Почему Древние Египтяне так странно и примитивно рисовали

Наверняка каждый еще из учебников по истории должен был видеть примеры древнеегипетской живописи. Многочисленные фрески народа Нила выполнены крайне специфическим образом – в профиль. Но приходилось ли задумываться о том, почему все эти изображения сделаны именно так, неужели за столетия и тысячелетия истории египтяне так и не смогли освоить перспективу?

Каждая фреска — это в известной степени больше письменность, чем рисунок. |Фото: wp-s.ru.

На самом деле мы не знаем, почему древние египтяне делали рисунки именно так. И скорее всего уже никогда не узнаем, потому как ни одного живого древнеегипетского мастера по понятным причинам до наших дней не дожило. Однако, если мы посмотрим на ситуацию чуть-чуть шире, то сможем кое-что с достаточно высокой степенью убедительности предположить. Совершенно очевидно, что египетские фрески, рассказывающие зрителю те или иные сюжеты, – это далекий отзвук первых рисунков древних людей, которые они делали на скалах и стенах пещер задолго до появления первых цивилизаций.

Все это чем-то напоминает древнюю наскальную живопись. |Фото: futurita.ru.

Если провести современные аналогии, подобные рисунки – это что-то вроде комикса. Т.е в них главное некая история, а не художественное исполнение. Чаще всего подобные фрески – это жизнеописание богов или правителей, а потому художественный стиль не так важен, как масштаб нарисованного. Подобные древние произведения искусства скорее своего рода «изобразительная письменность» нежели живопись. Другими словами, у древних художников долгое время не было стимула к совершенствованию стиля.

Рисунки древней Месопотамии. Все тоже в профиль! |Фото: iskusstvoed.ru.

В то же время, если мы посмотрим на соседей, то подобные фрески-комиксы делали далеко не только египтяне. Изображение сюжетов рисунками в профиль широко распространено и у других народов. Так рисовали древние шумеры и даже древние греки. Например, у нас есть достаточно большое количество весьма примитивных по своему стилю микенских фресок. Все это подводит к мысли о том, что в профиль в самых разных местах рисовали еще и банально потому, что это проще с точки зрения технологии.

А вот фрески эпохи крито-микенской Древней Греции. |Фото: bangkokbook.ru.

Однако, прогресс на месте не стоял. Например, рисунки на греческих вазах куда лучше знакомы с перспективой, хотя все еще содержат изображение сюжетов преимущественно в профиль. Не стоял прогресс на месте и в Египте. Те самые рисунки свойственны только для древнейшего периода истории цивилизации Нила. Уже в эпоху эллинистического и римского Египта местные художники делали вполне современные рисунки, очень далекие по своему стилю и сложности от тех самых древних фресок. Знаем об этом мы благодаря многочисленным погребальным Фаюмским портретам.

Очевидно, что в древности все народы рисовали в профиль потому, что так проще. А вот фаюмский портрет из Египта начала нашей эры. |Фото: bangkokbook.ru.

Источник: https://novate.ru/blogs/010623/66507/