера советская». Автор: А.Н.Самохвалов.

А в самом Союзе образ женщины, который культивировали в массовом сознании, нес в себе какие угодно параметры, но не ориентацию на внешность. Ни о какой стильности, сексуальности, даже физической красоте речи не было. Женщина-мать, Женщина-стахановец, Колхозница-передовик, Комсомолка-активистка, Валентина Терешкова и так далее и тому подобное.

«Крановщица». (1955 год). Автор: П.Григорьев-Савушкин.

Но уже 60-70-х в Советском Союзе стали появляться и стройные девушки. Такими красотками восхищались мужчины, но женщины им не подражали. Советское правительство чуть ослабило идеологическое давление и пустило в страну легкое веяние западной жизни. И в союз начала просачиваться мода, и женщины без каких-либо крайностей стали намного больше внимания уделять своей внешности. В то время в журналах мод стали появляться западные модели одежды, и через специализированные магазины можно было приобрести импортные вещи.

Волжанка. Автор: Юрий Боско.

Все эти аспекты жизни Страны Советов, как исторические факты, очень ярко отразились в творчестве художников, творивших во времена советской власти. Их картины остались нынешнему поколению как память о тех героических и легендарных временах, когда женщина была образцом материнства, героизма и патриотизма. Они являются ярким историческим свидетельством бытия простого советского народа и навсегда вошли в сокровищницу мирового искусства.

«Хозяйка Волги» 1977 (год). Автор: Прокопенко Алексей.

Вглядываясь в естественно красивые загорелые лица и горящие глаза женщин советского периода, зритель буквально получает мощнейший заряд энергии и позитива, который фонтанирует почти с каждого полотна. И неважно в какие одежды одеты представительницы того времени, важно другое — их душевный порыв и энтузиазм, их осмысленный взгляд в будущее, их стремление к созиданию и уверенность в завтрашнем дне.

Хлеб. Автор: Татьяна Яблонская.

Конец рабочего дня. Автор: Михаил Божий.

Няня детского сада. Нина. (1964 года). Автор: П. Григорьев-Савушкин.

Александр Дейнека. Доярка. (1959 год).

Обмотчица. Автор: Нечитайло В.К.

«На стройке». (1960 год). Автор: Воронков Николай.

«Ударная комсомольская бригада штукатурщиц.» (1932 год). Автор: Модоров Федор.

Подытоживая вышесказанное, хотелось бы подвести черту. Кардинальная смена стереотипов советской женщины произошла в преддверии развала СССР, а именно в 80-х годах, когда в союзе впервые появился журнал «Burda-Moden», принесший с собой новые стандарты. В 1988-ом в Москве был проведен первый в Союзе конкурс красоты. С того периода страну захлестнула гонка за стройностью и за модными шмотками.

А эталоном красоты стала высокая, грациозная и длинноногая красотка — полная противоположность женщине, которая воспевалась советской пропагандой в прошлые годы. Ну что тут скажешь — времена меняются, меняются и нравы. Так всегда было, есть и будет.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010619/43272/?fbclid=IwAR0kTEvwJAb2xRJKxBBQ8dsNqfYcc8wpBd1WzvLQm2W0CM3ZWcgEVS6vnmo