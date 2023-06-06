Инвалид рисует реалистичные рисунки на своем теле

Елена Мартини — художница из Италии, прикована к инвалидной коляске из-за проблем с позвоночником. Она увлекается аквагримом, а так же любит рисовать картины маслом и акварелью.

Источник: https://animalworld.com.ua/news/invalid-risujet-realistichnyje-risunki-na-svojem-tele