Страсть, депрессия и мечты: Яркие художницы сюрреализма, имена которых известны немногим

Картина Кей Сейдж.

Сюрреализм – искусство, в котором сплелись самые безумные фантазии и обыденные вещи, страх, желание, власть и детские грезы. Сейчас немногие помнят имена художниц, оказавших огромное влияние на это направление. Манифесты художников-сюрреалистов отводили женщинам место муз и объектов, сами основатели этого течения часто пренебрежительно отзывались о своих женах, любовницах, соратницах. Но именно в то время, в 1920-30 годах, женщины обрели свой голос в политике, обществе, искусстве. Смелые, неукротимые художницы сюрреализма создавали свои особенные миры, рассказывали истории о женской чувственности, телесности и подсознательных переживаниях.

Мария Тойен

Мария Тойен, чье настоящее имя Мария Черминова, родилась в Чехии. О ее семье ничего не известно, близкие отношения она поддерживала только со старшей сестрой.

Живопись Марии Тойен.

В шестнадцать лет была вынуждена устроиться подмастерьем на мыловаренный завод, а спустя четыре года уехала учиться в Прагу, где познакомилась со своим будущим мужем, другом, соратником Йиндржихом Штырским. Вместе они отправились покорять Париж, где познакомились с выдающимися представителями сюрреализма, но через несколько лет вернулись на родину и основали в Чехии общество сюрреалистов.

Мария Тойен — самая знаменитая чешская художница.

Тойен создавала малоформатные полотна, посвященные Чехии, женской сексуальности и чувственности. Часто ограничивалась парой оттисков и росчерком пера – это выглядело смело и поэтично.

Графика Марии Тойен несет на себе печать эротизма.

Сама же Мария была бунтаркой – например, настаивала, чтобы ее псевдоним, означавший «гражданин», употреблялся в мужском роде, любила мужскую одежду. Когда началась Вторая мировая война, овдовевшая Мария Тойен была вынуждена скрываться, а затем бежать из оккупированной Чехии, поскольку ее работы отнесли к произведениям дегенеративного искусства. Умерла она в Париже. В Чехии ее называют величайшей художницей XX столетия.

Цикл сюрреалистических работ Тойен посвящен родной Чехии.

Кей Сейдж

Кей Сейдж — американская художница-сюрреалистка и поэтесса. Она родилась в богатой семье, получила прекрасное образование. Раннее ее творчество выглядит неким откликом на творчество ее супруга Ива Танги – гениального скульптора.

Мрачные и отстраненные работы Кей Сейдж.

Но в дальнейшем она преодолевает его влияние и вырабатывает самобытный художественный язык, основными элементами которого стали заостренные, иглообразные формы и тревожно развевающиеся драпировки, скрывающие от глаз зрителя незримые фигуры. Мужчины-художники, часто презиравшие женщин в искусстве, даже не верили, что эти работы принадлежат женщине, ведь они так отличались от их представлений о том, что женщина должна или не должна рисовать.

Молчание и пустота стали основными темами в творчестве Кей Сейдж.

Часто изображала пустынные ландшафты. Ее работы проникнуты чувством печали, неподвижностью, гнетущим молчанием.

Кей Сейдж, "Завтра — никогда".

Кей всю жизнь была склонна к депрессии. После смерти мужа она покончила с собой.

Бриджит БАТЭ Тиченор

Бриджит Тиченор была личностью разносторонней – художница, модель, редактор журнала мод… Она родилась в Париже в обеспеченной семье, по материнской линии принадлежавшей к аристократическому роду. Училась в Англии, Франции и Италии, с шестнадцати лет работала моделью у Коко Шанель. Родители настояли на замужестве, чтобы она могла покинуть Европу перед войной. В США Бриджит вела роскошную жизнь, жила в апартаментах отеля «Плаза», носила великолепные наряды и общалась со всей нью-йоркской богемой. Когда ее мужа отправили работать за границу, она закрутила роман с фотографом Джонатаном Тиченором и впоследствии вышла за него замуж. В то же самое время она снова начала заниматься искусством. Двоюродный брат пригласил ее посетить Мексику, поразившую воображение Бриджит. Так появилась Тиченор-художница.

Фантастический мир творчества Бриджит Тиченор.

Впрочем, страсть к искусству оказалась сильнее любви к мужу. Бриджит снова развелась, оставила работу в журнале Vogue и переехала в Мексику, ставшую ее второй родиной и последним пристанищем. Там она построила собственный дом, декорировав его по собственному вкусу, и подружилась с другими знаменитыми художницами — Леонорой Каррингтон, Ремедиос Варо, Элис Рахон, с которыми организовала что-то вроде сестринства художниц сюрреализма.

Тиченор раскрывает зрителю мир мексиканских легенд.

Ее творчество вдохновлено опытом разнообразных культур, интересом к оккультным религиям и эзотерическим наукам и мексиканских мифов.

Странные существа на ее картинах словно исполняют оккультные ритуалы.

Стелла Снид

Стелла Снид — английская художница. В детстве была вынуждена вместе с матерью спасаться от отца, жестокого и опасного человека. Это послужило причиной длительной депрессии, Снид впоследствии писала о своем постоянном желании «впасть в спячку или умереть».

Сюрреалистическое полотно Стеллы Снид.

Однако именно в эти тяжелые годы Стелла обнаружила, что есть одно средство, спасающее ее от постоянных кошмаров – живопись. Искусство стало для нее лекарством. Мрачные, медитативные полотна, лишенные присутствия человека, рассказывающие о непостижимом, невыразимом – таковы работы Стеллы Снид. Она изображала руины, абстрактные формы, идолов. Также занималась фотографией, иллюстрациями и коллажем.

Работа Стеллы Снид

Доротея Таннинг

Доротея Таннинг – самая влиятельная художница сюрреализма. Она прожила более ста лет, и после ее смерти закончилась целая глава в истории искусства. Была замужем за художником-сюрреалистом Максом Эрнстом, который ради нее разорвал брак с богатой и влиятельной меценаткой Пегги Гугенхайм, но их творческие пути оказались различны.

Странные и шокирующие работы Доротеи Таннинг.

Доротея была увлечена идеей трансформации человеческого тела, поэтому в ее работах – множество изломанных, спрессованных, размытых человеческих фигур.

Мир Таннинг — это пугающие животные, женские образы и тесные коридоры.

Иногда обычные объекты приобретают устрашающие размеры. Ее творчество часто называли болезненно эротичным, а ее подозревали в затянувшейся депрессии, что опровергалось поразительной творческой плодовитостью Доротеи.

Доротея Таннинг экспериментировала с образом тела в своих картинах.

Таннинг шила скульптуры – да-да, именно шила, используя швейную машинку, создавала странных и пугающих големов. Создавала декорации и костюмы для балетов, книжные иллюстрации, писала стихи и прозу. Ее работа «Тихая ночная серенада» по праву считается одним из шедевров минувшего столетия.

Доротея Таннинг, "Тихая ночная серенада".

Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/070518/38883/